اعلام برنامههای نهمین دوره همایش ریحانةالنبی/ دیدار اعضای همایش با آیتالله جوادی آملی
در چارچوب برنامههای فرهنگی و اجتماعی مرکز اسلامی فاطمیه، سید عبدالواحد موسوی لاری، مؤسس همایش ملی ریحانةالنبی، به همراه جمعی از اعضای هیأت مؤسس این همایش با حضرت آیتالله العظمی جوادی آملی دیدار و گفتوگو کردند.
به گزارش ایلنا، مرکز اسلامی فاطمیه، یکی از پایگاههای مهم توسعه فعالیتهای فرهنگی، اجتماعی و معرفتی مرتبط با سیره حضرت زهرا(س)، همایش ریحانةالنبی را در امتداد مأموریتهای خود پایهگذاری کرده است.
این مرکز طی سالهای گذشته مجموعهای گسترده از برنامههای علمی، فرهنگی، اجتماعی و هنری را برگزار کرده است که از جمله میتوان به جایزه ادبی ریحانة، جشنواره کتاب سال فاطمی، نشستهای نهجالبلاغه از منظر اسلامشناسان ایران و جهان، دوسالانه قرآن و عترت، همایش ملی رسالةالحقوق امام سجاد(ع)، نمایشگاه هنرهای دستی، جشنهای مردمی کوثر و کارگاهها و ورکشاپهای تخصصی اشاره کرد.
در دوره نهم همایش، علاوه بر برنامههای ثابت، نخستین دوره همایش ملی صحیفه سجادیه امام سجاد(ع) نیز برگزار خواهد شد. حضرت آیتالله جوادی آملی نیز به مناسبت برگزاری همایش ریحانةالنبی هر سال پیام ویژهای صادر میکنند.
نهمین دوره همایش ملی ریحانةالنبی همانند دورههای گذشته در بخشهای شعر و داستان پذیرای آثار علاقهمندان خواهد بود و جشنهای مردمی کوثر نیز با رویکردی مبتنی بر پیوند هنر و نسل نو برگزار میشود تا مشارکت فرهنگی جوانان در این رویداد تقویت شود.