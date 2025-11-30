جابجایی بیش از ۶ میلیون مسافر با ناوگان حمل و نقل عمومی فارس

به گزارش ایلنا، علی استوان از رشد ۴ درصدی جابه‌جایی مسافران در بخش حمل‌ونقل عمومی جاده‌ای استان طی هشت‌ماهه نخست سال ۱۴۰۴ خبر داد و گفت: در این مدت، تعداد ۵۹۱ هزار و ۱۱۰ سفر از مبدأ استان فارس انجام شده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش ۴ درصدی داشته است.

معاون حمل‌ونقل اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای فارس با بیان اینکه بیش از ۶ میلیون و ۴۴۲ هزار مسافر از مبدأ استان فارس به همت فعالان عرصه حمل و نقل عمومی جابه‌جا شدند ادامه داد: نسبت به مدت مشابه سال گذشته، رشد چهار درصدی جابجایی مسافر را در استان پهناور فارس شاهد هستیم که حاصل فعالیت ۴ هزار و ۳۸۷ دستگاه ناوگان حمل‌ونقل عمومی مسافر جاده‌ای و ۵ هزار و ۵۶۸ راننده فعال در این بخش است که از این تعداد نیز ۴۱ راننده در بخش حمل‌ونقل روستایی فعالیت دارند.

وی فعالیت پویا انجمن های صنفی مسافربری در استان را مورد اشاره قرار داد و گفت: در حال حاضر، ۱۵۶ شرکت و شعب فعال حمل‌ونقل مسافر برون‌شهری در استان فارس فعالیت می‌کنند همچنین، ۵ انجمن صنفی شرکت‌های حمل‌ونقل مسافر، یک کانون رانندگان حمل‌ونقل جاده‌ای و ۱۱ انجمن صنفی رانندگان حمل‌ونقل مسافر جاده‌ای در راستای ساماندهی صنفی و ارتقای سطح خدمات ناوگان عمومی استان فعالیت دارند.

معاون حمل‌ونقل اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای فارس در پایان سخنان خود با اشاره به اهمیت نقش رانندگان در ایمنی و کیفیت سفرها، تأکید کرد: همکاری بخش خصوصی و رانندگان در حفظ استانداردهای خدمات‌رسانی، یکی از عوامل مؤثر در افزایش رضایت‌مندی عمومی و رشد آمار جابه‌جایی در استان است.

