شهرک صنعتی شیراز با ۴۷۸۰ قرارداد و ۳۰هزار شاغل در صدر کشور قرار گرفت

به گزارش ایلنا، در این بازدید میدانی، هیئت بازدیدکننده از گروه صنعتی پرشیا جنوب به‌عنوان بزرگ‌ترین تولیدکننده ماشین‌آلات معدنی و راهسازی در جنوب کشور آغاز کرد.

سپس مجموعه صنعتی بالان صنعت، بزرگ‌ترین تولیدکننده انواع بالابر در جنوب کشور، مورد بازدید قرار گرفت. در ادامه، هیئت به واحد تولیدی پرشین درب آسیا رفت که نخستین و بزرگ‌ترین تولیدکننده انواع در بطری در جنوب کشور است و نقش مؤثری در صنعت بسته‌‎بندی دارد.

مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی فارس، در حاشیه این بازدیدها با اشاره به اهمیت ویژه شهرک صنعتی بزرگ شیراز اظهار داشت: این شهرک صنعتی یکی از مهم‌ترین مجتمع‌های تولیدی کشور با وسعت ۱۲۰۰ هکتار است و تاکنون ۴۷۸۰ قرارداد با متقاضیان و سرمایه‌گذاران در آن منعقد شده که از نظر تعداد قرارداد، رتبه نخست کشور را به خود اختصاص داده است.

عباس برنهادافزود: از این تعداد، ۲۵۲۲ طرح با اشتغال بیش از ۳۰ هزار و ۶۰۰ نفر وارد مرحله تولید شده‌اند و بیش از ۲۲۵۵ طرح نیز در دست ساخت قرار دارد که ۳۵۰ طرح در مراحل نهایی نصب ماشین‌آلات، حدود ۶۹۰ طرح در مرحله تکمیل ساختمان‌های تولید و سایر طرح‌ها در مراحل دیوارکشی و احداث اسکلت هستند.

برنهاد همچنین با تأکید بر ظرفیت‌ها و توانمندی‌های بی‌نظیر واحدهای صنعتی شهرک صنعتی بزرگ شیراز گفت: این مجموعه‌ها نقش مهمی در توسعه تولید ملی و ایجاد اشتغال پایدار دارند و برنامه‌ریزی برای حمایت از آنها و رفع موانع تولید با جدیت دنبال می‌شود.

وی تصریح کرد: بازدیدهای میدانی، گفت‌وگوی مستقیم با فعالان صنعتی و پیگیری مشکلات در محل، یکی از مؤثرترین روش‌ها برای ارتقای ظرفیت تولید و تقویت پایداری اشتغال در استان است و ادامه این روند می‌تواند زمینه جهش صنعتی فارس را بیش از پیش فراهم کند.

در جریان این بازدیدها، صنعتگران مهم‌ترین مسائل خود را شامل تأمین پایدار گاز، مشکلات مربوط به تسهیلات بانکی معوق، درخواست استمهال بدهی‌ها، آزادسازی ضمانت‌نامه‌های بانکی، مسائل گمرکی و موضوعات مرتبط با برگشت ارز صادراتی مطرح کردند. پس از بررسی این موارد، تصمیمات لازم برای پیگیری و رفع مشکلات اتخاذ شد و مقرر گردید دستگاه‌های مرتبط به‌صورت هماهنگ و فوری اقدامات لازم را انجام دهند.

