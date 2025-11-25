آغاز به کار دومین نمایشگاه کار و هدایت شغلی در دانشگاه شیراز

به‌گزارش ایلنا، نمایشگاه کار و هدایت شغلی شیراز به همت مدیریت نوآوری و کارآفرینی دانشگاه شیراز، با همکاری شرکت جاب‌ویژن برگزار شده و ۲۵ شرکت فعال در بخش‌های خصوصی و صنعتی در آن حضور دارند.

مدیر نوآوری، فناوری و کارآفرینی دانشگاه شیراز، در حاشیه مراسم افتتاحیه این نمایشگاه گفت: دومین دوره نمایشگاه کار و هدایت شغلی دانشگاه شیراز، رویدادی تخصصی در حوزه اشتغال و منابع انسانی است که به‌طور ویژه برای دانشجویان و دانش‌آموختگان دانشگاه‌های کشور طراحی شده است.

مهدی اسکروچی، افزود: این نمایشگاه ازسوی مرکز هدایت شغلی و کاریابی تخصصی مستقر در مدیریت نوآوری و کارآفرینی دانشگاه برگزار می‌شود و هدف آن ایجاد ارتباط مستقیم میان سازمان‌ها و کارجویان از طریق ارائه فرصت‌های شغلی است.

وی با اشاره به نقش این نمایشگاه در تسهیل ارتباط میان کارجویان و شرکت‌ها افزود: این رویداد، فضایی برای تعامل رو‌در‌رو میان کارجویان و کارشناسان جذب و استخدام سازمان‌ها فراهم می‌کند. شرکت‌کنندگان می‌توانند ضمن معرفی توانمندی‌ها و سوابق خود، فرصت‌های شغلی مناسب را ارزیابی کرده و شانس خود را برای ورود به بازار کار بیازمایند.

مدیر علمی نمایشگاه با بیان اهداف برگزاری این رویداد تأکید کرد: هدف اصلی این نمایشگاه، ایجاد بستری برای تعامل بی‌واسطه میان دانشجویان، دانش‌آموختگان و صنایع است. همچنین شناسایی و جذب هوشمند استعدادها بر اساس نیاز واقعی سازمان‌ها، افزایش درک متقابل میان کارجویان و کارفرمایان، ارتقای مهارت‌های شغلی، گسترش شبکه‌سازی حرفه‌ای، تقویت برند کارفرمایی و توانمندسازی سازمان‌ها در زمینه جذب نیروی انسانی از دیگر اهداف این برنامه است.

اسکروچی در پایان با دعوت از تمام دانشجویان، دانش‌آموختگان و کارجویان سراسر کشور برای حضور در نمایشگاه گفت: امید می‌رود برگزاری دومین نمایشگاه کار دانشگاه شیراز، ضمن گسترش تعامل میان دانشگاه و صنعت، زمینه‌ساز توسعه اشتغال، بهبود فرآیند جذب نیرو و ارتقای سلامت بازار کار در جنوب کشور شود. همچنین انتظار می‌رود این رویداد در توانمندسازی نسل جوان و ارتقای کیفیت ورود آنان به بازار کار نقش مهمی ایفا کند.

این رویداد تخصصی تا ششم آذرماه، به‌مدت سه‌ روز میزبان دانشجویان، دانش‌آموختگان و کارجویان خواهد بود.

انتهای پیام/