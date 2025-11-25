اعلام برنامههای هفته قرآن وعترت دانشگاههای فارس
مدیر قرآن و عترت ناحیه بسیج دانشجویی فارس گفت: در هفته قرآن و عترت دانشگاهها توسط مدیریت قرآن و عترت بسیج دانشجویی استان فارس، ١٣٢برنامه قرآنی برگزار شد.
به گزارش ایلنا، محمدحسن جاویدی امروز در مراسم اختتامیه نشست سراسری و کارگاه تخصصی سبک زندگی قرآنی که توسط بسیج دانشجویی فارس برگزارشد، با اشاره به برنامههای متنوع این مجموعه به مناسبت هفته قرآن و عترت دانشگاهها اظهار داشت: برنامههای هفته قرآن و عترت در دانشگاهها با هدف ترویج و نهاد نهادینهسازی باور و رفتار قرآنی در میان جامعه دانشگاهی، شناسایی و جذب استعدادهای قرآنی و پرورش و شکوفا کردن آنها، مشارکت اساتید، دانشجویان و کارکنان در فعالیتهای قرآنی و ایجاد نشاط و امیدآفرینی قرآن در فضای کلاسی، خوابگاهی و اداری برگزار شد.
وی با بیان اینکه در راستای فهم هرچه بهتر مفاهیم قرآنی، طرح ملی راویان قرآن کریم توسط مدیرت قرآن و عترت بسیج دانشجویی استان فارس در حرم مطهر حضرت احمد بن موسی (ع) و در سطح دانشگاههای شهر شیراز اجرا شد، افزود: محفلهای نورانی انس با قرآن با حضور پرشور دانشجویان، نشستهای علمی، ترویجی قرآنی با حضور اساتید برجسته قرآنی و مسابقات تفسیر قرآن از دیگر برنامههای هفته قرآن و عترت بود که مورد استقبال دانشجویان قرار گرفت.
مدیر قرآن و عترت ناحیه بسیج دانشجویی استان فارس با بیان اینکه در این ایام همراه با برنامههای قرآنی، به همت دانشجویان برپایی عزای فاطمیه در سراسر دانشگاههای استان فارس انجام شد، اضافه کرد: در راستای تلفیق هنر و ادب با مفاهیم قرآنی، مسابقه دلنوشتهای برای نور اجرا شد.
جاویدی با بیان اینکه دانشجویان حافظ قرآن کریم، قاریان و فعالان قرآنی با خانواده محترم شهدا دیدار کردند ادامه داد: در راستای هماندیشی و ارائه برنامههای نوآورانه در زمینه قرآن و عترت، دورهمی فعالان قرآنی نیز برگزار شد.
وی بیان داشت: در راستای تاثیرگذاری هرچه بیشتر برنامههای قرآن و عترت و اهمیت نهجالبلاغه و تاکید مقام معظم رهبری بر فعالیت در زمینه نهجالبلاغه و نشر معارف آن، حلقهها و گعدههای معرفتی با محوریت قرآن و نهجالبلاغه در خوابگاههای دانشجویی برپا شد که همچنان استمرار دارد.
مدیر قرآن و عترت ناحیه بسیج دانشجویی استان فارس اضافه کرد: در راستای همافزایی و همکاری هرچه بیشتر دستگاههای قرآنی، برنامههایی نیز با همکاری نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها و اداره توسعه فعالیتهای قرآن و عترت دانشگاه علوم پزشکی شیراز اقدامات موثری صورت گرفته است.
جاویدی در ادامه با تاکید بر ایجاد گفتمان هر کلاس یک پایگاه قرآن و تبیین جایگاه علم و علمآموزی در آموزههای قرآن و عترت، از راه اندازی دارالقرآن و کانونهای قرآن و عترت و مذهبی، نشریات و ویژهنامههای قرآنی و برپایی میز مشاوره قرآنی در دانشگاههای سراسر استان فارس خبر داد.
وی تصریح کرد: طرح تلاوت دستهجمعی قرآن به نیابت از شهدا، اکران فیلمها و مستندهای جذاب و برگزاری مسابقه کتابخوانی در حوزه قرآن و عترت و بصیرت انقلابی از دیگر برنامهها است.