مدیرکل ورزش و جوانان استان مطرح کرد؛
پروژههای مولدسازی راهکار جبران بدهی ورزشگاه پارس است/ فارس در ورزش همگانی و ملی صدرنشین کشور شد
مدیرکل ورزش و جوانان فارس گفت: طی دو سال اخیر بیش از ۱۳۰ پروژه ورزشی افتتاح شده که بیشتر آنها در مناطق کمبرخوردار قرار دارند و با هدف توازن و عدالت اجرایی شدهاند.
به گزارش ایلنا، عبدالرحیم خداجو امروز ۴ آذر در نشست خبری با موضوع تشریح عملکرد دو ساله افزود: استان فارس طی دو سال اخیر دستاوردهای چشمگیری در حوزه ورزش و جوانان به دست آورده است و موفق شده در ورزش همگانی، لیگهای مختلف و مسابقات ملی و بینالمللی مقامهای برتر کسب کند.
خداجو با اشاره به حضور ورزشکاران استان در مسابقات جهانی، خصوصاً در رشتههای کشتی و وزنهبرداری گفت: این موفقیتها نمایانگر تلاش و همت ورزشکاران شایسته استان فارس است.
وی ادامه داد: این رشتهها توانستهاند در حوزه ورزش همگانی نیز افتخاراتی کسب کنند و همایشها و رویدادهای پیادهروی خانوادگی با حضور صدها هزار نفر، موجب ثبت رکوردهای بیسابقه در کشور شده است.
مدیرکل ورزش و جوانان فارس اظهار داشت: استقبال مردم از فعالیتها و ورزشهای همگانی اهمیت زیادی دارد و با اتحاد و همکاری دستگاهها و اداره ورزش و جوانان، این رویداد بزرگ و مستمر در استان برگزار شده و همچنان رتبه اول کشور حفظ شده است.
وی در ادامه به دستاوردهای حوزه جوانان اشاره کرد و گفت؛ دورههای ملی و تخصصی که از سوی وزارت ورزش ابلاغ شده، در سطح استان به خوبی اجرا شده و جوانان شایسته استان فارس به جامعه معرفی شدهاند.
خداجو به راهاندازی شبکه ملی ایران یاران جوان اشاره کرد و یادآور شد: این شبکه در استان فارس نیز فعال شده و جوانان در حوزههای مختلف فرهنگی، اجتماعی، امداد و نجات و معیشت حضور دارند. شبکه ایران یاران جوان برای مدیریت بحرانهایی مانند جنگ ۱۲ روزه طراحی شده و بیش از ۱۵ کمیته در حوزههای مختلف فعالیت میکنند.
مدیرکل ورزش و جوانان فارس خاطرنشان کرد: تفاهمنامههایی با دستگاههای مختلف منعقد شده و خانه جوان و سازمانهای مردمنهاد تقویت شدهاند.
وی در حوزه پشتیبانی و منابع افزود: اقدامات قابل توجهی در منابع انسانی، تجهیزات و پشتیبانی عملیاتی انجام شده و با همکاری ستاد این بخش به خوبی مدیریت شده است.
مدیرکل ورزش و جوانان فارس به موفقیت تیمهای لیگ برتر و لیگهای مختلف استان اشاره کرد و گفت: تیمهای هندبال کازرون، فوتبال فجر شهید سپاسی، بسکتبال زاگرس جنوبی جهرم، تیم فوتبال دختران، تیم تکواندو، کشتی فرنگی و سایر رشتهها در لیگهای متعدد موفق عمل کردهاند.
وی افزود: ورزش یک مقوله چندوجهی است که علاوه بر سلامت، در حوزههای فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی نقش اصلی دارد و ارتقای جایگاه آن با همکاری رسانهها جامعهای سالم، پرنشاط و سرزنده ایجاد خواهد کرد.
مدیرکل ورزش و جوانان استان فارس، در پاسخ به پرسشی درباره جبران بدهی ورزشگاه پارس، اعلام کرد: اجرای پروژههای مولدسازی مجموعههای ورزشی در مراحل نخست با استفاده از سند تکبرگ انجام شده و وارد چرخه اجرایی شده است.
خداجو تأکید کرد: هدف از این اقدام، بهرهبرداری از ظرفیت مولدسازی برای تکمیل پروژههای موجود و کاهش بدهیهای مجموعه است.
وی افزود: تاکنون سه دوره مزایده برگزار شده اما برندهای معرفی نشده و تیم مدیریت در حال پیگیری حضور افراد جدید برای ورود به چرخه اجرایی پروژه است. در صورت عدم حضور شرکتکنندگان، کاهش قیمت کارشناسی برای مزایدههای بعدی در نظر گرفته خواهد شد تا روند اجرای پروژه تسهیل شود.
وی درباره پروژه نصب گیتها در سولههای مجموعه ورزشی توضیح داد: قرارداد جدیدی در دست بررسی است تا این تجهیزات با رعایت کامل شرایط فنی و ایمنی و بدون ایجاد اختلال در فعالیت نیروها نصب شود. طرح و برنامههای فنی برای این پروژه آماده شده و در انتظار امضای قرارداد هستند.
خداجو همچنین با اشاره به رعایت استانداردهای محیطی و پیشگیری از آسیب به تجهیزات، از آمادگی مجموعه برای برگزاری مسابقات آینده خبر داد و تأکید کرد: تمامی اقدامات در چارچوب قوانین و مقررات انجام خواهد شد.
اجرای طرحهای ملی و توانمندسازی جوانان اولویت اصلی حوزه جوانان استان است
معاون امور جوانان اداره کل ورزش و جوانان استان فارس نیز با بیان اینکه امور جوانان استان در ۴ حوزه اصلی فعالیت دارد، گفت: جامعه مخاطب این معاونت شامل افراد ۱۸ تا ۳۵ سال است، برنامهریزیها و اتفاقات مهم حوزه جوانان از طریق ستاد ساماندهی انجام میشود.
مهدی کوکبی با اشاره به اینکه این ستاد در سطح ملی با ریاست رئیس جمهور و وزیر ورزش، در سطح استان با ریاست استاندار و در شهرستانها با ریاست فرمانداران تشکیل میشود، افزود: حوزههای تخصصی معاونت امور جوانان شامل ازدواج و خانواده، مشارکتهای اجتماعی و سازمانهای مردم نهاد، و اجرای طرحهای ملی است.
کوکبی با اشاره به طرح مهتاب گفت: طرح با همکاری وزارت ورزش و سازمان فنی و حرفهای و هماهنگی نیروهای مسلح برای جوانانی که ۴ تا ۶ ماه مانده خدمت سربازی خود هستند، طراحی شده تا بتوانند در کارگاههای مورد علاقه خود شرکت کنند و پس از پایان خدمت وارد بازار کار شوند.
وی توضیح داد: نیازسنجی استانها متفاوت است و این اقدامات هماکنون در استان فارس در حال اجراست.
کوکبی همچنین به برگزاری جلسات ستاد ساماندهی در استان و شهرستانها اشاره کرد و گفت: با حضور مدیران ستادی وزارت ورزش و روسای شهرستانها همافزایی و بازنگری در قوانین و برنامهها انجام شده است.
وی افزود: با افتتاح خانه جوان و کتابخانه آن، امکانات آموزشی و کارگاهی در اختیار جوانان قرار گرفته است و فضاهای موجود به صورت اشتراکی برای سمنها و گروههای جوانان قابل استفاده است.
معاون امور جوانان اداره کل ورزش و جوانان فارس تصریح کرد: ارتباط مؤثر با دانشگاهها برقرار شده و فضاهای دانشگاهی برای برگزاری نشستها و دورههای آموزشی رایگان در اختیار جوانان قرار گرفته است.
وی همچنین از برگزاری حدود ۷۴۲ کارگاه آموزشی رایگان در حوزه ازدواج و خانواده خبر داد و گفت: این آموزشها شامل قبل از ازدواج، حین ازدواج و بعد از ازدواج است و با همکاری آموزش و پرورش نیز در مدارس برگزار میشود.
کوکبی تأکید کرد: آموزش مهارتهای فردی جوانان، بهویژه در زمینه ازدواج، اولویت اصلی معاونت است و هدف از این آموزشها کاهش اشتباهات انتخاب همسر و کاهش آمار طلاق در استان است.
معاون امور جوانان اداره کل ورزش و جوانان فارس با اشاره به وضعیت ازدواج و طلاق در استان فارس گفت: میانگین فعلی طلاق در استان حدود ۳۰ درصد است، یعنی تقریباً از هر ۵ ازدواج یک مورد به طلاق منجر میشود.
وی تأکید کرد: یکی از اهداف اصلی معاونت امور جوانان، آموزش مهارتهای فردی و پیش از ازدواج است تا با کاهش انتخابهای اشتباه، این نرخ طلاق کاهش یابد و جوانان بتوانند زندگی خانوادگی سالم و پایدار داشته باشند.
معاون امور جوانان اداره کل ورزش و جوانان فارس افزود:معاونت امور جوانان با انرژی، انگیزه و خلاقیت در تلاش است با هماهنگی و همدلی بین دستگاهها و سمنها، فرصتهای آموزشی و توسعهای را برای جوانان فراهم کند و به اهداف کلان این حوزه دست یابد.