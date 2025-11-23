به گزارش ایلنا، محسن نهاوندی افزود: این رتبه، که در حوزه ملی و بین‌المللی اعطا شده، نتیجه ارزیابی‌های دقیق از عملکرد، زیرساخت‌ها و جذب رویدادهای کلیدی است

وی ادامه داد: نمایشگاه بین المللی فارس با داشتن ظرفیت میزبانی اکسپو ۲۰۲۵ و برگزاری دهها نمایشگاه‌ تخصصی با استانداردهای جهانی جز سایت های برتر نمایشگاهی کشور به شمار می آید.

مدیرعامل شرکت نمایشگاه‌های بین‌المللی فارس، گفت: دریافت رتبه الف نمایشگاهی افتخاری برای استان فارس است که با تلاش شبانه روزی همکارانم در شرکت نمایشگاه های بین المللی فارس به دست آمده است.

وی ادامه داد: این دستاورد، شیراز را به عنوان قطب نمایشگاهی جنوب ایران تثبیت می‌کند و با هدف‌گذاری برای سال۱۴۰۵ مسیر جذب سرمایه و گردشگری را دوچندان می‌ کند

نهاوندی افزود: این رتبه، با تمرکز بر فناوری نوین و پایداری، فرصت‌های صادراتی و تعاملات B2B را افزایش می‌دهد.

