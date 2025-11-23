مدیرعامل شرکت نمایشگاههای بینالمللی استان خبرداد؛
فارس در مسیر توسعه نمایشگاهی ملی و بینالمللی با رتبه الف
مدیرعامل شرکت نمایشگاههای بینالمللی فارس گفت: شرکت نمایشگاههای بینالمللی فارس، با کسب رتبه الف در مدیریت نمایشگاهی از سوی سازمان توسعه تجارت ایران جایگاه خود را در جمع برترینهای کشور تثبیت کرد.
به گزارش ایلنا، محسن نهاوندی افزود: این رتبه، که در حوزه ملی و بینالمللی اعطا شده، نتیجه ارزیابیهای دقیق از عملکرد، زیرساختها و جذب رویدادهای کلیدی است
وی ادامه داد: نمایشگاه بین المللی فارس با داشتن ظرفیت میزبانی اکسپو ۲۰۲۵ و برگزاری دهها نمایشگاه تخصصی با استانداردهای جهانی جز سایت های برتر نمایشگاهی کشور به شمار می آید.
مدیرعامل شرکت نمایشگاههای بینالمللی فارس، گفت: دریافت رتبه الف نمایشگاهی افتخاری برای استان فارس است که با تلاش شبانه روزی همکارانم در شرکت نمایشگاه های بین المللی فارس به دست آمده است.
وی ادامه داد: این دستاورد، شیراز را به عنوان قطب نمایشگاهی جنوب ایران تثبیت میکند و با هدفگذاری برای سال۱۴۰۵ مسیر جذب سرمایه و گردشگری را دوچندان می کند
نهاوندی افزود: این رتبه، با تمرکز بر فناوری نوین و پایداری، فرصتهای صادراتی و تعاملات B2B را افزایش میدهد.