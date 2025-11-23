به گزارش ایلنا، بهرام همتی نژاد امروز ۲ آذر در نشست خبری به مناسبت هفته پژوهش افزود: نمایشگاه دستاوردهای پژوهش و فناوری استان از ۸ تا ۱۰ آذرماه در دانشکده مهندسی ساختمان شماره ۲ خیابان ملاصدرا برگزار می‌شود و آیین تجلیل از برگزیدگان پژوهش و فناوری استان فارس ۹ آذرماه در تالار رازی دانشکده مهندسی شیمی، نفت و گاز برگزار خواهد شد.

به گفته وی در این آیین از پژوهشگران و فناوران برتر دانشگاه‌ها، مؤسسات آموزشی‌ ـ‌ پژوهشی و دستگاه‌های اجرایی استان، مدیران اجرایی حامی پژوهش، خیرین حامی پژوهش و نیز دانشجویان و دانش‌آموزان برگزیده تقدیر می‌شود.

همتی نژاد ادامه داد: هفته پژوهش دانشگاه شیراز همزمان با هفته پژوهش ملی از ۲۲ تا ۲۵ آذرماه برگزار خواهد شد و مراسم تجلیل از پژوهشگران و فناوران برگزیده و سرامدان پژوهشی دانشگاه در ۲۹ آذرماه انجام می‌شود.

معاون پژوهش و فناوری دانشگاه شیراز همچنین از برگزاری اولین دوره اعطای جایزه بانوی علم ایران به نام نکوداشت پروفسور افسانه صفوی با حضور شخصیت‌های ملی و استانی خبر داد و افزود: افتتاح آزمایشگاه مرجع ملی ساختمان و اجرای برنامه‌ها و رویدادهای متنوع در دانشکده‌های مختلف دانشگاه از دیگر برنامه‌های پیش‌بینی‌شده است.

همتی‌نژاد رویکرد جدید دانشگاه شیراز در ارتباط با جامعه و صنعت را تشریح کرد و گفت : کارگروه ترویج علم و ارتباط فعالانه با صنایع مختلف محلی و ملی در دستور کار است.

وی تعداد تفاهم‌نامه‌های جدید سال جاری را ۱۲ عنوان کرد و اعلام کرد: این رقم علاوه بر ۷۲ تفاهم‌نامه سال‌های گذشته است. دانشگاه شیراز از ظرفیت قانون جهش تولید دانش‌بنیان و اعتبار مالیاتی به‌طور فعال بهره می‌برد.

به گفته وی، نمایشگاه کار و هدایت شغلی نیز از ۴ تا ۶ آذرماه برگزار خواهد شد.

همتی نژاد سپس به رتبه‌های دانشگاه در نظام‌های رتبه‌بندی ملی و بین‌المللی پرداخت و اعلام کرد که در جدیدترین گزارش‌ها، دانشگاه شیراز جایگاه خود را در میان دانشگاه‌های معتبر جهان حفظ کرده است.

معاون پژوهش و فناوری دانشگاه شیراز گفت: بر اساس رتبه‌بندی ISC، دانشگاه شیراز رتبه ۵ ملی را در میان دانشگاه‌های جامع کسب کرده است.

وی اعلام کرد: در رتبه‌بندی کیواس ۲۰۲۶، دانشگاه شیراز در میان ۷۱۰ دانشگاه برتر جهان قرار گرفته و در رتبه‌بندی موضوعی کیواس در سه حوزه مهندسی نفت، کشاورزی و جنگلداری و شیمی دارای رتبه است که بهترین جایگاه مربوط به مهندسی نفت در بازه جهانی ۱۵۰ تا ۱۰۱ است.

همتی‌نژاد ادامه داد: در رتبه‌بندی کیواس پایداری ۲۰۲۶، دانشگاه شیراز موفق به کسب رتبه جهانی ۱۰۷۰-۱۰۶۱، رتبه ۳۷۳ آسیا و رتبه دوم ملی شده است.

معاون پژوهش و فناوری دانشگاه شیرازاعلام کرد: در رتبه‌بندی تایمز ۲۰۲۶، دانشگاه شیراز در جمع ۱۰۰۰ دانشگاه برتر جهان است و در رتبه‌بندی علوم میان‌رشته‌ای این نظام رتبه ۱۹۶ جهانی و رتبه سوم ملی در میان ۲۸ دانشگاه کشور را کسب کرده است.

او رتبه دانشگاه در حوزه‌های علوم تربیتی و علوم کامپیوتر در رتبه‌بندی موضوعی تایمز را ۶۰۰-۵۰۱ اعلام کرد.

به گفته معاون پژوهش و فناوری دانشگاه شیراز، در گزارش وبومتریکس جولای ۲۰۲۵ دانشگاه شیراز رتبه ۹۰۷ را کسب کرده و با بهبود نسبت به سال‌های پیش مواجه بوده است.

وی خاطرنشان کرد: دانشگاه در رتبه‌بندی شانگهای ۲۰۲۵ در ۸ حوزه موضوعی در میان ۵۰۰ دانشگاه برتر جهان قرار گرفته است و بالاترین رتبه مربوط به حوزه علوم دامپزشکی در بازه ۱۵۰ تا ۱۰۱ است.

همتی نژاد افزود: دانشگاه شیراز در این حوزه رتبه نخست ملی را نیز کسب کرده است.

وی همچنین گفت: در گزارش امسال، ۵۶ عضو هیأت علمی دانشگاه در فهرست دو درصد برتر جهان قرار گرفته‌اند و دکتر احمد عریان رتبه ۵ جهانی در دامپزشکی و دکتر حمیدرضا پورقاسمی رتبه ۲۱ جهانی در کشاورزی را به دست آورده‌اند.

معاون پژوهش و فناوری دانشگاه شیراز درباره حمایت‌های پژوهشی اعلام کرد: دانشگاه از گرنت آغازین، گرنت پارسا، گرنت پژوهشی و گرنت کمک‌هزینه خرید تجهیزات برای حمایت از پژوهشگران استفاده می‌کند.

وی در ادامه به ارتباطات بین‌المللی اشاره کرد و گفت: دانشگاه از شرکت اعضای هیأت علمی در کنفرانس‌های بین‌المللی و فرصت‌های مطالعاتی کوتاه‌مدت و بلندمدت حمایت می‌کند و ۶ نشریه دانشگاه در پایگاه‌های بین‌المللی نمایه شده‌اند.

همتی نژاد درباره عملکرد حوزه فناوری و نوآوری بیان کرد: مجموع قراردادهای این حوزه به ۲۳۲ میلیارد تومان رسیده است. تعداد قراردادها نیز ۲۲۶ قرارداد مورد بوده است که حدود ۵۰ درصد آنها ملی است.

بر اساس اعلام وی، جشنواره راهکار، مرکز نوآوری تخصصی علوم انسانی، مرکز نوآوری تخصصی مهندسی، شتاب‌دهنده کوانتوم، مرکز رشد شماره یک و دو، پردیس فناوری کشاورزی و دامپزشکی و پردیس علم و فناوری دانشگاه شیراز از جمله زیرساخت‌های فعال فناوری هستند.

معاون پژوهش و فناوری دانشگاه شیراز با بیان اینکه دانشگاه شیراز در مجموع دارای ۹۰ تیم و شرکت فعال در حوزه‌های مختلف است، یادآور شد: مرکز نوآوری تخصصی علوم انسانی ۲۶ تیم فعال، مرکز نوآوری تخصصی مهندسی ۱۶ تیم، شتاب‌دهنده کوانتوم پلاس ۹ تیم، مرکز رشد جامع ۳۳ شرکت و پردیس علم و فناوری ۶ شرکت فعال دارد.

