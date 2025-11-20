فرمانده سپاه لامرد:
بسیج بزرگترین شبکه مردمی جهان و سپر راهبردی ایران در برابر تهدیدهاست
فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه لامرد، با تاکید بر اینکه بسیج یکی از خالصترین ابتکارات انقلاب اسلامی و برخاسته از متن مردم است، گفت: تفکر بسیجی به عنوان یک سرمایه راهبردی، نه تنها در دوران دفاع مقدس بلکه امروز نیز بزرگترین عامل مصونسازی کشور در برابر تهدیدها و طمع دشمنان به شمار میآید.
به گزارش خبرنگار ایلنا از لامرد، سرهنگ علی گلهداریان در آیین تجلیل از بازنشستگان ایثارگر عضو کانون کارگران بازنشسته تأمین اجتماعی این شهرستان که از دو شهرستان مهر و لامرد در این مراسم حصور داشتند، با تاکید بر نقش تاریخی و راهبردی بسیج، گفت: تفکر بسیجی بزرگترین پشتوانه امنیت، استقلال و پیشرفت کشور است و دشمنان بهخوبی تأثیرگذاری این تفکر را میدانند.
وی که همزمان در آستانه هفته بسیج و تجلیل از بازنشستگان ایثارگر و در آیین «گرامیداشت سالروز تصویب قانون کار» سخن می گفت، از دستاندرکاران برگزاری این مراسم، کانون بازنشستگان و مستمریبگیران تأمین اجتماعی شهرستان لامرد، خانه کارگر و حوزه مقاومت بسیج کارگری شهید برونسی تشکر کرد و افزود : بسیج مستضعفین یکی از دستاوردهای اصیل انقلاب اسلامی است، بسیج نهادی برگرفته از متن مردم است و حضرت امام (ره) پس از تسخیر لانه جاسوسی، در پنجم آذرماه بدون هیچگونه تردیدی فرمان تشکیل بسیج مردمی را صادر کردند. امروز بسیج به بزرگترین شبکه فرهنگی، اجتماعی و نظامی - مردمی در جهان تبدیل شده و حضور آن در روستاها و میان مردم، مصونیتی راهبردی برای کشور ایجاد کرده است.
وی با اشاره به نقشآفرینی بسیج در نخستین سالهای پس از پیروزی انقلاب افزود: اولین عرصهای که بسیج هویت خود را نشان داد، دفاع از استقلال و مرزهای کشور بود. در دوران دفاع مقدس، بسیج مردمی با حضور پرشورش در برابر دشمنان ایستاد و خوش درخشید.
گلهداریان تفکر بسیجی را عامل بازدارندگی در برابر تهدیدها دانست و گفت: رهبری معظم انقلاب فرمودند که ایجاد تفکر بسیجی در کشور، چشم طمع دشمن را کوتاه کرده است. فرهنگ بسیجی، انقلاب را نجات داد؛ بسیجی وابسته به مقام، پول یا دستور نیست و از همین رو در میدان میدرخشد.
فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه لامرد همچنین به الگوگیری دیگر کشورها از مدل بسیج اشاره کرد و افزود: امروز مجموعههایی همچون حشدالشعبی عراق برگرفته از تفکر بسیجی هستند. و یا ارتش سوریه با همین تفکر بسیجی در برهههای زمانی مختلف در برابر دشمنانش پیروز شد.
وی با اشاره به نقش مردم در حوادث اخیر و «جنگ ۱۲ روزه» اظهار کرد: یکی از اضلاع موفقیت کشور در آن شرایط، حضور مردمی و تفکر بسیجی بود. مردم این سرزمین پای میهن ایستادند و در تاریخ ایران ثبت شد که ملت ایران در دشوارترین لحظات، اوج ایستادگی و حمایت از انقلاب و نظام را به نمایش گذاشتند.
گلهداریان با تأکید بر وظیفه مسئولان در رسیدگی به مسائل مردم گفت: مردم همواره وفاداری خود را اثبات کردهاند و این ما مسئولان هستیم که باید برای رفع مشکلات آنان بیش از گذشته تلاش کنیم.
در ادامه این آیین «عبدالرضا روحی» دبیرخانه کارگر شهرستانهای لامرد و مهر، با تشکر از حضور خانوادههای بازنشسته و ایثارگر در این مراسم و ضمن اشاره به برگزاری این برنامه برای نخستینبار در منطقه، اظهار داشت: این مراسم با همکاری کانون بازنشستگان و مستمریبگیران تأمین اجتماعی و حوزه مقاومت بسیج کارگری شهید برونسی برگزار شد و امیدواریم با برنامهریزی لازم، امکان برگزاری سفرهای زیارتی ویژه جامعه ایثارگر بازنشسته را فراهم کنیم تا قدردانی عملیتری از این قشر شریف صورت گیرد.
همچنین در پایان از حدود ۶٠ بازنشسته ایثارگر شهرستانهای لامرد و مهر عضو کانون کارگران بازنشسته تأمین اجتماعی با اهدای لوح سپاس از سوی فرمانده سپاه و دبیر خانه کارگر تجلیل به عمل آمد.