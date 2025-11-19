خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

همزمان با هفته بسیج؛

اجتماع بزرگ دانشجویان دانشگاه های فارس برگزار می شود

اجتماع بزرگ دانشجویان دانشگاه های فارس برگزار می شود
کد خبر : 1716388
لینک کوتاه کپی شد.

مسئول ناحیه بسیج دانشجویی فارس به تشریح برنامه های هفته بسیج و سالروز تشکیل بسیج دانشجو و طلبه در دانشگاه های این استان پرداخت.

به گزارش ایلنا،  عباس توانا امروز در گردهمایی مسئولان و شوراهای بسیج دانشجویی دانشگاه های سراسر استان فارس در شیراز و همچنین در حاشیه اعزام جمعی از دانشجویان بسیجی این استان به اجتماع و همایش بزرگ پیشگامان رهایی در تهران که به مناسبت سالروز تشکیل بسیج دانشجو و طلبه برگزار می شود، اظهار داشت: یادواره شهدای دانشجوی هر دانشگاه در دانشگاه‌های سراسر استان فارس در هفته بسیج برگزار می‌شود.

وی با اشاره به برنامه های هفته بسیج و سالروز تشکیل بسیج دانشجو و طلبه در دانشگاه های استان فارس افزود: همزمان با ایام فاطمیه تشییع شهدای گمنام در برخی از دانشگاه ها ها و مراکز آموزش عالی استان فارس در حال انجام است.

مسئول ناحیه بسیج دانشجویی استان فارس با تاکید بر نگاه راهبردی دانشجویان به آینده انقلاب اسلامی، نقش آفرینی تخصصی موثر در عرصه‌های مختلف و تربیت نیروی تراز انقلاب اسلامی را از ماموریت‌های مهم بسیج دانشجویی برشمرد و تصریح کرد: برگزاری برنامه‌های هنری مثل شب شعر، جشنواره شعر، رونمایی از تولیدات هنری رسانه ای، تئاتر خیابانی، مسابقات فرهنگی هنری، نمایشگاه عکس، اکران فیلم و مستند از برنامه‌های بسیج دانشگاه‌های استان فارس در هفته بسیج است.

توانا با تاکید بر اهتمام ویژه دانشجویان جهت حضور فکری و تخصصی همراه با تعهد در مسائل اصلی کشور، رویکرد بسیج دانشجویی را دانشکده محوری، پایگاه محوری، سیر مطالعاتی، گفتگو محوری و مطالبه گری تخصصی عنوان و اضافه کرد: اردوهای راهیان پیشرفت، مسابقات علمی، جشنواره، اردو‌های علمی، نمایشگاه دستاورد‌های علمی، سلسله جلسات آموزشی در بحث اشتغالزایی و کارآفرینی، دوره‌ها و کارگاه‌های تخصصی علمی، نشست‌های علمی راه مهندسی، به مناسبت هفته بسیج در دانشگاه‌های استان فارس برگزار می شود.

وی با اشاره به برگزاری سلسله نشست‌ها با موضوع خانواده، زن و تفکر بسیجی در نگاه امامین انقلاب اسلامی، برپایی کارگاه‌ها و غرفه‌های خدمات مشاوره حقوقی، تحصیلی، روانشناسی، خانواده و مهارت‌های زندگی و اعزام مشاورین به اردو‌های جهادی در هفته بسیج گفت: پویش کتابخوانی، مسابقات ورزشی و مسابقات هنری روایت مشق عشق و پادکست روایت بسیج و برنامه‌های متنوع دیگری به مناسبت سالروز تشکیل بسیج دانشجو و طلبه در دانشگاه‌های استان فارس برگزار می‌شود.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
رایتل
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ

خرید نهال گردو

درب ضد حریق امیردرب