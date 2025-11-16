به گزارش ایلنا، غلامحسن اسکندری امروز ۲۵ آبان در صحن شورای شهر شیراز خطاب به رئیس شورای شهر شیراز افزود: تذکر آیین‌نامه‌ای شما را نگاه کنید، شما قانون را کنار گذاشتید و اجازه طرح مباحث قانونی داده نمی‌شود.

وی ادامه داد: تشخیص اجرای قانون مطابق آن چیزی است که شما می‌خواهید اجرا شود، نه آنچه قانون تکلیف کرده است.

اسکندری تصریح کرد: یک انجمن شکایتی علیه دو عضو شورای شهر شیراز مطرح کرده و همان انجمن در مورد مدیرعامل اسبق شرکت عمران صدرا موضوعی را پیگیری کرده اما نتیجه آن روشن شد و وی تبرئه شد.

وی افزود: آیین‌نامه باید دقیق اجرا شود و برخی رفتارها مزیت یا امتیاز محسوب نمی‌شود. برخی رفتارها در اینجا به‌درستی رعایت نمی‌شود.

اسکندری خطاب به رئیس شورای شهر شیراز ، تصریح کرد: شخص شما را مورد خطاب قرار نمی‌دهم اما رفتارهایی رخ داده که باید به مردم توضیح داده شود. کسانی که هفته گذشته در تصمیم‌گیری‌ها نقش داشتند، امروز برخلاف هفته‌های پیشین رفتار می‌کنند. من فقط این را به مردم می‌گویم که مسیر قانونی مختل شده است. هیئت مرجع، تنها جایی بود که می‌توانست درباره عضویت فردی در شورا تصمیم بگیرد و مشخص بود که رأی نهایی باید از آن مرجع صادر شود.

اسکندری ادامه داد: آقایان یک سال موضوع را معطل کردند و وقتی که پرونده به نتیجه رسید، دو هفته تعطیلی شورا رقم خورد. باید پرسید علت این تعطیلی چه بود؟ تاریخ ثبت شکایت را کنار تاریخ تعطیلی شورا بگذارید؛ نتیجه روشن است. برخی موضوعات مصادره به مطلوب شده و اصل ماجرا کنار گذاشته شده است.

عضو شورای شهر شیراز با اشاره به موضوعات اخیر افزود: آنچه از وزارت کشور درباره شورای شهر شیراز مطرح شد، باید به‌صراحت گفته شود. مردم باید بدانند چه اتفاقی افتاده است. برخی افراد با اقداماتی نادرست مردم را زیر فشار گذاشتند و اکنون با نمایش قانون‌مداری تلاش می‌کنند روند اشتباه را توجیه کنند.

اسکندری تأکید کرد: کسانی که شکایت کردند، برخی از آنها خود اکنون با تغییر وضعیت مواجه شده‌اند. این مسائل را باید شفاف گفت. چرا بعضی‌ها سنگ‌اندازی می‌کنند؟ باید اول تعریف درستی از حضور فعال و انقلابی ارائه شود. ما عادت کرده‌ایم اجازه ندهند برخی حرف‌ها بیان شود؛ گویی بعضی مأموریت دارند که نگذارند واقعیت‌ها مطرح شود.

وی افزود: نامه‌ای که درباره آن صحبت شد، خلاف قانون بود و حتی همان نامه نیز ابتدا ابلاغ نشد. بدون ابلاغ رسمی، هیچ‌کس حق نداشت صحن شورا را تعطیل کند. همان لحظه که یک لیوان روی کاغذ قرار گرفته بود، عکس آن ارسال شد و بلافاصله به هیئت رئیس فرستاده شد تا بتوانند آن را به صحن شورا برسانند. اما بدون ابلاغ رسمی تعطیلی انجام شد و این اقدام خلاف قانون است. آن نامه به‌معنای لغو عضویت افراد نبود و خودشان هم این را می‌دانستند. این رفتارها شبه‌قانونی است و اگر بخواهند رأی مردم را مخدوش کنند، این شورا ارزشی نخواهد داشت.

عضو شورای شهر شیراز با اشاره به اینکه معلوم نیست چه کسی و از کجا باید شروع کند تا این روند اصلاح شود، خطاب به مردم گفت: اگر شورا منحل شود، شاید ۵ یا ۶ ماه مردم نفسی بکشند. این روش‌ها باعث انحراف مسیر شورا شده است و با این رفتارها نمی‌توان مسیر درست را ادامه داد.

وی تأکید کرد: من درخواست عضویت در جایی ندادم و قصد حضور در باشگاه یا مجموعه‌ای را نیز نداشتم. اکنون تنها می‌خواهم سخنم را به مردم بگویم و موضوع را بیان کنم و بروم.

وی گفت: زمانی که در شورا دیدگاه‌ها متفاوت می‌شود، برخی نام اکثریت را باند یا حتی مافیا می‌گذارند، در حالی که اکثریت، اکثریت است و اقلیت نیز جایگاه خود را دارد.

اسکندری با اشاره به اهمیت رفتار سیاسی در شورا بیان کرد که اقلیت و اکثریت هر دو باید نقش خود را بدانند و هنر اقلیت بودن یکی از مهم‌ترین اصول سیاسی است.

اوی افزود: اکثریتی که اقلیت را به گوشه رینگ ببرد و تصور کند اگر همه چیز را از او بگیرد، زرنگی کرده، دچار اشتباه است و چنین رفتاری نشان‌دهنده سیاست‌ورزی صحیح نیست.

انتهای پیام/