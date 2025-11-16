به میزبانی استان فارس ؛
بیستوپنجمین دوره رویدادهای ملی «تا ثریا» در شیراز برگزار می شود
دبیر شورای سیاستگذاری رویدادهای تاثریا در تشریح اهداف و چارچوب این رویداد گفت: تا ثریا یک همایش یا اجلاس صنفی نیست، بلکه از جنس تراکنشهای اقتصاد دانشبنیان و ارکان توسعه پایدار است و به معنای ایجاد همافزایی و زنجیره کردن تمام ظرفیتهای کشور برای توسعه اقتصاد دانشبنیان طراحی شده است.
به گزارش ایلنا، پیام نائینی امروز ۲۵ آبان در نشست خبری با خبرنگاران با تشریح رویداد تا ثریا در استان فارس، افزود: هدف اصلی تبدیل ظرفیتهای پراکنده کشور به یک حلقه و زنجیره عملیاتی برای حرکت به سمت اقتصاد غیرنفتی و دانشبنیان است.
معاون توسعه فناوری هلدینگ پیشگامان یادآور شد: مقام معظم رهبری سالها بر نقش اقتصاد دانشبنیان بهعنوان نقطه نجات و مسیر رشد و شکوفایی کشور و جایگزینی اقتصاد نفتی تأکید داشتهاند و رویداد تا ثریا تصمیم دارد با جمعکردن نخبگان، دانشگاهیان، صاحبان ایده و فعالان فناورانه، ظرفیتهای کشور را به سمت عملمحوری و تولید داخلی هدایت کند؛ تولیدی که در داخل کشور شکل گیرد و نیازی به اتکا به ظرفیتهای خارجی نداشته باشد.
نائینی ادامه داد: همه اقشار جامعه و نخبگان ایرانی خارج از کشور نیز ذیل این زنجیره قرار میگیرند و اگر هر یک از عزیزان خارج از کشور دستاوردی داشتهاند، باید مسیر انتقال تجربه و تولید به داخل کشور هموار شود؛ مسئولیتپذیری و مطالبهگری از مسئولان برای تحقق این هدف ضروری است.
وی یادآور شد: هدف از این سلسله رویدادها، فراهمسازی شبکهای است که از میان طرحها و کسبوکارهای منتخب، تیمهای برتر به مرحله نهایی راه یابند و از طریق شبکهای از صندوقهای پژوهش و فناوری، صندوق شکوفایی، معاونت علمی و شرکتهای سرمایهگذار مدلهای سرمایهگذاری متناسب با نیاز کسبوکارهای دانشبنیان به آنها اختصاص یابد. بخشی از این سرمایهگذاریها بهصورت مالی و بخش دیگر بهصورت حمایتی رفتاری و زیرساختی خواهد بود، از جمله ایجاد فضاهای کسبوکاری، تولید بدون کارخانه و معرفی به بنگاهها یا تولیدکنندگانی که نیازمند ورود فناوری هستند.
دبیر شورای سیاستگذاری رویدادهای تاثریا خاطرنشان کرد: سند ملی تا ثریا بر پایه آمایش سرزمینی طراحی شده و هر استان با توجه به ظرفیتهای بومی خود اولویتبندی شده است. در این چارچوب استان فارس بهعنوان میزبان محور گردشگری ارزشگذار انتخاب شده است.
وی گفت: گردشگری می تواند میراث را به ثروت، فرهنگ را به سرمایه و فناوری را به زیرساخت تبدیل کند و از گردشگری سنتی به گردشگری هوشمند، هدفمند و دانشبنیان گذار کند.
نائینی با نقد وضع موجود تصریح کرد: ضعف در اتصال شرکتهای فناور با صنعت گردشگری، ناشناخته ماندن فرصتهای واقعی گردشگری و فقدان بهرهمندی از ظرفیتهای فرهنگی و تاریخی باعث شده تا صنعت گردشگری کشور در سطح مطلوب جهانی قرار نگیرد.
وی بر ضرورت تقویت میراث فرهنگی، برنامهریزی دقیق و دیپلماسی فرهنگی مبتنی بر واقعیتهای تاریخی و فرهنگی کشور تأکید کرد: رسانهها و ارکان فرهنگی باید در جهت بازشناسی ظرفیتها و مقابله با تولید تاریخسازیهای نادرست و ساخت تاریخ کاذب فعال باشند.
دبیر شورای سیاستگذاری رویدادهای تاثریا به لزوم مشارکت جدی و مسئولانه میزبانان استانها اشاره کرد و گفت: پذیرش میزبانی باید همراه با تعهد به نتیجهگیری و پیگیریهای پسا رویداد باشد تا خروجیهای ملموس و قابل اندازهگیری برای اقتصاد دانشبنیان و اکوسیستم فناورانه حاصل شود.
وی خواستار مطالبهگری رسانهها و دانشگاهیان شد و تأکید کرد که منتظر نگاهداشتن به رویداد بهعنوان صرفاً یک همایش نیستیم، بلکه خواهان جریانسازی و استمرار عملیاتی کننده دستاوردها هستیم.
نائینی درباره روند داوری و انتخاب طرحها گفت: در هر حوزه ۱۰ طرح برتر برگزیده و روی صحنه ارائه خواهند شد و ۳ طرح برتر به رویداد نهایی راه مییابند. آنها در ادامه به بنگاههای صنعتی متصل خواهند شد و برای جذب سرمایه و توسعه بازار هدایت میشوند. در روزهای بعد از رویداد نیز برنامههای موضوعی و نشستهای تکمیلی با حضور سرمایهگذاران برگزار خواهد شد تا ظرفیت پذیرش سرمایه و توسعه کسبوکارها بیش از پیش فراهم شود.
دبیر شورای سیاستگذاری تاثریا استان فارس نیز با اشاره به نیازها و چالشهای کشور در حوزه تولید مسئله و حل مسائل، گفت: امروز بسیاری از موضوعات در سطح مردمی، علمی، استانی و حتی ملی نیازمند راهکارهای نوآورانه است و این رویداد نیز با همین رویکرد، در پی ایجاد کسبوکارهای نوین و ارزشآفرین در حوزه گردشگری است.
مجید میکائیلی افزود: دوره پیشین این رویداد در فارس به شکل استانی برگزار شده و امسال دومین دوره میزبانی فارس اما در سطح ملی خواهد بود.
دبیر شورای سیاستگذاری تاثریا استان فارس گفت: هدف اصلی این رویداد ایجاد یکپارچگی و شبکهسازی میان فعالان گردشگری و فناوری است.
وی با اشاره به تأکیدات مقام معظم رهبری درباره نقش گردشگری در اقتصاد مقاومتی و قدرت نرم ایران، افزود: مقام معظم رهبری در سفر سال ۸۷ به شیراز، بر اهمیت استفاده صحیح از ظرفیتهای گردشگری و تأثیر اقتصادی آن تاکید کردهاند.
میکائیلی با اشاره به شعار استاندار فارس مبنی بر نگاه بلندمدت به گردشگری به عنوان محور تحولآفرین و ستون توسعه پایدار، گفت:فراخوان این رویداد از ابتدای شهریورماه آغاز شده و محورهای آن شامل اقتصاد گردشگری، حفظ محیط زیست، تعالی فرهنگی و اجتماعی، گردشگری پایدار و مسئولانه، گردشگری سلامت و تندرستی، اقامتگاههای هوشمند، بازاریابی هوشمند و زنجیره تأمین هوشمند گردشگری است.
وی استان فارس را در سند آمایش سرزمین دارای جایگاهی ویژه دانست و با بیان اینکه فارس یک استان میراثدار در تمدن، فرهنگ، طبیعت، سلامت و حوزه مذهبی است، افزود: تلفیق ظرفیتهای نوآوری و فناوری با این داشتهها میتواند رویکردی اثربخش و جدید در توسعه گردشگری استان ایجاد کند.
میکائیلی با اشاره به جایگاه شیراز به عنوان سومین حرم اهل بیت(ع)، قطب گردشگری مذهبی، قطب پزشکی، مقصد فرهنگی و ادبی و یکی از مراکز علمی کشور، تأکید کرد: چنین ظرفیتهایی ضرورت برنامهریزی دقیق و نوآورانه را برای توسعه گردشگری بیشتر میکند.
وی گردشگری ارزشگذار را محور رویداد عنوان کرد و گفت: این نوع گردشگری، فرهنگ را به سرمایه، میراث را به ثروت، فناوری را به زیرساخت و دانش را به بهرهوری تبدیل میکند و مسیر عبور از گردشگری سنتی به گردشگری هوشمند، هدفمند و دانشبنیان را ترسیم می کند.
میکائیلی در تشریح اهداف این رویداد گفت: یکی از رسالتهای هلدینگ پیشگامان، مردمیسازی زیستبوم دانشبنیان است و پیوند فناوری و گردشگری میتواند زمینهساز خلق ارزش افزوده، اشتغال دانشمحور و توسعه پایدار در کشور باشد.
مدیر هلدینگ پیشگامان فارس افزود: سرعت پیشرفت فناوریهای نوظهور از جمله هوش مصنوعی، ضرورت برداشتن گامهای جدید در حوزه گردشگری هوشمند را دوچندان کرده است.
وی از نقش دانشگاه شیراز، دانشگاههای مختلف،شرکتهای فناور و پارکهای علم و فناوری سراسر کشور در این رویداد قدردانی کرد و گفت: در این رویداد کمیتههای تخصصی متعددی تشکیل شده که به آمادهسازی بخشهای مختلف پرداختهاند.
وی افزود: هدف ما این است که گردشگری آینده صرفاً معرفی چند جاذبه یا مسیر سفر نباشد، بلکه مبتنی بر داده، هوش مصنوعی، مدیریت هوشمند، طراحی تجربه و مسئولیتپذیری اجتماعی باشد و ثروتآفرینی را برای کسبوکارهای این حوزه ممکن سازد.
مدیر هلدینگ پیشگامان فارس تأکید کرد: استان فارس میتواند نقش محوری در آینده ملی گردشگری ایران ایفا کند.
میکائیلی رویداد تا ثریا را صرفاً یک گردهمایی ندانست بلکه آن را حامل پیام همافزایی ملی میان دستگاههای اجرایی، دانشگاهها، رسانهها، فعالان اقتصادی و شرکتهای فناور معرفی کرد و گفت: در این رویداد سرمایهگذاران نیز حضور دارند و تغییرات مهمی در اکوسیستم نوآوری گردشگری استان و کشور رقم خواهند زد.
وی با قدردانی از دستگاههای مختلف استان، اساتید دانشگاهی، اعضای کمیتههای علمی، راهبردی و اجرایی و مدیران دخیل در برگزاری رویداد، خواستار مطالبهگری رسانهها در حوزه گردشگری شد.