شیراز میزبان سی امین دوره مسابقات قرآن و عترت فراجا می شود

به گزارش ایلنا، سردار سرتیپ دوم عزیزالله ملکی با تشریح برنامه‌های آئین گرامی‌داشت شهدای اقتدار و امنیت که همزمان با اختتامیه سی‌اُمین دوره مسابقات قرآن و عترت فراجا به میزبانی فرماندهی انتظامی استان فارس برگزار می‌شود، گفت: همان‌گونه که رهبر معظم انقلاب تأکید کرده‌اند «بزرگ‌ترین وظیفه انتظامی، حفظ ارزش‌هاست»، چراکه بزرگ‌ترین ارزش در جمهوری اسلامی ایران خون پاک شهداست؛ شهدایی که برای دفاع از اسلام ناب محمدی(ص) و میهن اسلامی با عشقی خالصانه و روحی عارفانه جان شیرین خود را تقدیم کردند و با ایستادگی و مقاومت، عزتی ماندگار را رقم زدند.

وی افزود: فراجا پاسداری از این ارزش‌های ایجاد شده توسط شهدا را وظیفه خود می‌داند و در این مسیر با تمام قدرت و افتخار گام برمی‌دارد.

فرمانده انتظامی فارس ضمن گرامی‌داشت یاد و خاطره شهدا، ادامه‌دادن راه آنان را تکلیف همگان دانست و اظهار کرد: هنگامی که سخن از شهدا و خانواده‌های معظم آنان به میان می‌آید، ذهن به سوی ایثار، صبوری و ایمان راسخ هدایت می‌شود. هر بار که برای ادای احترام به محضر خانواده‌های معظم شهدای فراجا می‌رسم، نخستین خواسته آنان دفاع از آرمان‌های شهدا و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت است. شهدا هویت ملی و دینی ما هستند و کارکنان خدوم انتظامی نیز تا پای جان ادامه‌دهنده راه نورانی آنان خواهند بود.

ملکی با اشاره به تقارن آئین گرامی‌داشت شهدای اقتدار و امنیت با اختتامیه سی‌اُمین دوره مسابقات قرآن و عترت فراجا، بیان کرد: جانفشانی شهدای مدافع امنیت و شهدای محور مقاومت در راه قرآن، اسلام و برافراشته ماندن پرچم توحید صورت گرفت. این عزیزان با ایثار خون خود به ما آموختند که جمهوری اسلامی ایران با تکیه بر قرآن و عترت به این عزت و اقتدار رسیده و امروز چشم امید آزادی‌خواهان جهان است.

فرمانده انتظامی فارس یادآور شد: ما وارث خوان نعمت شهدا هستیم و ناسپاسی است اگر از مجاهدت‌های آنان بهره ببریم اما به آرمان‌ها و وصیت‌نامه‌هایشان بی‌اعتنا باشیم.

وی با تجلیل از روحیه جهادی و شهادت‌طلبی کارکنان انتظامی، تأکید کرد: امروز نیروهای مخلص انتظامی با تأسی از راه و سیره یاران شهید خود، با وجود همه سختی‌ها، با روحیه‌ای خستگی‌ناپذیر در میدان خدمت حضور دارند و همین روحیه رمز ماندگاری انقلاب اسلامی است.

فرمانده انتظامی استان فارس با اشاره به اجرای طرح «سفیر قرآنی شهید» در آئین گرامی‌داشت شهدای اقتدار و امنیت، اظهار داشت: در این طرح معنوی، همه حافظان، شرکت‌کنندگان، داوران و دست‌اندرکاران مسابقات به عنوان سفیر قرآنی یکی از شهدای والامقام انتظامی معرفی می‌شوند و لوح سفیر شهید دریافت خواهند کرد. این طرح سه مسئولیت معنوی برای سفیر به همراه دارد: نخست اینکه تلاوت روزانه قرآن کریم را انجام داده و ثواب آن را به روح مطهر شهید هدیه می‌کند؛ دوم، شهید را شفیع خود قرار می‌دهد تا خداوند در عمل به آموزه‌های قرآنی و اخلاص در تلاوت یاری‌اش دهد؛ و سوم، سیره نورانی شهید را چراغ راه زندگی خویش قرار داده و از او الگو می‌گیرد.

ملکی در پایان با قدردانی از سازمان عقیدتی سیاسی فراجا و تمامی دست‌اندرکاران برگزاری این مراسم، گفت: مقدمات برگزاری مسابقات و آئین گرامی‌داشت شهدای اقتدار و امنیت به‌طور کامل فراهم شده و از ۲۵ آبان‌ماه شیراز میزبان نوری است که از کلام وحی و خون سرخ شهدا می‌تابد؛ نوری که دل‌ها را به هم پیوند می‌زند و انسان را از غفلت به سوی حقیقت هدایت می‌کند.

گفتنی است آئین گرامی‌داشت شهدای اقتدار و امنیت همزمان با اختتامیه سی‌اُمین دوره مسابقات قرآن و عترت فراجا روز چهارشنبه ۲۸ آبان‌ماه با حضور فرماندهان و مسئولان لشکری و کشوری در شبستان امام خمینی(ره) حرم مطهر حضرت احمدبن‌موسی شاهچراغ(ع) برگزار خواهد شد.

انتهای پیام/