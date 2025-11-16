فرمانده انتظامی فارس تاکید کرد؛
شیراز میزبان سی امین دوره مسابقات قرآن و عترت فراجا می شود
فرمانده انتظامی فارس با اعلام خبر برگزاری آئین گرامی داشت شهدای اقتدار و امنیت همراه با سی امین دوره مسابقات قرآن و عترت فراجا به میزبانی این فرماندهی، گفت: فراجا با اقتدا به آیات روح بخش کلام وحی، افتخار پاسداری از خون شهدا را دارد.
به گزارش ایلنا، سردار سرتیپ دوم عزیزالله ملکی با تشریح برنامههای آئین گرامیداشت شهدای اقتدار و امنیت که همزمان با اختتامیه سیاُمین دوره مسابقات قرآن و عترت فراجا به میزبانی فرماندهی انتظامی استان فارس برگزار میشود، گفت: همانگونه که رهبر معظم انقلاب تأکید کردهاند «بزرگترین وظیفه انتظامی، حفظ ارزشهاست»، چراکه بزرگترین ارزش در جمهوری اسلامی ایران خون پاک شهداست؛ شهدایی که برای دفاع از اسلام ناب محمدی(ص) و میهن اسلامی با عشقی خالصانه و روحی عارفانه جان شیرین خود را تقدیم کردند و با ایستادگی و مقاومت، عزتی ماندگار را رقم زدند.
وی افزود: فراجا پاسداری از این ارزشهای ایجاد شده توسط شهدا را وظیفه خود میداند و در این مسیر با تمام قدرت و افتخار گام برمیدارد.
فرمانده انتظامی فارس ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدا، ادامهدادن راه آنان را تکلیف همگان دانست و اظهار کرد: هنگامی که سخن از شهدا و خانوادههای معظم آنان به میان میآید، ذهن به سوی ایثار، صبوری و ایمان راسخ هدایت میشود. هر بار که برای ادای احترام به محضر خانوادههای معظم شهدای فراجا میرسم، نخستین خواسته آنان دفاع از آرمانهای شهدا و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت است. شهدا هویت ملی و دینی ما هستند و کارکنان خدوم انتظامی نیز تا پای جان ادامهدهنده راه نورانی آنان خواهند بود.
ملکی با اشاره به تقارن آئین گرامیداشت شهدای اقتدار و امنیت با اختتامیه سیاُمین دوره مسابقات قرآن و عترت فراجا، بیان کرد: جانفشانی شهدای مدافع امنیت و شهدای محور مقاومت در راه قرآن، اسلام و برافراشته ماندن پرچم توحید صورت گرفت. این عزیزان با ایثار خون خود به ما آموختند که جمهوری اسلامی ایران با تکیه بر قرآن و عترت به این عزت و اقتدار رسیده و امروز چشم امید آزادیخواهان جهان است.
فرمانده انتظامی فارس یادآور شد: ما وارث خوان نعمت شهدا هستیم و ناسپاسی است اگر از مجاهدتهای آنان بهره ببریم اما به آرمانها و وصیتنامههایشان بیاعتنا باشیم.
وی با تجلیل از روحیه جهادی و شهادتطلبی کارکنان انتظامی، تأکید کرد: امروز نیروهای مخلص انتظامی با تأسی از راه و سیره یاران شهید خود، با وجود همه سختیها، با روحیهای خستگیناپذیر در میدان خدمت حضور دارند و همین روحیه رمز ماندگاری انقلاب اسلامی است.
فرمانده انتظامی استان فارس با اشاره به اجرای طرح «سفیر قرآنی شهید» در آئین گرامیداشت شهدای اقتدار و امنیت، اظهار داشت: در این طرح معنوی، همه حافظان، شرکتکنندگان، داوران و دستاندرکاران مسابقات به عنوان سفیر قرآنی یکی از شهدای والامقام انتظامی معرفی میشوند و لوح سفیر شهید دریافت خواهند کرد. این طرح سه مسئولیت معنوی برای سفیر به همراه دارد: نخست اینکه تلاوت روزانه قرآن کریم را انجام داده و ثواب آن را به روح مطهر شهید هدیه میکند؛ دوم، شهید را شفیع خود قرار میدهد تا خداوند در عمل به آموزههای قرآنی و اخلاص در تلاوت یاریاش دهد؛ و سوم، سیره نورانی شهید را چراغ راه زندگی خویش قرار داده و از او الگو میگیرد.
ملکی در پایان با قدردانی از سازمان عقیدتی سیاسی فراجا و تمامی دستاندرکاران برگزاری این مراسم، گفت: مقدمات برگزاری مسابقات و آئین گرامیداشت شهدای اقتدار و امنیت بهطور کامل فراهم شده و از ۲۵ آبانماه شیراز میزبان نوری است که از کلام وحی و خون سرخ شهدا میتابد؛ نوری که دلها را به هم پیوند میزند و انسان را از غفلت به سوی حقیقت هدایت میکند.
گفتنی است آئین گرامیداشت شهدای اقتدار و امنیت همزمان با اختتامیه سیاُمین دوره مسابقات قرآن و عترت فراجا روز چهارشنبه ۲۸ آبانماه با حضور فرماندهان و مسئولان لشکری و کشوری در شبستان امام خمینی(ره) حرم مطهر حضرت احمدبنموسی شاهچراغ(ع) برگزار خواهد شد.