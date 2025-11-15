مدیرکل راهداری استان خبرداد؛
آمادهباش راهداری فارس برای فصل زمستان
مدیرکل راهداری و حمل و نقل جادهای فارس از اتخاذ تدابیر ویژه برای راهداری زمستانی و آمادهباش کامل این اداره کل در آستانه فرا رسیدن فصل سرما خبر داد.
به گزارش ایلنا، علیرضا امیری افزود: این اقدام به منظور ارتقای ایمنی و تسهیل تردد در جادههای استان در شرایط آب و هوایی نامساعد صورت میگیرد.
مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان فارس ادامه داد: تجهیزات مورد نیاز شامل دستگاههای برفروب، مواد ضد یخ و زنجیر چرخ آمادهسازی شده و تیمهای راهداری به صورت ۲۴ ساعته در حال نظارت بر وضعیت جادهها هستند؛ هدف ما این است که شرایط ایمنی را برای رانندگان و مسافران فراهم آوریم.
امیری همچنین به اهمیت رعایت دستورالعملهای ایمنی توسط رانندگان در فصل زمستان اشاره کرد و به آنان توصیه کرد که قبل از سفر، وضعیت جادهها و آب و هوا را بررسی کنند.
وی اعلام کرد: در صورت بروز بارش سنگین برف یا باران، اطلاعرسانیهای لازم بهموقع انجام خواهد شد تا از بروز حوادث ناخواسته جلوگیری شود.