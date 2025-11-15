به گزارش ایلنا، علیرضا امیری افزود: این اقدام به منظور ارتقای ایمنی و تسهیل تردد در جاده‌های استان در شرایط آب و هوایی نامساعد صورت می‌گیرد.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان فارس ادامه داد: تجهیزات مورد نیاز شامل دستگاه‌های برفروب، مواد ضد یخ و زنجیر چرخ آماده‌سازی شده و تیم‌های راهداری به صورت ۲۴ ساعته در حال نظارت بر وضعیت جاده‌ها هستند؛ هدف ما این است که شرایط ایمنی را برای رانندگان و مسافران فراهم آوریم.