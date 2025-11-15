هدف سد تنگ سرخ مهار سیلاب و حفاظت از رودخانه خشک است/ ضرورت تکلیف سد تنگ سرخ

به گزارش ایلنا، سیاوش بد‌ری در جلسه مدیران ارشد صنعت آب و برق فارس که به میزبانی آب منطقه‌ای و با حضور رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، برگزار شد، افزود: همه امکانات برای اجرای طرح آبرسانی به خرامه آماده و زمینه کار فراهم و احداث ٢ ایستگاه پمپاژ پرتابل نیز اجرایی شده است.

و‌ی ‌ یکی از پروژه‌های در حال اجرای آب منطقه‌ای فارس را آبرسانی به خرامه ذکر و ابراز امیدواری کرد که با همراهی و حمایت همه دستگاه‌ها و نهاد‌های مرتبط، این پروژه تا قبل از فصل گرمای سال آینده، آماده بهره‌برداری شود.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای فارس با اشاره به تداوم پیگیری‌ها برای اجرای خط سوم آبرسانی به شیراز از سد تنگ سرخ بشار، خاطرنشان کرد: به‌محض آماده‌شدن اسناد، امکان به مناقصه رفتن این طرح تا قبل از پایان سالجاری، وجود خواهد داشت.

بد‌ری با تاکید براینکه، طرح انتقال آب از سد تنگ سرخ بشار به شیراز، پروژه‌ای کلان در زمینه انتقال آب بین حوزه‌ای به شمار می‌رود، یادآوری کرد: با نهایی شدن این خط آبرسانی، نیاز آبی کلانشهر شیراز تا افق ١٤۵٠ مرتفع خواهد شد.

وی همچنین در‌خصوص طرح‌های آبرسانی به شهر‌های جهرم، نی‌ریز، بختگان، لارستان، خفر، سروستان، کوار، فراشبند و کازرون توضیحاتی ارائه داد.

بد‌ری با یادآوری اینکه اعتبارات کنونی، کفاف اجرای طرح و پروژه‌های مورد نیاز استان فارس را نمی‌دهد، گفت: اعتبارات پیش‌بینی شده تنها حدود ٢٠ درصد کل نیاز سالانه است.

رئیس هیئت‌مدیره آب منطقه‌ای فارس گفت: هم‌اکنون در فارس حدود ٦٤ هزار حلقه چاه مجاز وجود دارد که بالغ‌بر ٣٢ هزار حلقه از این چاه‌ها دارای کنتور است، حال‌آنکه اضافه برداشت از این چاه‌ها بسیار بیشتر از حجم کل آب‌برداشتی از چاه‌های غیرمجاز است.

مدیرعامل آب منطقه‌ای فارس، بر لزوم تامین اعتبارات لازم برای تجهیز کل چاه‌های آب مجاز این استان به کنتور‌های هوشمند تاکید و خاطرنشان کرد در دشت ارسنجان با نصب این کنتور‌ها، نه‌تنها از افت سطح منابع آب زیرزمینی ممانعت شد بلکه زمینه مثبت شدن خط سیر این منابع فراهم شده است.

بد‌ری همچنین ضرورت تعیین تکلیف سد تنگ سرخ شیراز را متذکر و یادآور شد: هدف اصلی این پروژه کنترل سیلابی است که در صورت وقوع می‌تواند همه پل‌ها و مستحدثات احداث شده در مسیر رودخانه خشک شیراز را تخریب و شهروندان را دچار مشکل کند.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای فارس در بخشی از این جلسه، به تشریح وضعیت کنونی رودخانه چنارراهدار پرداخت و تاکید کرد اگر این ساماندهی مدیریت و انجام نشود، در صورت وقوع سیلاب با دوره بازگشت ١٠٠ و ٢٠٠‌ساله، شاهد بروز مخاطرات جانی و مالی بسیار گسترده در محدوده جنوب شرقی کلانشهر شیراز خواهیم بود.

ساماندهی رودخانه چنارراهدار و ممانعت از بروز مخاطرات

‌نماینده مردم شیراز و زرقان و رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی نیز در این جلسه، اقدامات اجرایی شده زیرساختی برق و آب در استان فارس و کلانشهر شیراز را مناسب و متناسبی ارزیابی کرد.

ابراهیم عزیزی، با تاکید بر لزوم برگزاری جلساتی برای ایجاد و تقویت هماهنگی و همکاری بین‌بخشی در مسیر ساماندهی رودخانه چنارراهدار و ممانعت از بروز مخاطرات ناشی از وقوع سیلاب‌ها را متذکر شد.

وی با بیان اینکه بسیاری از مسائل با مدیریت صحیح و مناسب و متناسب قابل رفع خواهد بود، گفت: مدیریت زمانی نمود دارد که با استفاده از ظرفیت موجود بتواند مشکلات را برمبنای حل مسئله مرتفع کند.

عزیزی با یادآوری اینکه ایران اسلامی، کشوری مرکز‌گرا است، گفت: انتظار همه این است که با تامین کامل و تزریق به‌موقع اعتبارات و نیاز‌های مالی از مرکز، امور مدیریت و انجام شود؛ یکی از راهکار‌های رفع این ایراد، تفویض اختیار به استان‌هاست که دولت و مجلس در این زمینه اراده‌ای جدی دارند.

وی با تاکید براینکه مدیران استانی از اجرای اقدامات کلان استقبال کنند، گفت: شایسته مدیران توانمند آنست که با آینده‌نگری و مطالعه دقیق، اقدامات بزرگ در راستای رفع نیاز‌های بلندمدت را برنامه‌ریزی و اجرا کنند.

عزیزی با یادآوری اینکه اکنون در فصل تدوین بودجه قرار داریم، گفت: الحاق سه، اکنون روی سامانه مجلس قرار‌گرفته است و همه دستگاه‌ها می‌توانند پیشنهادات خود را متناسب با نیاز‌های زیرساختی برای لحاظ شدن در جدول بودجه، ارائه دهند.

نماینده شیراز و زرقان در مجلس، خواستار استفاده حداکثری مدیران از بودجه‌های تخصیصی به وزارتخانه‌ها شد و گفت: بخش قابل‌توجهی از بودجه در اختیار وزارتخانه‌ها قرار دارد و برای استفاده مطلوب از این ظرفیت باید پیگیری مجدانه‌ای داشت.

عزیزی با اشاره به اهمیت استفاده حداکثری از ظرفیت‌های بخش خصوصی در پیشبرد طرح‌ها و پروژه‌ها، گفت: فارس از ظرفیت خوبی در بخش خصوصی برخوردار است.

این نماینده مجلس شورای اسلامی خواستار تغییر نگاه مدیران نسبت به توانمندی بخش خصوصی شد و گفت: فارس نماد تاریخ، تمدن و شناسنامه ایران به شمار می‌رود و برنامه‌ها و اقدامات در این استان باید متناسب با عقبه آن باشد.

عزیزی بر لزوم برگزاری جلساتی با حضور مسئولان و دستگاه‌های ذیربط برای ساماندهی باغ‌شهری‌ها، تعیین تکلیف سد تنگ سرخ شیراز و... تاکید کرد.

در بخشی از این جلسه، مدیران عامل شرکت‌های آب و فاضلاب و توزیع نیروی برق شیراز و فارس و معاون شرکت برق منطقه‌ای فارس و بوشهر، به ارائه گزارش پرداختند.

‌شایان ذکر است که ابراهیم عزیزی، نماینده مردم شیراز و زرقان و رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، از روند اجرای پروژه احداث نیروگاه خورشیدی انشعابی کوچک مقیاس شرکت آب منطقه‌ای فارس، بازدید کرد.