جشنواره تئاتر فارس برگزیدگانش را شناخت؛
«در انتظار ملاقات با گودو»؛ «ترانسفر» و «جومن جن» جوایز را ربودند
«آیین» و «بزن بزن نمیزنم» در بخش خیابانی درخشیدند
سی و ششمین جشنواره تئاتر فارس با معرفی برگزیدگان خود پایان یافت؛ در این مراسم از نیم قرن تلاش هنری «نادر شهسواری» به عنوان پیشکسوتان نامدار تئاتر این استان، قدردانی و تکریم شد.
به گزارش ایلنا، معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار فارس با تاکید بر لزوم نگاه اجتماعی به نمایشهای تئاتر، گفت: مسئولان باید با عینک اجتماعی و نه عینک سیاسی و امنیتی به این آثار نگاه کنند.
حجتالله رضایی در آیین اختتامیه جشنواره تئاتر فارس اظهارکرد: نسل جدید فعال در عرصه تئاتر میتوانند در جامعه ایرانی تاثیرگذار باشند.
وی با اشاره به رسالت هنرمندان عرصه تئاتر،افزود: هنرمندان تئاتر، واقعیتها، تراژدیها و احساساتی را که در جامعه و روی پوست شهر جریان دارد، به نمایش میگذارند؛ رسالت بزرگ هنرمندان امروز، این است که به برطرف کردن «شکاف نسلی» که همه را آزار میدهد، کمک کنند و درک متقابلی بین ما و نسل جدید ایجاد نمایند؛ چرا که ما مسئولان، نسل جدید را درک نمیکنیم و آنان نیز ما را درک نمیکنند.
معاون استاندار فارس با هشدار درباره عواقب این شکاف، تاکید کرد: اگرچه دیر بجنبیم، مطمئن باشید که فرزندان ما، ما را در زندگی عادی خویش نیز یاری نخواهند کرد؛ بنابراین از هنرمندان تئاتر به عنوان گروهی مرجع درخواست میکنم در این زمینه اقدام کنند.
رضایی، استان فارس را مصدر نشر نشاط اجتماعی دانست و گفت: مثلث دین، هنر و حماسه در استان فارس پررنگتر از هر جای دیگری است؛ اگر قرار است نشاط اجتماعی با ارزشها و هنجارها همراه شود، منشا آن شیراز خواهد بود.
وی با بیان اینکه فارس در سال جاری میزبان بیشترین کنسرتها با حفظ کرامت انسانی بوده است، از هنرمندان تئاتر خواست برای حفظ هویت ایرانی در کنار اسلامیت، تخت جمشید را فراموش نکنند و اجراهای حماسی خود را در آنجا برگزار کنند.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار فارس با اشاره به پیشینه تاریخی استان، تصریح کرد: تخت جمشید و مقبره کوروش هخامنشی در پاسارگاد، مال ما ایرانیهاست و به خود میبالیم که در پارس، مرکز حکومتهای هخامنشی، ساسانی و زندیه، منشا و مصدر فرهنگ غنی ایرانی هستیم.
رضایی ادامه داد: ایرانیها نیز منشا و مصدر این فرهنگ غنی را سرزمین پارس میدانند و ما باید تلاش کنیم در کنار اسلامیت، به ایرانیت نیز قوام و دوام ببخشیم.
وی با اشاره به برگزاری کنسرت ارکستر فیلارمونیک ارمنستان در تخت جمشید، خاطرنشان کرد: امروزه نمیتوان بدون توجه به جغرافیای سیاسی حکمرانی کرد و رهبر معظم انقلاب نیز همواره بر توجه به هویت ایرانی اهتمام ویژه داشتهاند؛ این توجه نباید به صورت موردی و فصلی باشد، بلکه ما همیشه به ایرانی بودن خود در کنار اسلامیت افتخار میکنیم.
تئاتر، پناهگاه روح و درمانگر جامعه است
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی فارس با تشریح ظرفیتهای بینظیر هنر نمایش، تئاتر را پناهگاهی برای روح بشری و درمانگری برای زخمهای جامعه توصیف کرد.
مهدی رنجبر نیز در آیین اختتامیه سی و ششمین جشنواره تئاتر فارس اظهارکرد: نمایش از دیرباز به مثابه یک درمانگر اجتماعی عمل کرده است؛ درمانی که از رهگذر آگاهیبخشی، شکوفایی تخیل و تماشای خویشتن در آیینه صحنه ممکن میشود.
وی افزود: اگرچه پرداختن به حوزههای سیاسی، اقتصادی و فرهنگی در زمره نمایشنامههای بزرگ دنیا بوده، اما زیباترین و ماندگارترین آنها در راستای اصلاح امور اجتماعی نگاشته شدهاند.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی فارس به پیشینه این هنر اشاره کرد و گفت: در تراژدیهای یونان باستان، نمایشهای آیینی ایران، سیاهبازیها و نمایشهای عروسکی در سراسر گیتی، اساس اجرای نمایش، بهعنوان مولفهای برای بیداری و ارتقای آگاهی جامعه بوده است.
رنجبر با برشمردن چهرههای تاثیرگذار عرصه تئاتر و ادبیات، بیان کرد: از روزگاری که سوفوکل نوشت، شکسپیر بر صحنه آورد و بکت تماشاگر اندیشهها شد، تا زمانی که نوشین قلم زد و سمندریان صحنهپردازی کرد؛ از رادی، بیضایی، ساعدی، رحمانیان، ثمینی و صابری که نقشی ماندگار بر صحنه نمایش کشیدند تا میراثداران اندیشههایی باشند که از دل تاریخ برای ما به امانت مانده است؛ از فردوسی و حافظ و سعدی تا عارفنامههای ملاصدرا، از منشور کوروش تا داستانهای مقدس پیامبرانی چون یونس، یوسف، ابراهیم و محمد (ص). همه و همه در حافظه ملتی ریشه دارند که از ژرفای تاریخ برآمده تا راهنمای انسان برای «درست زیستن» باشد.
وی تاکید کرد: همه این تلاشها برای آن است تا هرگز فراموش نکنیم تئاتر، روایت زیبای زندگی با همه کاستیها و کاملهایش است.
رنجبر عرصه نمایش را پناهگاه روح انسان خواند و گفت: نمایش، پناهگاهی است برای روح انسان؛ جایی که واژهها جان میگیرند و آدمی بار دیگر به خویشتن راستین خویش بازمیگردد؛ نمایش پا به عرصه وجود گذاشت تا جهان، با همه رنجهایش، همچنان قابل زیستن باشد.
برگزاری جشنوارهای آرام و پرنشاط
نوید جعفری دبیر سی و ششمین جشنواره تئاتر استان فارس نیز در این مراسم به تشریح روند برگزاری این رویداد پرداخت.
وی اعلام کرد: در این دوره از جشنواره، بیش از ۸۰ اثر به دبیرخانه ارسال شد که از این میان، ۱۲ نمایش در بخش صحنهای، ۹ اثر در بخش خیابانی و ۷ نمایش در بخش عروسکی به مرحله اجرا راه یافتند.
جعفری افزود: در نهایت، ۶ اثر شایسته حضور در مرحله نهایی جشنواره شناخته شدند.
دبیر جشنواره تئاتر فارس با تقدیر از تمامی دستاندرکاران، خاطرنشان کرد: قطعا این جشنواره میتوانست میزبان ۲ برابر گروههای حاضر باشد، چرا که آثار ارزشمندی شرکت کرده بودند؛ آنچه شاهدش بودیم، یک جشنواره آرام، پرنشاط و منظم بود که تنها به لطف همدلی و تلاش همه هنرمندان و عوامل این رویداد میسر شد.
قدردانی از نیم قرن هنرمندی استاد در جشنواره تئاتر فارس
در آیین پایانی سی و ششمین جشنواره تئاتر فارس، از نیم قرن تلاش هنری «نادر شهسواری»، از پیشکسوتان نامدار تئاتر این استان، قدردانی شد.لوح سپاسی به پاس بیش از پنج دهه عشق و ایثار در عرصه تئاتر به استاد نادر شهسواری اهدا شد.
شهسواری در سخنان کوتاه خود،با اشاره به آینده درخشان تئاتر، خطاب به هنرمندان حاضر گفت: آینده متعلق به شماست و بدانید که هر اجرای شما یک ضرورت تاریخی دارد.
وی با تاکید بر نقش محوری تئاتر در جامعه افزود: تئاتر باید به عنوان یک نهاد فرهنگی و اجتماعی مورد حمایت قرار گیرد.
این هنرمند پیشکسوت در بخش دیگری از سخنانش به احساس مسئولیت هنرمند در بیان سخن اشاره کرد و گفت: گاه انسان آنقدر مملو از حرف میشود که یا سخنش را فراموش میکند، یا نگران است که با بیان آن، تاثیرگذاری خود را از دست بدهد.
شهسواری با قدردانی از مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی فارس،اظهارکرد: رفتار هنری و مدیریت محمد رنجبر خوب و تاثیرگذار به نظر میرسد.
نادر شهسواری،علاوه بر عرصه تئاتر، با بازی در آثاری همچون فیلمهای «قهرمان»، «شنای پروانه»، «روز لیلا» و سریالهای پرمخاطبی مانند «زیرخاکی ۴»، «یاغی» و «چشم و چراغ»، چهرهای آشنا برای مخاطبان سینما و تلویزیون نیز است.
برگزیدگان جشنواره بر سکوی افتخار نشستند
کانون منتقدان نمایش صحنهای، نمایش «در انتظار ملاقات با گودو» را بهعنوان اثر برتر و «جومن جن» را در رتبه دوم معرفی کرد و در بخش خیابانی نیز هیچ اثری را شایسته رتبه ندانست. پس از آن، هیأت داوران جشنواره برگزیدگان نهایی را معرفی کرد.
در بخش خیابانی، از مریم شاهداعی برای طراحی پوستر نمایش «ققنوس» تقدیر شد و آژمان بیژنینسب بهعنوان طراح لباس و طراح فضا برای نمایش «آیین» مورد تقدیر قرار گرفت. همچنین ماهان و ایلیا مطهری، نوازندگان نمایش «ای بال و او بال»، لوح تقدیر دریافت کردند. در بخش موسیقی، وحیدرضا رجبیان و میلاد پور برای نمایش «آیین» عنوان برگزیده را کسب کردند. در بازیگری زن، داوران برگزیدهای معرفی نکردند اما در بخش بازیگری مرد، اشکان امیدوار برای نمایش «بزن بزن نمیزنم» تقدیر شد و محمود سیمکانی و محمدحسین رجبیان برای نمایش «آیین» تندیس جشنواره را دریافت کردند. در بخش طرح و ایده نیز از عباس پرانداخته برای «بزن بزن نمیزنم» تقدیر شد و نمایش «آیین» اثر محمود سیمکانی بهعنوان طرح برگزیده تندیس جشنواره را دریافت کرد. در کارگردانی، سیدمحسن حسینی برای نمایش «رومیلت» تقدیر شد و محمدحسین رجبیان برای نمایش «آیین» تندیس کارگردانی جشنواره را بهدست آورد. نمایشهای «آیین» و «بزن بزن نمیزنم» نیز بهعنوان آثار برگزیده بخش خیابانی معرفی شدند.
در ادامه و با ورود به بخش صحنهای، نتایج سایر رشتهها اعلام شد. در طراحی پوستر و بروشور، ضمن تقدیر از حسین شاکر برای «مرثیه برای ژاله میم و قاتلش»، مریم جهانی برای نمایش «هیچ مگو هملت» بهعنوان برگزیده معرفی شد. در طراحی نور نیز سعید نظری برای «ماندن، مردن یا رفتن» تقدیر شد و اعلام کرد که جایزه خود را به افسر اسدی تقدیم میکند؛ سیدمحمدهادی هاشمزاده نیز برای «هیچ مگو هملت» عنوان برگزیده این بخش را از آن خود کرد. در بخش گریم، حدیث وفا برای نمایش «هیچ مگو هملت» تقدیر شد و زیبا جلودار برای «جومن جن» بهعنوان طراح گریم برگزیده شناخته شد. در طراحی لباس نیز از یاسین سور برای نمایش «جومن جن» تقدیر شد و مارال و مهسا رئیسکریمی برای طراحی لباس نمایش «هیچ مگو هملت» برگزیده این رشته شدند. همچنین در طراحی صحنه، ضمن تقدیر از امیر بهبودنیا برای «ترانسفر»، عنوان برگزیده به عباس پرانداخته برای طراحی صحنه نمایش «در انتظار ملاقات با گودو» رسید. در بخش موسیقی، علیرضا اصلاحی برای «هیچ مگو هملت» تقدیر شد و علیرضا مهدویفر برای «جومن جن» بهعنوان موسیقیدان برگزیده انتخاب شد.
در بخش بازیگری زن، داوران ابتدا از گروه بازیگران نمایش «جومن جن» تقدیر کردند. رتبه سوم مشترک به فاطمه دسترنج برای نمایش «ترانسفر» و پرنیان پیرسلامی برای نمایش «شیطان پلک نمیزند» رسید. رتبه دوم به صدیقه تقیزاده برای نقشآفرینی در نمایش «در انتظار ملاقات با گودو» تعلق گرفت و نگین حسنپور برای بازی در نمایش «ترانسفر» بهعنوان رتبه اول و بهترین بازیگر زن جشنواره معرفی شد. در بخش بازیگری مرد نیز ضمن تقدیر از سوگل رضایی، بازیگر خردسال نمایش «جومن جن»، رتبه سوم مشترک به محمدعلی امینی برای «استیک در رستوران» و محمد فروزانی برای «گوش تلخ» رسید. رتبه دوم مشترک به محمدجواد صفایی برای «در انتظار ملاقات با گودو» و فرزاد تمدنخواه برای «ماندن، مردن یا رفتن» تعلق گرفت و یوسف شکوهی برای بازی در نمایش «جومن جن» رتبه اول بازیگری مرد را کسب کرد.
در پایان این مراسم، جایزه بهترین نویسندگی جشنواره به عباس پرانداخته برای نگارش نمایش «در انتظار ملاقات با گودو» اهدا شد و این اثر در کنار دیگر آثار برگزیده، از مهمترین موفقیتهای اختتامیه جشنواره امسال بهشمار آمد.
در نهایت و در مهمترین بخش جشنواره، رتبهبندی کلی آثار صحنهای اعلام شد که بر اساس آن:رتبه اول به «در انتظار ملاقات با گودو»،رتبه دوم به «ترانسفر»،و رتبه سوم به «جومن جن» اختصاص یافت.
این رویداد هنری با حضور رضا مردانی مدیرکل مرکز هنرهای نمایشی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برپا شد و استاد اصغر همت، دکتر پرستو گلستانی و دکتر مهرداد بهراد داوری آثار راهیافته به مرحله نهایی جشنواره در دو بخش تئاتر صحنه ای و خیابانی را بر عهده داشتند.