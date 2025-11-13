به گزارش ایلنا، این سفر با هدف ارزیابی فنی و نظارتی پروژه‌های فاضلاب شرق فارس که از تسهیلات بانک توسعه اسلامی بهره‌مند هستند، انجام شد.

ذوالفقار مهدی‌زاده در حاشیه این بازدیدها ضمن قدردانی از تلاش‌های مجموعه شرکت آب و فاضلاب استان فارس، بر لزوم مدیریت دقیق منابع مالی و تجهیزاتی و تسریع در روند اجرای طرح‌ها تأکید کرد و گفت:تصفیه‌خانه‌های فاضلاب نقش مؤثری در حفظ منابع آب زیرزمینی، ارتقای بهداشت عمومی و بهبود محیط زیست دارند و باید در زمان مقرر به بهره‌برداری برسند.

بازدید از پروژه تصفیه‌خانه فاضلاب فسا

در نخستین بخش سفر، کارگاه احداث تصفیه‌خانه فاضلاب فسا مورد بازدید قرار گرفت. این تصفیه‌خانه با ظرفیت ۲۰ هزار مترمکعب در شبانه‌روز و با بهره‌گیری از فرآیند MLE در زمینی به مساحت ۱۱ هکتار در حال احداث است.

عملیات اجرایی پروژه از ابتدای اردیبهشت‌ماه امسال آغاز شده و تاکنون ۵۴/۸۵ درصد پیشرفت فیزیکی داشته است. با بهره‌برداری از این طرح، حدود ۱۱۲ هزار نفر از جمعیت شهر فسا تحت پوشش شبکه فاضلاب قرار خواهند گرفت.

طراحی کلی تصفیه‌خانه به‌طور کامل انجام شده و تجهیزات الکترومکانیکال آن ثبت سفارش شده است؛ تاکنون ۶۰ درصد تجهیزات وارد کارگاه شده است.

مهدی‌زاده در جریان این بازدید، با اشاره به احداث سه نیروگاه خورشیدی در تصفیه‌خانه‌های فاضلاب شهرهای نی‌ریز، فسا و فیروزآباد، بر اهمیت استفاده از انرژی‌های پاک تأکید کرد و افزود: به‌کارگیری انرژی‌های تجدیدپذیر در تاسیسات فاضلاب، الگویی پایدار برای سایر شهرهای کشور خواهد بود.

پیشرفت ۵۳ درصدی تصفیه‌خانه فاضلاب نی‌ریز

در ادامه این سفر، از تصفیه‌خانه فاضلاب نی‌ریز نیز بازدید به‌عمل آمد.

مدول اول این تصفیه‌خانه با ظرفیت ۹۴۰۰ مترمکعب در شبانه‌روز و با فرآیند SBR برای جمعیتی بالغ بر ۷۰ هزار نفر طراحی شده و تاکنون ۵۳ درصد پیشرفت فیزیکی داشته است. همچنین تا کنون بیش از ۱۲۰ کیلومتر از شبکه فاضلاب شهری نی‌ریز اجرا شده است.

معاون مهندسی و توسعه شرکت مهندسی آبفا کشور، عملکرد شرکت آبفا فارس را در اجرای دقیق و باکیفیت پروژه‌های فاضلاب قابل تقدیر دانست و بر رفع موانع اجرایی و تسریع در تکمیل طرح‌ها تأکید کرد.

در بخش پایانی این سفر، گزارش پروژه‌های تصفیه‌خانه و شبکه جمع‌آوری فاضلاب فیروزآباد و نتایج بازدیدهای میدانی از شهرهای فسا و نی‌ریز در نشستی با حضور مدیران ارشد شرکت آبفا فارس مورد بررسی قرار گرفت.

در این نشست، راهکارهای لازم برای پیشبرد عملیات اجرایی و تمدید استفاده از اعتبارات بانک توسعه اسلامی مطرح و تصمیم‌گیری شد.

علی شبانی، مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان فارس نیز در این نشست با تأکید بر اولویت توسعه زیرساخت‌های فاضلاب در شهرستان‌های فارس گفت:با بهره‌برداری از طرح‌های فاضلاب، علاوه بر حفظ محیط زیست، امکان بازچرخانی و استفاده مجدد از پساب در بخش‌های کشاورزی و صنعتی فراهم خواهد شد.

گفتنی است تصفیه‌خانه فاضلاب فیروزآباد با ظرفیت ۱۱ هزار مترمکعب در شبانه‌روز و فرآیند SBR تاکنون ۶۳ درصد پیشرفت فیزیکی داشته و شبکه جمع‌آوری فاضلاب آن نیز با ۴۶ درصد پیشرفت فیزیکی در حال اجراست.

انتهای پیام/