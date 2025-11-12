خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

مدیرکل امور شهری و شوراهای استانداری فارس خبرداد؛

بازدید میدانی کمیسیون مجلس از پروژه‌های صنعتی و شهری فارس

بازدید میدانی کمیسیون مجلس از پروژه‌های صنعتی و شهری فارس
کد خبر : 1713096
لینک کوتاه کپی شد.

توسعه متوازن شهری و روستایی در گرو هم‌افزایی نهادهای ملی و محلی است

مدیرکل امور شهری و شوراهای استانداری فارس از سفر رئیس و اعضای کمیسیون امور داخلی و شوراهای اسلامی مجلس و معاون شهرداری های سازمان همیاری کشور به استان فارس و شهرستان‌های کوار، سروستان، خرامه، ممسنی و رستم خبر داد .

به گزارش ایلنا، محمدهادی هاشم‌پور با اشاره به اینکه این بازدید با هدف بررسی ظرفیت‌ها، چالش‌ها و دستاوردهای پروژه‌های اقتصادی و عمرانی استان و گفت‌وگو با مدیران محلی انجام شد، اظهار کرد: استان فارس با دارا بودن ظرفیت‌های صنعتی، معدنی، زیست‌محیطی و گردشگری، نیازمند برنامه‌ریزی هماهنگ میان دولت، مجلس و مدیریت‌های شهری و روستایی است. این سفرها می‌تواند موجب درک دقیق‌تر وضعیت میدانی و رفع موانع اجرایی طرح‌ها شود.

به گفته مدیرکل امور شهری و شوراهای استانداری فارس، در جریان این سفر، اعضای کمیسیون مجلس از شهرک ویژه اقتصادی فارس، کارخانه قند کوار، کارخانه فولاد پاسارگاد کوار، دریچه مهارلو و سد تنگ سرخ، اردوگاه اتباع شهید بهشتی سروستان، کارخانه سیمان فارس و کارخانه گندله‌سازی خرامه بازدید کردند.

هاشم‌پور با اشاره به بازدید از طرح‌های صنعتی کوار گفت: استان فارس ظرفیت تبدیل شدن به یکی از قطب‌های صنعتی جنوب کشور را دارد، اما هم‌زمان باید ملاحظات زیست‌محیطی و منابع طبیعی نیز در تصمیم‌گیری‌ها مورد توجه ویژه قرار گیرد.

وی با اشاره به طرح موضوعات زیست‌محیطی نظیر مشکلات حوضه مهارلو و تأثیرات سد تنگ سرخ افزود: توسعه پایدار در گرو نگاه همه‌جانبه به محیط زیست است؛ استان فارس همواره کوشیده میان توسعه صنعتی و حفظ منابع طبیعی توازن ایجاد کند.

هاشم‌پور همچنین درباره بازدید از اردوگاه اتباع شهید بهشتی سروستان گفت: بررسی وضعیت خدمات‌رسانی به اتباع خارجی و تعامل میان دستگاه‌های اجرایی از دیگر محورهای این سفر بود.

مدیرکل امور شهری و شوراهای استانداری فارس در ادامه از بازدید از ساختمان در حال احداث شهرداری نورآباد، پارک بانوان، کارخانه قند، جاده‌های مواصلاتی در حال ساخت و پارک جنگلی حومه زار خبر داد و گفت: در این شهرستان‌ها طرح‌های مهمی در حوزه خدمات شهری و زیرساختی در دست اجراست که تکمیل آن‌ها نقش مهمی در ارتقای کیفیت زندگی شهروندان دارد.

وی افزود: تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام شهرداری‌ها، توسعه فضاهای فرهنگی و تفریحی مانند پارک بانوان و پارک‌های جنگلی، از جمله مطالبات جدی مردم این مناطق است که در بازدیدهای میدانی مورد بررسی قرار گرفت.

هاشم‌پور همچنین به برگزاری نشست با فرمانداران شهرستان‌های رستم و ممسنی، فرمانده انتظامی منطقه، شوراهای اسلامی شهر و روستا و دهیاران اشاره کرد و گفت: در این نشست‌ها بر تقویت تعاملات بین دستگاهی، رفع مشکلات مالی شهرداری‌ها، ارتقای انضباط اداری در شوراها و حمایت از دهیاران فعال تأکید شد.

وی افزود: توسعه پایدار در گرو هم‌افزایی تمام ارکان مدیریتی است و نقش شوراها در تصمیم‌سازی‌های محلی باید بیش از پیش تقویت شود.

مدیرکل امور شهری و شوراهای استانداری فارس خاطرنشان کرد: نتیجه این بازدیدها باید به تدوین برنامه‌های مشترک میان دستگاه‌های اجرایی، شوراها و نمایندگان مجلس منجر شود تا مسیر توسعه متوازن شهری و روستایی در استان فارس هموار شود.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ