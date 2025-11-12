به گزارش ایلنا، محمدهادی هاشم‌پور با اشاره به اینکه این بازدید با هدف بررسی ظرفیت‌ها، چالش‌ها و دستاوردهای پروژه‌های اقتصادی و عمرانی استان و گفت‌وگو با مدیران محلی انجام شد، اظهار کرد: استان فارس با دارا بودن ظرفیت‌های صنعتی، معدنی، زیست‌محیطی و گردشگری، نیازمند برنامه‌ریزی هماهنگ میان دولت، مجلس و مدیریت‌های شهری و روستایی است. این سفرها می‌تواند موجب درک دقیق‌تر وضعیت میدانی و رفع موانع اجرایی طرح‌ها شود. به گفته مدیرکل امور شهری و شوراهای استانداری فارس، در جریان این سفر، اعضای کمیسیون مجلس از شهرک ویژه اقتصادی فارس، کارخانه قند کوار، کارخانه فولاد پاسارگاد کوار، دریچه مهارلو و سد تنگ سرخ، اردوگاه اتباع شهید بهشتی سروستان، کارخانه سیمان فارس و کارخانه گندله‌سازی خرامه بازدید کردند.

هاشم‌پور با اشاره به بازدید از طرح‌های صنعتی کوار گفت: استان فارس ظرفیت تبدیل شدن به یکی از قطب‌های صنعتی جنوب کشور را دارد، اما هم‌زمان باید ملاحظات زیست‌محیطی و منابع طبیعی نیز در تصمیم‌گیری‌ها مورد توجه ویژه قرار گیرد.

وی با اشاره به طرح موضوعات زیست‌محیطی نظیر مشکلات حوضه مهارلو و تأثیرات سد تنگ سرخ افزود: توسعه پایدار در گرو نگاه همه‌جانبه به محیط زیست است؛ استان فارس همواره کوشیده میان توسعه صنعتی و حفظ منابع طبیعی توازن ایجاد کند.

هاشم‌پور همچنین درباره بازدید از اردوگاه اتباع شهید بهشتی سروستان گفت: بررسی وضعیت خدمات‌رسانی به اتباع خارجی و تعامل میان دستگاه‌های اجرایی از دیگر محورهای این سفر بود.

مدیرکل امور شهری و شوراهای استانداری فارس در ادامه از بازدید از ساختمان در حال احداث شهرداری نورآباد، پارک بانوان، کارخانه قند، جاده‌های مواصلاتی در حال ساخت و پارک جنگلی حومه زار خبر داد و گفت: در این شهرستان‌ها طرح‌های مهمی در حوزه خدمات شهری و زیرساختی در دست اجراست که تکمیل آن‌ها نقش مهمی در ارتقای کیفیت زندگی شهروندان دارد.

وی افزود: تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام شهرداری‌ها، توسعه فضاهای فرهنگی و تفریحی مانند پارک بانوان و پارک‌های جنگلی، از جمله مطالبات جدی مردم این مناطق است که در بازدیدهای میدانی مورد بررسی قرار گرفت.

هاشم‌پور همچنین به برگزاری نشست با فرمانداران شهرستان‌های رستم و ممسنی، فرمانده انتظامی منطقه، شوراهای اسلامی شهر و روستا و دهیاران اشاره کرد و گفت: در این نشست‌ها بر تقویت تعاملات بین دستگاهی، رفع مشکلات مالی شهرداری‌ها، ارتقای انضباط اداری در شوراها و حمایت از دهیاران فعال تأکید شد.

وی افزود: توسعه پایدار در گرو هم‌افزایی تمام ارکان مدیریتی است و نقش شوراها در تصمیم‌سازی‌های محلی باید بیش از پیش تقویت شود.

مدیرکل امور شهری و شوراهای استانداری فارس خاطرنشان کرد: نتیجه این بازدیدها باید به تدوین برنامه‌های مشترک میان دستگاه‌های اجرایی، شوراها و نمایندگان مجلس منجر شود تا مسیر توسعه متوازن شهری و روستایی در استان فارس هموار شود.

