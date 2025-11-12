سرپرست سازمان جهاد کشاورزی استان خبرداد؛
تخصیص اعتبارات ویژه برای کنترل عوامل خسارتزا در فارس
سرپرست سازمان جهاد کشاورزی استان فارس گفت: بهرهگیری از سامانههای هوشمند ردیابی، تجهیزات نوین کنترل و روشهای بیولوژیک، ضمن کاهش مصرف سموم، موجب افزایش سلامت محصول و پایداری تولید میشود.
به گفته وی؛ برنامهریزی منسجم برای استفاده بهینه از منابع و هدایت آن به سمت مدیریت آفات کلیدی از اولویتهای کاری سازمان در سال جاری است.
این مقام مسئول با اشاره به اینکه کنترل موفق آفات مهم نظیر سوسک سرخرطومی خرما، سن غلات، ملخ بومی و مگس میوه مدیترانهای حاصل تلاش کارشناسان و همافزایی واحدهای فنی است، گفت: اقدامات علمی و میدانی به منظور کاهش روند خسارت در محصولات و افزایش تولید ایمن و پایدار در استان فارس در دستور کار قرار دارد.
ضرورت جانشینپروری هوشمند و پرورش نیروهای توانمند در سطوح مختلف مدیریتی و فنی، از دیگر محورهای سخن بهجت حقیقی بود.
وی افزود: این امر اقدامی بنیادین برای انتقال دانش، پایداری مدیریتی و ارتقای توان کارشناسی سازمان است.
سرپرست سازمان جهاد کشاورزی استان فارس اظهار کرد: نیروی انسانی متخصص، پشتوانه اصلی پایداری تولید در بخش کشاورزی است، بنابراین ساماندهی آموزشها و ارزیابیهای مستمر با هدف پرورش نیروی انسانی کارآمد در دستور کار این سازمان قرار دارد.