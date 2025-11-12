​به گزارش ایلنا، حجت الاسلام والمسلمین حسین امیدی در آستانه فرارسیدان هفته کتاب و کتابخوانی ضمن تشریح برنامه‌های این هفته در جمع خبرنگاران با اشاره به فعالیت ۴۲۴ کتابخانه در سطح کانون‌های فرهنگی هنری مساجد استان، گفت: یکی از فعالیت‌های کانون‌های مساجد، ‌فعالیت‌های کتابخانه ای است که در کنار برنامه‌های دیگر مذهبی و فرهنگی دنبال می شود و به ۲ صورت کتابخانه مخزنی و باز (شبستانی) به علاقمندان خدمات ارائه می کند.

مدیر ستاد هماهنگی کانون‌های فرهنگی هنری مساجد فارس با بیان اینکه ۳۷۲ کتابخانه مخزن دار و ۵۲ کتابخانه باز(شبستانی) در سطح مساجد استان فعال است، افزود: در برخی از نقاط استان فارس به خصوص روستا‌ها، نوجوانان و جوانان و نیز اقشار مختلف مردم از ظرفیت کانون‌های فرهنگی هنری مساجد به عنوان محلی مطمئن و امن برای فعالیت و کتابخانه‌های مساجد به عنوان محل مطالعه استفاده می کنند.

وی با اشاره به اینکه برخی از این کتابخانه‌ها در ۲ یا سه شیفت به علاقمندان به خصوص جوانان و نوجوانان خدمات ارائه می دهند، خاطرنشان کرد: فعالیت کتابخانه‌های مساجد به اوقات فراغت فصل تابستان محدود نمی شود و در تمام فصول سال جهت خدمت‌رسانی آمادگی دارند.

مدیر ستاد هماهنگی کانون‌های فرهنگی هنری مساجد فارس تاکید کرد: به مناسبت هفته کتاب و کتابخوانی و با هدف ترویج فرهنگ کتابخوانی، جذب جوانان و نوجوانان به کتابخانه مساجد، انس بیشتر عموم مردم به ویژه نسل جوان با کتاب و ترغیب به مطالعه کتب دینی و مفید برنامه‌های مختلفی در سطح کتابخانه‌های مساجد فارس برگزار می شود.

به گفته حجت الاسلام والمسلمین امیدی، بازدید از کتابخانه‌ها و تقدیر از مسئولان و کتابداران مساجد، سخنرانی ائمه جماعات مساجد درباره کتاب و کتابخوانی و نقش مطالعه در افزایش سطح فرهنگ عمومی در جمع نمازگزاران، طرح «شنبه های کتاب» با هدف افزایش سرانه مطالعه و در قالب معرفی کتاب همزمان با سراسر کشور در کانون‌های مساجد فارس نیز در حال برگزاری است.

وی تشکیل و برپایی حلقه‌های کتابخوانی، حضور کتابداران و اعضای فعال کتابخانه‌های مساجد در نمازجمعه، توزیع کتاب و ثبت نام از علاقمندان جهت عضویت در کتابخانه‌های مساجد، برگزاری مسابقات کتابخوانی با موضوع های مذهبی، فرهنگی و اجتماعی، برگزاری نشست با حضور کتابداران، فراخوان اهدای کتاب در قالب «نذر فرهنگی» از سوی نمازگزاران به کتابخانه‌های مسجد، تجلیل از اعضای فعال کتابخانه‌ها توسط کانون‌ها، غبار روبی کتابخانه‌های و برپایی نمایشگاه کتاب را از دیگر برنامه‌های هفته کتاب در مساجد برشمرد.

