سرمایه گذاری برای تولید، کلید توسعه گردشگری فارس است

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی سازمان بسیج علمی، پژوهشی و فناوری استان فارس، مرتضی شریفی در خصوص این رویداد بیان داشت: این رویداد با محوریت هلدینگ پیشگامان سازمان بسیج علمی و پژوهشی سپاه فجر استان فارس با همکاری دستگاه های مرتبط در استان فارس برگزار می‌شود که این رویداد در ارتباط با اشتراک گذاری ظرفیت های استان و کشور به صورت علمی برپا می شود.

این مقام مسئول خاطرنشان کرد: استان فارس سرزمینی با گستره جغرافیایی وسیع، تنوع آب و هوایی و شرایط زیست محیطی متفاوت، تنوع قومی و فرهنگی غنی و آثار تاریخی فراوان، در اشکال شهری و روستایی و جاذبه های تاریخی و فرهنگی بسیار، نظیر کشوری پهناور در قالب یک استان جای داده شده است.

وی ادامه داد: چشم‌انداز فارس، طیف وسیعی از فعالیت‌های گردشگری را از جمله طبیعت گردی، گردشگری مذهبی، گردشگری سلامت، گردشگری تاریخی، فرهنگی را شامل می‌شود. فارس در حال حاضر سالانه تعداد بیشماری بازدیدکنندگان داخلی و خارجی را جذب می‌کند.

عضو هیئت علمی دانشگاه ملی مهارت در ادامه بیان کرد: تنها راه ماندگاری نسل‌ های آینده در این سرزمین، توسعه گردشگری است.

این مقام مسئول اظهار داشت: گردشگری و میراث فرهنگی به عنوان یکی از حوزه های صنایع خلاق شناخته می شود که با توجه به همراه شدن این حوزه با جریان نوآوری توانسته موتور محرکه ای برای بهره مندی از ظرفیت های این صنعت به شما برود؛ چراکه شرکت های دانش بنیان در این چند ساله اخیر توانسته اند به بهبود معضلات اجتماعی، چالش های کشور و مهم تر از آن بهره مندی هرچه بیشتر از ظرفیت حوزه های فعالیتی رونق بدهند.

پژوهشگر حوزه گردشگری استان فارس خاطرنشان کرد: دانش بنیان های فعال در این حوزه بنابر حمایت های نهادهای متولی توانسته اند با به کارگیری دانش و نبوغ فناورانه و نوآورانه خود پلتفرم هایی را طراحی کرده و یا خدماتی ارائه کنند که به رشد و توسعه این صنعت کمک کند.

وی ادامه داد: از اصلی ترین تاثیرات مثبت جریان فناوری در این حوزه می توان به بهره مندی از خدمات هوشمند در امر گردشگری برای گردشگران و توریست ها، استفاده از فناوری واقعیت افزوده، واقعیت مجازی، درگاه هوشمند برای رزرواسیون و ... اشاره کرد.

رئیس هیئت اندیشه ورز سازمان بسیج علمی، پژوهشی استان فارس در ادامه می‌گوید: اگر قرار است سرمایه‌گذاری به عنوان محرک تولید و اشتغال عمل کند، صنعت گردشگری یکی از بهترین گزینه ها برای تحقق این هدف است. با افزایش سرمایه‌گذاری در این حوزه، می‌توان نه تنها باعث رونق کسب ‌و کارهای مرتبط با گردشگری شد.

وی بیان داشت: گردشگری به عنوان پیشخوان توسعه‌ کشور وظیفه سنگینی در راستای تحقق شار شعار سال دارد، شعاری که به لحاظ توانمندی‌ها و ظرفیت‌های کشور انتخاب شده تا بتواند جهش مناسبی در تولید ایجاد اشتغال پایدار و رفع وابستگی به تولید و فروش نفت و افزایش اعتماد به توانایی نسل جوان به انقلاب ایجاد کند.

عضو هیئت علمی دانشگاه ملی مهارت اظهار داشت: گردشگری با توجه به خاصیت اشتغالزایی پایدار، زودرس بودن نتایج سرمایه‌گذاری، فراگیری آن در ایجاد اشتغال برای نیروهای متخصص و آموزش دیده امکان استفاده از ظرفیت نیروهای ساده می‌تواند موتور محرک مناسبی برای تحقق شعار سال باشد.

شریفی در بخش دیگری از سخنانش به ضرورت حضور اکسلریتورها، شتاب ‌دهنده‌ ها در این رویداد پرداخت و گفت: شتاب‌دهنده‌ها نقش مهمی در تبدیل ایده‌های خام به محصولات فناورانه دارند. باید تلاش کنیم رویداد تاثریا نه تنها محفلی برای ایده پردازی، بلکه سکویی برای تجاری سازی باشد.

رئیس هیئت اندیشه ورز سازمان بسیج علمی، پژوهشی استان فارس با تأکید بر لزوم همکاری میان ارگان‌ها و نهادهای انقلابی، علمی و فرهنگی گفت: بسیج علمی و سازمان‌های فناورانه می‌توانند نقش مهمی در انتقال تجربیات میان استان‌ها و شکل‌گیری جریان‌های نوآورانه ایفا کنند.

وی گفت: از برگزاری این رویداد حمایت کامل خواهیم داشت و امیدواریم تاثریا به الگویی ملی در هم‌افزایی دانش، فرهنگ و گردشگری تبدیل شود.

