جابجایی بیش از ۲۰ میلیون تن کالا در فارس

به گزارش ایلنا، علیرضا امیری به تشریح عملکرد حمل کالا استان در هفت‌ماهه نخست امسال پرداخت و اظهار داشت: در این مدت، بیش ۲۰ میلیون و ۷۵۰ هزار تن کالا از مبدأ استان فارس به مقاصد مختلف کشور حمل شده است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد ۵ درصدی را نشان می‌دهد.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای فارس افزود: در همین بازه زمانی در مجموع، بیش ۱ میلیون و ۶۰۰ هزار فقره بارنامه طی این مدت در استان فارس صادر شده است که نسبت به سال گذشته شاهد افزایش ۵ درصدی میزان صدور بارنامه هستیم.

امیری با اشاره به سهم ناوگان فعال استان در حمل کالا تصریح کرد: باتوجه به اینکه استان فارس یکی از کریدورهای مهم کشورمان محسوب می شود، این میزان فعالیت رو به رشد ناوگان کالا استان نشان از ارتقای بهره‌وری ناوگان و استفاده مطلوب از ظرفیت حمل‌ونقل جاده‌ای دارد که امیدواریم بتوانیم در پویایی اقتصاد کشور نقشی مهم ایفا کنیم.

این مقام مسئول خاطرنشان کرد: مهر ماه اوج فعالیت ناوگان حمل ونقل کالای استان فارس با حمل ۳ میلیون و ۴۰۰ هزار تن انواع کالا و صدور حدود ۲۶۳ هزار بارنامه در بین هفت ماهه امسال تاکنون بوده است.

وی در پایان سخنان خود با اظهار عمکرد مثبت حمل و نقل کالا در استان پهناور فارس، اضافه کرد: با توسعه خدمات حمل‌ونقل جاده‌ای، ایمنی مسیرها و افزایش همکاری شرکت‌های حمل‌ونقل، سهم استان فارس در جابه‌جایی کالاهای کشور رو به رشد است.

