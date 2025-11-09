مدیرکل راهداری استان خبرداد؛
جابجایی بیش از ۲۰ میلیون تن کالا در فارس
مدیرکل راهداری و حمل ونقل جاده ای فارس از جابجایی بیش از ۲۰ میلیون تن کالا طی هفت ماهه نخست امسال توسط ناوگان استان خبر داد.
به گزارش ایلنا، علیرضا امیری به تشریح عملکرد حمل کالا استان در هفتماهه نخست امسال پرداخت و اظهار داشت: در این مدت، بیش ۲۰ میلیون و ۷۵۰ هزار تن کالا از مبدأ استان فارس به مقاصد مختلف کشور حمل شده است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد ۵ درصدی را نشان میدهد.
مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای فارس افزود: در همین بازه زمانی در مجموع، بیش ۱ میلیون و ۶۰۰ هزار فقره بارنامه طی این مدت در استان فارس صادر شده است که نسبت به سال گذشته شاهد افزایش ۵ درصدی میزان صدور بارنامه هستیم.
امیری با اشاره به سهم ناوگان فعال استان در حمل کالا تصریح کرد: باتوجه به اینکه استان فارس یکی از کریدورهای مهم کشورمان محسوب می شود، این میزان فعالیت رو به رشد ناوگان کالا استان نشان از ارتقای بهرهوری ناوگان و استفاده مطلوب از ظرفیت حملونقل جادهای دارد که امیدواریم بتوانیم در پویایی اقتصاد کشور نقشی مهم ایفا کنیم.
این مقام مسئول خاطرنشان کرد: مهر ماه اوج فعالیت ناوگان حمل ونقل کالای استان فارس با حمل ۳ میلیون و ۴۰۰ هزار تن انواع کالا و صدور حدود ۲۶۳ هزار بارنامه در بین هفت ماهه امسال تاکنون بوده است.
وی در پایان سخنان خود با اظهار عمکرد مثبت حمل و نقل کالا در استان پهناور فارس، اضافه کرد: با توسعه خدمات حملونقل جادهای، ایمنی مسیرها و افزایش همکاری شرکتهای حملونقل، سهم استان فارس در جابهجایی کالاهای کشور رو به رشد است.