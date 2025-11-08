معرفی ظرفیتهای راهبردی منطقه ویژه لامرد در دومین همایش اقتصاد دریامحور ایران
ظرفیتهای منطقه ویژه اقتصادی لامرد بهعنوان یکی از محورهای راهبردی توسعه اقتصاد دریامحور ایران، در دومین همایش اقتصاد دریامحور کشور که با حضور سرمایهگذاران، متخصصان صنعت و نمایندگان ۱۷ کشور خارجی در جزیره کیش برگزار شد، مورد بررسی و توجه قرار گرفت.
به گزارش خبرنگار ایلنا از لامرد، این همایش که با هدف ایجاد همافزایی میان دولت، بخش خصوصی و جامعه فناور برای ترسیم نقشه راه اقتصاد مبتنی بر دریا برگزار شد، شامل نشستهای تخصصی، کارگاههای آموزشی و معرفی فرصتهای سرمایهگذاری در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور بود. در این میان، منطقه ویژه اقتصادی لامرد با ارائه برنامهها و بستههای متنوع سرمایهگذاری، نقش برجستهای در تبیین جایگاه خود در اقتصاد دریامحور ایران ایفا میکند.
لامرد بهعنوان یکی از مناطق استراتژیک جنوب کشور، در تلاقی سه استان فارس، بوشهر و هرمزگان واقع شده و با برخورداری از موقعیت ممتاز جغرافیایی، دسترسی به بنادر خلیج فارس، مجاورت با مسیرهای ترانزیتی، و اتصال به شبکههای اصلی گاز و انرژی، به عنوان یکی از نقاط کلیدی زنجیره توسعه صنعتی کشور شناخته میشود.
این منطقه با استقرار صنایع مادر از جمله بزرگترین کارخانه آلومینیوم کشور و ایجاد زیرساختهایی اب و برق و گاز و جادههای دسترسی، گمرک مجهز، نزدیکی به بنادر خلیج فارس، آماده جذب سرمایهگذاری در حوزههای نوین انرژی، صنایع پاک و فناوریهای پیشرفته است. فراهم بودن مشوقهای سرمایهگذاری، معافیتهای مالیاتی و گمرکی و تسهیل فرآیندهای صدور مجوز، از دیگر مزیتهای رقابتی این منطقه در سطح ملی و بینالمللی به شمار میرود.
در چارچوب سند اجرایی توسعه اقتصاد دریامحور ایران، سازمان ایمیدرو و منطقه ویژه اقتصادی لامرد مأموریت دارد بهعنوان پیشران توسعه صنعتی در پسکرانه خلیج فارس، با تمرکز بر صنایع انرژیبر، صادراتمحور و سازگار با محیطزیست، مسیر شکلگیری زنجیره ارزش در حوزه انرژی و تولیدات فناورانه را هموار سازد.
منطقه ویژه لامرد میتواند با جذب سرمایهگذاریهای بینالمللی، توسعه زیرساختهای لجستیکی و ارتقای صنایع رقابتی، نقش تعیینکنندهای در اتصال اقتصاد سرزمین اصلی به اقتصاد خلیج فارس ایفا کند.
این منطقه صنعتی - معدنی امروز به عنوان یکی از بسترهای مستعد توسعه پایدار در جنوب ایران، با تمرکز بر انرژی سبز، فناوریهای نو و ظرفیتهای صادراتی، جایگاه خود را در نقشه آینده اقتصاد دریامحور کشور تثبیت کرده و مسیر تبدیلشدن به یکی از قطبهای صنعتی و سرمایهگذاری منطقه را در پیش گرفته است.
در اختتامیه این همایش که فردا برگزار می شود، مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی لامرد اهداف و برنامههای مهم و اولویتدار توسعهای این منطقه استراتژیک در پس کرانه خلیج فارس را مطابق با سند اقتصاد دریامحور به پیش می برد و در بخشی از مراسم اختتامیه این همایش، درباره فرصتهای نوین یا «نسل جدید» سرمایهگذاری در مناطق آزاد تجاری-صنعتی؛ «اقتصاد باز، تکنولوژیهای پیشرفته و انرژی سبز»، به ارائه علمی و جامعی می پردازد.
علی ربیعی (دستیار اجتماعی رییس جمهور)، ابراهیم صیامی (دبیر کمیسیون اقتصادی دولت) و مهدی حیدری (معاون وزیر و رئیس کل سازمان سرمایهگذاری) از دیگر سخنرانان مراسم اختتامیه این همایش در جزیره کیش هستند.
این همایش صبح امروز در مرکز همایشهای کیش با حضور آقامحمدی رئیس گروه اقتصادی دفتر رهبر معظم انقلاب اسلامی، بهرامن نایبرییس اتاق بازرگانی ایران، سفرای کشورهای مدعو و جمعی از مقامات کشوری و محلی گشایش یافت.