توقیف ۱۵۳ دستگاه خودرو شوتی طی ٢٤ ساعت گذشته در فارس

به گزارش ایلنا، سردار عزیزاله ملکی گفت: در این طرح ماموران پلیس امنیت اقتصادی با همکاری سایر رده‌های انتظامی موفق شدند تعداد ۱۵۳ دستگاه خودرو تیزرو (شوتی) حامل کالای قاچاق را شناسایی و نسبت به توقیف آنها اقدام کنند.

وی با اشاره به اینکه برای تعداد ١٧٠ نفر راننده و سرنشین خودرو‌های شوتی پرونده تشکیل و به مراجع مربوطه ارسال شده است، خاطر‌نشان کرد: برابر نظر کارشناسان ارزش کالا‌های مکشوفه بالغ‌بر ١۰۰ میلیارد تومان برآورد شده است.

سردار ملکی بیان داشت: یکی از اولویت‌های انتظامی استان برخورد با خودرو‌های تیزرو (شوتی) می‌باشد که به جد در دستور کار پلیس قرار‌ گرفته است.

