فرمانده انتظامی استان خبرداد؛
توقیف ۱۵۳ دستگاه خودرو شوتی طی ٢٤ ساعت گذشته در فارس
فرمانده انتظامی استان از اجرای طرح ضربتی برخورد با خودروهای تیزرو شوتی حامل کالای قاچاق طی ٢٤ ساعت گذشته در سطح استان خبر داد.
به گزارش ایلنا، سردار عزیزاله ملکی گفت: در این طرح ماموران پلیس امنیت اقتصادی با همکاری سایر ردههای انتظامی موفق شدند تعداد ۱۵۳ دستگاه خودرو تیزرو (شوتی) حامل کالای قاچاق را شناسایی و نسبت به توقیف آنها اقدام کنند.
وی با اشاره به اینکه برای تعداد ١٧٠ نفر راننده و سرنشین خودروهای شوتی پرونده تشکیل و به مراجع مربوطه ارسال شده است، خاطرنشان کرد: برابر نظر کارشناسان ارزش کالاهای مکشوفه بالغبر ١۰۰ میلیارد تومان برآورد شده است.
سردار ملکی بیان داشت: یکی از اولویتهای انتظامی استان برخورد با خودروهای تیزرو (شوتی) میباشد که به جد در دستور کار پلیس قرار گرفته است.