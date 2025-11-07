در سومین همایش ایمنی معادن و صنایع معدنی استان مطرح شد؛
کاهش روند حوادث منجر به فوت در معادن فارس
سومین همایش ایمنی، بهداشت، محیط زیست و انرژی در معدن و صنایع معدنی با هدف ترویج فرهنگ ایمنی، ارتقای سطح آگاهی و کاهش حوادث شغلی در محل اداره کل صمت فارس برگزار شد.
به گزارش ایلنا، معاون امور معادن و صنایع معدنی اداره کل صمت فارس با تأکید بر ضرورت نهادینهسازی فرهنگ ایمنی در معادن گفت: ایمنی در معدن یک اصل بنیادین است که باید در تمامی مراحل طراحی، استخراج و بهرهبرداری مدنظر قرار گیرد. وی اظهار داشت که توسعه پایدار در بخش معدن زمانی تحقق مییابد که ایمنی نیروی انسانی و حفاظت از محیطزیست در اولویت تصمیمگیریها و اقدامات باشد.
رضا افشاری، افزود: در سالهای اخیر با اجرای دورههای آموزشی تخصصی و بهرهگیری از فناوریهای نوین، سطح آگاهی و مهارت در حوزه ایمنی معادن افزایش یافته است. استفاده از سامانههای هوشمند پایش ریسک و نرمافزارهای تحلیل ایمنی نقش مؤثری در پیشگیری از حوادث و ارتقای بهرهوری ایفا کرده است.
افشاری بیان کرد : در چند سال گذشته، با برنامهریزی هدفمند و انجام بازدیدهای میدانی مشترک با دستگاههای متولی، تجهیز معادن به امکانات ایمنی جدید، فعالسازی واحدهای HSEE در معادن و بهرهگیری از ظرفیت سازمان نظام مهندسی معدن استان در قالب مسئولان ایمنی، روند حوادث منجر به فوت در معادن استان کاهش یافته و در سال ۱۴۰۳ به کمترین میزان در دهه اخیر رسیده است.
وی خاطرنشان کرد: در این مدت هیچ حادثهای که فعالیتهای معدنی استان را با چالش جدی مواجه کند رخ نداده است. همچنین علاوه بر معادن زیرزمینی، معادن سنگ تزئینی در استان از پرریسکترین معادن از نظر بروز حوادث هستند و پیشگیری از وقوع حوادث در این معادن از اولویتهای اصلی اداره کل صمت فارس محسوب میشود.
در حاشیه این همایش، تفاهمنامهای سهجانبه میان اداره کل صنعت، معدن و تجارت فارس، اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان نظام مهندسی معدن استان فارس به امضا رسید.
این رویداد با همکاری اداره کل صنعت، معدن و تجارت فارس، اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سازمان نظام مهندسی معدن استان فارس، هیأترئیسه گروه تخصصی معدن و مرکز ایمنی برگزار شد.
در این همایش جمعی از مدیران و کارشناسان حوزه معدن، فعالان صنعتی و مسئولان واحدهای معدنی استان از جمله سعید بیاری مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی فارس، جلیلی رئیس مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی و بهداشت کار وزارت کار، رضا افشاری معاون امور معادن و صنایع معدنی اداره کل صمت فارس، محمدحسین شرافت رئیس سازمان نظام مهندسی معدن فارس و نمایندگان واحدهای معدنی حضور داشتند.