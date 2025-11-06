به گزارش ایلنا، حجت جوانمردی با تاکید بر نظارت بر عملکرد صنوف در بازار به عنوان یکی از اولویت های این اتاق گفت: با هدف حمایت از حقوق مصرف کننده و جلوگیری از بروز تخلفات صنفی، با همکاری سازمان بسیج اصناف و بازاریان سپاه فجر فارس به تقویت نظارت‌های صنفی در شیراز می پردازیم.

جوانمردی با ارائه توضیحات بیشتری در این زمینه اظهار کرد: خوشبختانه این تعامل مطلوب موجب شده تا شاهد انجام بازرسی های مستمر میدانی باشیم.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به فعالیت قرارگاه شهید سلامی که از نخستین ساعات جنگ ۱۲ روزه در اتاق اصناف مرکز استان، فعالیت خود را آغاز کرد، گفت: جلسات این قرارگاه با هدف بررسی وضعیت بازار، نحوه عرضه کالا و تخلفات صنفی همچون گران‌فروشی و ... همچنان به صورت هفتگی در حال برگزاری است و جلسات به صورت وبینار با اتاق اصناف ایران جهت هم اندیشی هرچه بهتر در این خصوص برگزار می گردند.

جوانمردی اعلام کرد: شهروندان می‌توانند از طریق شماره ۳۲۳۴۰۰۰۰ هرگونه تخلف صنفی را به مدیریت نظارت و بازرسی اتاق اصناف مرکز استان گزارش دهند تا در سریع‌ترین زمان ممکن به آن رسیدگی و نتیجه به فرد گزارش‌دهنده اطلاع داده شود.

رئیس اتاق اصناف مرکز استان همچنین از انجام نظارت ویژه این اتاق بر فروشگاه‌های زنجیره‌ای هم خبر داد و عنوان کرد: علاوه بر این نظارت ها در اماکن خاصی مانند فرودگاه‌ها، ترمینال‌ها و فروشگاه‌های بزرگ، نظارت‌های ویژه به انجام می رسد؛ در سال‌های گذشته نظارت‌ها در اداره کل فرودگاه‌ها انجام می‌شد و فروشندگان دارای کارت شناسایی بودند، اما هم‌اکنون بازرسان اتاق اصناف مرکز استان نیز در این اماکن حضور می‌یابند و در صورت مشاهده تخلف، موضوع را به مراجع ذیربط از جمله تعزیرات حکومتی ارجاع می‌دهند.

وی افزود: در حوزه اماکن گردشگری نیز برخورد قاطعانه با تخلفات در دستور کار قرار دارد و رعایت قوانین مربوط به مجوزهای فروش و میزان سود مجاز به‌طور جدی پیگیری می‌شود تا از بروز تخلفات و کسب سودهای غیرمتعارف جلوگیری شود.

جوانمردی تصریح کرد که فروش ویژه در فروشگاه‌ها باید با مجوز اتاق اصناف مرکز استان باشد و تصریح کرد: نظارت بر تخفیف‌ها و تبلیغات فروش باید با دقت بیشتری انجام گیرد، به‌ویژه در رابطه با فروش‌های فوق‌العاده و تخفیف‌های محدود زمانی که گاه منجر به فریب مصرف‌کننده می‌شود، در بخش فروشگاه‌های بزرگ نیز تخلفات قیمتی و عرضه غیراصولی کالاهای عمده و خرده‌فروشی مشاهده شده است، در برخی موارد، قیمت کالاهای عمده کمتر از قیمت‌های خرده‌فروشی تعیین می‌شود، اما در بخش‌های دیگر همان فروشگاه‌ها، نرخ‌ها بالاتر است که این تفاوت‌ها زمینه‌ساز سوء‌استفاده احتمالی و گمراهی خریداران می‌شود.

به گفته وی، همچنین فروش کالاهای تخفیف‌دار خارج از ضوابط قانونی از دیگر موارد تخلف عنوان شده است که نیازمند برخورد قاطع دستگاه‌های نظارتی است.

رئیس اتاق اصناف مرکز استان فارس در پایان بر نقش مطالبه‌گری شهروندان برای نظارت‌های دقیق‌تر تأکید کرد و گفت: تمامی این گزارش ها پیگیری می شوند تا آرامش بازار به بهترین شکل ممکن تامین شود.

