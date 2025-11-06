خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

استاندار فارس در رأس یک هیئت اقتصادی راهی ازبکستان شد؛

دیپلماسی اقتصادی و فرهنگی فارس شتاب گرفت

دیپلماسی اقتصادی و فرهنگی فارس شتاب گرفت
کد خبر : 1710379
لینک کوتاه کپی شد.

هیئتی اقتصادی از فارس به ریاست حسینعلی امیری، استاندارفارس، عازم ازبکستان شد تا در چارچوب دیپلماسی فعال اقتصادی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، زمینه‌ساز فصل تازه‌ای از همکاری‌های مشترک با این کشور همسایه و هم‌فرهنگ شود.

به گزارش ایلنا، استاندار فارس با اشاره به وجود بسترهای بسیار خوب همکاری بین استان فارس و ازبکستان، گفت: هیاتی اقتصادی-تجاری به ریاست وی امشب عازم این کشور می‌شود تا در جهت تولید ثروت و صادرات غیرنفتی به مراحل کاملاً اجرایی و عملیاتی برسد.

حسینعلی امیری اظهارکرد: دیپلماسی اقتصادی منطقه‌ای و مراودات استانی با کشورهای همسایه، سیاست کلی دولت چهاردهم است که مورد تأیید و تاکید رهبر معظم انقلاب نیز قرار دارد؛ تبادل هیات‌های تجاری و سرمایه‌گذاری‌های مشترک به‌عنوان سیاستی در این زمینه دنبال می‌شود.

وی افزود: از ابتدای امسال، هیات‌هایی از برخی کشورهای منطقه، عمدتا کشورهای حوزه «ایران فرهنگی» شامل ۱۴ سفیر و چهار وزیر را در شیراز ملاقات کردیم؛ این دیدارها به تفاهماتی در زمینه‌های اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و درمانی منجر شد که خوشبختانه در حال به ثمر نشستن است.

اهداف سفر چهارروزه به ازبکستان

امیری گفت: این سفر چهار روزه تا ۱۸ آبان‌ماه ادامه دارد و براساس برنامه‌ریزی‌ها، با کارآفرینان، تجار و فعالان اقتصادی ایرانی مقیم ازبکستان برای معرفی ظرفیت‌های استان فارس دیدار خواهیم داشت؛ نشست با بخش‌های مختلف دیگری از کشور ازبکستان نیز برنامه‌ریزی شده است.

وی یادآور شد: ازبکستان سالانه ۴۵ میلیارد دلار واردات دارد که عمده آن شامل شمش آلومینیوم، آهن و فولاد، محصولات کشاورزی و مصالح ساختمانی است؛ ما در استان فارس همه این ظرفیت‌ها را برای صادرات غیرنفتی به کشور دوست و برادر ازبکستان داریم.

اشتراکات تاریخی و همکاری‌های فرهنگی و پزشکی

استاندار فارس خاطرنشان کرد: استان فارس مشترکات تاریخی و فرهنگی بسیار زیادی با ازبکستان دارد و بخش قابل‌توجهی از مردم این کشور به زبان فارسی صحبت می‌کنند؛ بنابراین مراودات فرهنگی نیز از برنامه‌هایی است که در این سفر پیگیری می‌شود.

امیری اضافه کرد: استان فارس و شهر شیراز به‌عنوان یکی از قطب‌های پزشکی منطقه، در زمینه‌هایی مانند پیوند اعضا، کاشت حلزون و سایر بخش‌های پزشکی و سلامت مطرح است و این استان را از منظر درمانی برجسته کرده است.

وی گفت: ازبکستان نیز علاقه‌مند است تا در حوزه بهداشت و درمان، با فارس تبادل دانشجو و پزشک و همچنین رفت‌وآمد برای درمان و توریست درمانی داشته باشد که این تعاملات نیز در این سفر پیگیری خواهد شد.

نماینده عالی دولت در فارس تاکید کرد: فارس در تولید محصولات کشاورزی نیز جایگاه ویژه‌ای دارد و از آنجا که این محصولات مورد نیاز ازبکستان است، قرار است در این زمینه نیز به قراردادها و تفاهماتی دست یابیم.

برنامه‌ریزی برای گسترش تعاملات با کشورهای همسایه

استاندار فارس در پاسخ به پرسشی درباره تداوم تعاملات با کشورهای حوزه ایران فرهنگی نیز گفت: علاوه بر این سفر، سفرهای دیگری نیز برنامه‌ریزی شده است؛ پیش از این نیز سفرای کشورهای حوزه نوروز و ایران فرهنگی برای گسترش این مراودات ابراز علاقه‌مندی کرده‌اند.

امیری افزود: به‌ویژه اینکه دیپلماسی محلی و منطقه‌ای، هم سیاست دولت چهاردهم جمهوری اسلامی ایران است و هم مقام معظم رهبری بر استفاده از ظرفیت‌های استانی تاکید دارند؛هدف این است که ایران را صرفا در تهران نبینیم، بلکه ایران را به پهنه یک میلیون و ۶۴۸ هزار و ۱۹۵ کیلومتر مربع با تمام ظرفیت‌ها و مزیت‌هایی که در هر یک از استان‌ها وجود دارد، بنگریم.

این ماموریت اقتصادی در راستای سیاست‌های کلان جمهوری اسلامی ایران برای توسعه همکاری‌های منطقه‌ای، حمایت از تولید و گسترش صادرات غیرنفتی انجام می‌شود.

ازبکستان با رشد اقتصادی سریع در سال‌های اخیر، ناشی از اصلاحات اقتصادی و توجه به بازارهای خارجی و با برخورداری از منابع طبیعی غنی، نیروی انسانی جوان و بازارهای رو به توسعه، می‌تواند به شریکی راهبردی برای ایران تبدیل شود.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ