دیپلماسی اقتصادی و فرهنگی فارس شتاب گرفت

به گزارش ایلنا، استاندار فارس با اشاره به وجود بسترهای بسیار خوب همکاری بین استان فارس و ازبکستان، گفت: هیاتی اقتصادی-تجاری به ریاست وی امشب عازم این کشور می‌شود تا در جهت تولید ثروت و صادرات غیرنفتی به مراحل کاملاً اجرایی و عملیاتی برسد.

حسینعلی امیری اظهارکرد: دیپلماسی اقتصادی منطقه‌ای و مراودات استانی با کشورهای همسایه، سیاست کلی دولت چهاردهم است که مورد تأیید و تاکید رهبر معظم انقلاب نیز قرار دارد؛ تبادل هیات‌های تجاری و سرمایه‌گذاری‌های مشترک به‌عنوان سیاستی در این زمینه دنبال می‌شود.

وی افزود: از ابتدای امسال، هیات‌هایی از برخی کشورهای منطقه، عمدتا کشورهای حوزه «ایران فرهنگی» شامل ۱۴ سفیر و چهار وزیر را در شیراز ملاقات کردیم؛ این دیدارها به تفاهماتی در زمینه‌های اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و درمانی منجر شد که خوشبختانه در حال به ثمر نشستن است.

اهداف سفر چهارروزه به ازبکستان

امیری گفت: این سفر چهار روزه تا ۱۸ آبان‌ماه ادامه دارد و براساس برنامه‌ریزی‌ها، با کارآفرینان، تجار و فعالان اقتصادی ایرانی مقیم ازبکستان برای معرفی ظرفیت‌های استان فارس دیدار خواهیم داشت؛ نشست با بخش‌های مختلف دیگری از کشور ازبکستان نیز برنامه‌ریزی شده است.

وی یادآور شد: ازبکستان سالانه ۴۵ میلیارد دلار واردات دارد که عمده آن شامل شمش آلومینیوم، آهن و فولاد، محصولات کشاورزی و مصالح ساختمانی است؛ ما در استان فارس همه این ظرفیت‌ها را برای صادرات غیرنفتی به کشور دوست و برادر ازبکستان داریم.

اشتراکات تاریخی و همکاری‌های فرهنگی و پزشکی

استاندار فارس خاطرنشان کرد: استان فارس مشترکات تاریخی و فرهنگی بسیار زیادی با ازبکستان دارد و بخش قابل‌توجهی از مردم این کشور به زبان فارسی صحبت می‌کنند؛ بنابراین مراودات فرهنگی نیز از برنامه‌هایی است که در این سفر پیگیری می‌شود.

امیری اضافه کرد: استان فارس و شهر شیراز به‌عنوان یکی از قطب‌های پزشکی منطقه، در زمینه‌هایی مانند پیوند اعضا، کاشت حلزون و سایر بخش‌های پزشکی و سلامت مطرح است و این استان را از منظر درمانی برجسته کرده است.

وی گفت: ازبکستان نیز علاقه‌مند است تا در حوزه بهداشت و درمان، با فارس تبادل دانشجو و پزشک و همچنین رفت‌وآمد برای درمان و توریست درمانی داشته باشد که این تعاملات نیز در این سفر پیگیری خواهد شد.

نماینده عالی دولت در فارس تاکید کرد: فارس در تولید محصولات کشاورزی نیز جایگاه ویژه‌ای دارد و از آنجا که این محصولات مورد نیاز ازبکستان است، قرار است در این زمینه نیز به قراردادها و تفاهماتی دست یابیم.

برنامه‌ریزی برای گسترش تعاملات با کشورهای همسایه

استاندار فارس در پاسخ به پرسشی درباره تداوم تعاملات با کشورهای حوزه ایران فرهنگی نیز گفت: علاوه بر این سفر، سفرهای دیگری نیز برنامه‌ریزی شده است؛ پیش از این نیز سفرای کشورهای حوزه نوروز و ایران فرهنگی برای گسترش این مراودات ابراز علاقه‌مندی کرده‌اند.

امیری افزود: به‌ویژه اینکه دیپلماسی محلی و منطقه‌ای، هم سیاست دولت چهاردهم جمهوری اسلامی ایران است و هم مقام معظم رهبری بر استفاده از ظرفیت‌های استانی تاکید دارند؛هدف این است که ایران را صرفا در تهران نبینیم، بلکه ایران را به پهنه یک میلیون و ۶۴۸ هزار و ۱۹۵ کیلومتر مربع با تمام ظرفیت‌ها و مزیت‌هایی که در هر یک از استان‌ها وجود دارد، بنگریم.

این ماموریت اقتصادی در راستای سیاست‌های کلان جمهوری اسلامی ایران برای توسعه همکاری‌های منطقه‌ای، حمایت از تولید و گسترش صادرات غیرنفتی انجام می‌شود.

ازبکستان با رشد اقتصادی سریع در سال‌های اخیر، ناشی از اصلاحات اقتصادی و توجه به بازارهای خارجی و با برخورداری از منابع طبیعی غنی، نیروی انسانی جوان و بازارهای رو به توسعه، می‌تواند به شریکی راهبردی برای ایران تبدیل شود.

