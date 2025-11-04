به گزارش ایلنا، مدیر حوزه علمیه استان فارس توافق‌نامه امضاء شده را گامی حیاتی در جهت بهینه‌سازی استفاده از سرمایه‌های ملی دانست و تصریح کرد این تفاهم‌نامه آن نخ تسبیح است که مهره‌های پراکنده و سرمایه‌های ارزشمند ملی را در کنار یکدیگر جمع می‌آورد و در شرایط محدودیت‌های مختلف، امکان بهره‌مندی بهینه از ظرفیت‌های موجود را فراهم می‌کند.

حجت‌الاسلام والمسلمین محمودی با تأکید بر مکمل بودن نقش دو نهاد، رسالت اصلی حوزه علمیه را فراهم کردن زیرساخت‌های نرم‌افزاری عنوان کرد و افزود: در کنار حمایت‌های سخت‌افزاری و معیشتی که در اختیار امداد است، باید بر تقویت زیرساخت‌های نرم‌افزاری و فرهنگی تمرکز شود که این امر رسالت اصلی حوزه‌های علمیه است.

وی همچنین با اشاره به گستردگی جغرافیایی فارس، بر امکان توزیع خدمات فرهنگی در تمامی شهرستان‌ها و بخش‌های استان تأکید کرد.

حجت‌الاسلام محمودی بر اهمیت پیوست فرهنگی تأکید کرد و بیان نمود: هر چقدر همکاران امداد در تأمین معیشت کار کنند، اگر با مسائل فرهنگی همراه نشود، خدمات به سمت تعالی و ارزش‌ها جهت‌دهی نمی‌شود و اشتهای افراد برای مطالبات بالاتر افزایش می‌یابد.

تأکید بر توانمندسازی در سه محور

مدیرکل کمیته امداد استان فارس با تشریح رویکرد جدید کمیته امداد بر اساس منویات رهبر معظم انقلاب، اعلام کرد: سیاست این نهاد تغییر رویکرد از حمایت صرف به توانمندسازی متمرکز است که در سه محور اقتصادی، فرهنگی–فکری و اجتماعی تدوین شده است. موصلی تأکید کرد توانمندسازی فرهنگی و فکری اساس همه پیشرفت‌هاست، زیرا بدون ارتقای فرهنگ و بینش، توانمندسازی اقتصادی عمق و ماندگاری نخواهد داشت.

مرتضی موصلی گفت: این نهاد در حال حاضر به حدود ۱۷۴ هزار خانوار در استان خدمت‌رسانی می‌کند که از این تعداد، حدود ۱۰۷ هزار خانوار را بانوان سرپرست خانوار تشکیل می‌دهند.

موصلی به دستاوردهای اقتصادی اشاره کرد و گفت: در سال گذشته بیش از 2 هزار و 500 نیروگاه کوچک خورشیدی به شبکه برق استان متصل شد که معادل ۳۲ مگاوات تولید انرژی پاک است. همچنین در زنجیره‌های ارزش فرش دستباف و صنایع دستی، اقدامات موفقی نظیر رقابتی شدن فرش فیروزآباد انجام شده است. در حوزه تسهیلات قرض‌الحسنه نیز صندوق امداد ولایت سال گذشته بیش از ۱۸ هزار فقره تسهیلات به ارزش ۳۸۰۰ میلیارد تومان پرداخت کرده است.

موصلی یکی از سیاست‌های راهبردی امداد را مردمی‌سازی خدمت‌رسانی از طریق ایجاد مراکز نیکوکاری در مساجد با محوریت روحانیون عنوان کرد. وی در پایان ابراز امیدواری کرد که همکاری حوزه‌های علمیه، به‌ویژه در بخش توانمندسازی فکری و فرهنگی جامعه هدف، تحولی بنیادین ایجاد کند و این تفاهم‌نامه را آغاز فصلی نو از تعامل و اقدام مشترک دانست.

حوزه، بازوی فکری و فرهنگی کمیته امداد است

رئیس مرکز ارتباطات حوزه و نظام از مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه کشوربه تحول رویکرد حوزه‌های علمیه در یک دهه اخیر با تأکیدات آیت‌الله اعرافی اشاره کرد که تمرکز بر رفع نیازهای فکری، فرهنگی و اجتماعی نظام اسلامی را در دستور کار قرار داده است.

حجت‌الاسلام والمسلمین رجائی‌نیا، رشد تعاملات ملی را نشان‌دهنده این رویکرد جدید دانست و از انعقاد بیش از ۱۳۰ تفاهم‌نامه همکاری میان مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه و نهادهای مختلف در سطح کشور خبر داد.

رئیس مرکز ارتباطات حوزه و نظام، فلسفه شکل‌گیری کمیته امداد را محرومیت‌زدایی اعلام کرد و گفت: محرومیت تنها جنبه اقتصادی ندارد؛ بلکه جنبه فرهنگی و تربیتی آن مقدم‌تر و زیربنایی‌تر است و تلاش‌های اقتصادی بدون رفع فقر فرهنگی ماندگاری نخواهد داشت.

وی خاطرنشان کرد: حوزه علمیه با ظرفیت تبلیغی و مردمی خود باید بازوی فکری، فرهنگی و اجتماعی نهادهایی چون کمیته امداد باشد.

رجائی‌نیا نقش طلاب خواهر را در حوزه خدمت‌رسانی اجتماعی، تربیتی و معیشتی، به‌ویژه برای بانوان بی‌سرپرست، نقشی جدی و ضروری دانست.

وی هدف از این ارتباطات را رسیدن به یک الگوی جامع محرومیت‌زدایی دانست که در آن ابعاد فرهنگی، تربیتی، اجتماعی و اقتصادی هم‌زمان رشد یابد.

مکمل بودن ظرفیت‌ها و نتایج عملیاتی

مدیر مرکز ارتباطات حوزه و نظام نیز در این نشست همکاری دو مجموعه را ضرورتی برای گره‌گشایی از مشکلات اقشار محروم دانست و گفت: آنچه کمیته امداد در میدان عمل محقق می‌کند، همان چیزی است که روحانیون در منبرها بر احیای آن تأکید دارند.

حجت‌الاسلام پناهی،روحانیون متخصص را سرمایه‌ای برای کشور خواند و افزود: در صورت قدردانی مدیران دستگاه‌ها از این نیروها، بسیاری از دغدغه‌ها مرتفع خواهد شد.

وی نمونه موفق ورود طلاب به عرصه ورزش را ذکر کرد که در همکاری با وزارت ورزش و کمیته المپیک، اکنون بیش از ۳۰۰ طلبه در این حوزه فعالیت می‌کنند.

حجت‌الاسلام پناهی یکی از محورهای کلیدی تفاهم‌نامه را بهره‌گیری از ظرفیت طلاب و مبلغین در توسعه فرهنگ زکات و صدقه عنوان کرد و افزود: استان فارس به برکت اعتماد مردم به علما، رتبه اول کشور را در زمینه زکات کسب کرده است.

وی همچنین از طراحی سازوکار راه‌اندازی مراکز نیکوکاری در مدارس علمیه خبر داد و توضیح داد: کمیته امداد آمادگی دارد معادل یا حتی بیش از آورده حوزه، به صندوق امداد ولایت این مراکز واریز کند تا تسهیلات و وام‌های حمایتی برای طلاب فراهم شود. در بخش اشتغال نیز زمینه بهره‌مندی طلاب از تسهیلات مشاغل خانگی و بیمه تأمین اجتماعی فراهم شده است.

وی ابراز امیدواری کرد که حاصل این تعامل، گره‌گشایی از مشکلات معیشتی جامعه هدف و خانواده‌های طلاب باشد و این توافق مقدمه تدوین برنامه اقدام مشترک سه‌ساله میان دو مجموعه شود.

انتهای پیام/