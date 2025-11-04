در اتاق اصناف مرکز فارس مطرح شد؛
همکاری مشترک شهرداری و اصناف فارس برای اجرای طرح «بهروب»
اولویت ما سلامت شهر و شهروندان است، نه درآمدزایی
نشست جمعآوری و بهرهبرداری از پسماندهای خشک قابل بازیافت با حضور جمعی از مسئولان شهری، اعضای هیئت رئیسه اتاق اصناف مرکز استان فارس و نمایندگان دستگاههای مرتبط در محل اتاق اصناف مرکز استان فارس برگزار شد.
مسعود زارعی با قدردانی از همکاری اتاق اصناف مرکز استان فارس در پیشبرد طرحهای شهری، بر تشکیل کارگروههای ویژه در مناطق شهرداری و استفاده از ظرفیت مناطق برای اجرای مؤثرتر طرح بهروب تأکید کرد.
اولویت سلامت شهروندان بر منافع اقتصادی
در ادامه رئیس اتاق اصناف مرکز استان فارس، اظهار داشت:اتاق اصناف مرکز استان همواره در تعامل و همدلی با شهرداری شیراز گام برداشته و نمونه بارز آن انتقال کسبه دروازه کازرون به بازار بزرگ پروتئین شیراز است. در اجرای طرح بهروب نیز اولویت ما سلامت شهر و شهروندان است، نه درآمدزایی.
حجت جوانمردی بر ضرورت همکاری فعال سازمان مدیریت پسماند و سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآوردههای کشاورزی شهرداری شیراز با اتاق اصناف و اتحادیه بازیافت شهرستان شیراز تأکید کرد و گفت: نگاه ما همکاری و مساعدت با شهرداری برای ارتقای سلامت شهری است.
بهرهبرداری از سایت ساماندهی ضایعاتفروشان
رئیس سازمان مشاغل شهری و فرآوردههای کشاورزی شهرداری شیراز با اشاره به سایت ۲۸ هکتاری ساماندهی ضایعاتفروشان گفت:این سایت با هدف ارتقای سلامت شهری در حال تکمیل است و ظرف شش ماه آینده به بهرهبرداری میرسد؛ در این مسیر خواستار تعامل و همکاری بیشتر با اتاق اصناف مرکز استان هستیم.
سجاد خلیلی تصریح کرد: به منظور حفظ سلامت عمومی شهروندان، فعالیت انبارهای بازیافت در محدوده شهری مجاز نخواهد بود.
تأکید بر آموزش و فرهنگسازی
همچنین محمد عزیزی، معاون اجرایی سازمان مدیریت پسماند شهرداری شیراز، ضمن تأکید بر اهمیت آموزشهای شهروندی اظهار کرد:این سازمان آماده همکاری در زمینه بررسی و حل مشکلات پیمانکاران حوزه پسماند است و تلاش دارد برآوردهای کارشناسی منصفانهای در این حوزه ارائه دهد.
محمدصادق مروجی، عضو هیئت رئیسه اتاق اصناف مرکز استان فارس نیز در سخنانی، فرهنگسازی برای تفکیک زباله از مبدأ را امری ضروری دانست و طرح بهروب را طرحی ارزشمند برای فرآوری پسماند و احیای طلای سیاه عنوان کرد.
در ادامه، علی رهایی مدیر مؤسسه آموزش و پژوهش اصناف و بازرگانان اتاق اصناف مرکز استان فارس، گفت:با بهرهگیری از ظرفیت اتحادیه بازیافت و مشارکت فعال پیمانکاران و فعالان این حوزه، میتوان در اجرای طرح بهروب به جایگاه برتر کشوری دست یافت.
علیحسین جوانمردی نیز به نمایندگی از اتحادیه صنف آسیابداران و بازیافت مواد شهرستان شیراز، نکاتی درخصوص نحوه جمعآوری پسماند خشک قابل بازیافت در مناطق مختلف شیراز مطرح کرد. همچنین پیمانکاران حاضر در جلسه به بیان دیدگاهها و مشکلات خود پرداختند.
در پایان این نشست، از شهروندانی که بیشترین درخواست را در اپلیکیشن بهروب ثبت کرده بودند، با اهدای جوایزی تقدیر شد.