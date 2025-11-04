طنین زنگ ملی استکبار ستیزی و روز دانش آموز در مدارس سراسر فارس

به گزارش ایلنا، محسن کلاری در آیین نواختن زنگ ملی استکبار ستیزی و روز دانش آموز در دبیرستان پسرانه اندیشه ناحیه سه شیراز، با گرامیداشت یاد و خاطره شهدا به ویژه شهدای دانش آموز و همچنین تسلیت ایام شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها، اظهار کرد: روز دانش آموز و یوم الله سیزده آبان ماه تنها یک روز در تقویم نیست بلکه یک روز تحول آفرین در تاریخ کشور است.

مدیرکل آموزش و پرورش فارس افزود: ۱۳ آبان ۱۳۴۲ هنگامی که حضرت امام (ره) را تبعید کردند مردم ایران قیام کردند و این حرکت مردم پانزده سال بعد به نتیجه نشست و انقلاب به پیروزی رسید.

کلاری تصریح کرد: در سال ۱۳۵۷ نیز دانش آموزان بسیاری به شهادت رسیدند و در سال بعد نیز در این روز لانه جاسوسی آمریکا توسط دانشجویان تسخیر شد لذا این روز از ایام تحول ساز در تاریخ کشور ماست.

وی با بیان اینکه امروز برای همه ما روز خاصی است، و دانش آموزان ما در مدرسه علاوه بر علم آموزی درس حماسه آفرینی و شجاعت را نیز می آموزند گفت: دانش آموزان امروز با هوش تر هستند و اخبار را رصد و تحلیل می کنند و در برابر اتفاقات واکنش نشان می دهند.

مدیرکل آموزش و پرورش فارس بااشاره به اینکه ملت ایران همواره نشان داده است که نسبت به آنچه در اطرافش می گذرد هوشیار است و در برابر استکبار می ایستدادامه داد: در جنگ دوازده روزه همه مردم متحد و در کنار هم بودند چرا که باید در مقابل دشمنان وحدت و اتحاد را حفظ کنیم.

کلاری بااشاره به اینکه هر چند یک دانش آموز در پدافند غیر عامل حواسش به همه جا است اما مهمترین رسالت دانش آموز توجه به علم آموزی و دفاع از ارزش های اسلامی است گفت: هوشیاری و دقت نظر دانش آموزان است که موجب می شود آنها با دقت هرچه برای علم آموزی مفید است جذب کنند و آنچه مانع پیشرفت است را کنار بگذارند.

مدیرکل آموزش و پرورش فارس افزود: امروز باید هوشیار بود همانطور که به سمت استکبار ستیزی می رویم و در برابر ظالم فریاد می زنیم به علم آموزی نیز اهمیت بدهیم و از تحصیل مدارج علمی غافل نشویم.

کلاری اذعان کرد: در جنگ ۱۲ روزه دشمن به جای بمباران پالایشگاه ها، دانشمندان را هدف قرار داد چون علم و دانشمندان ما را برای خود خطرناک تر می بیند دشمن ممکن است حذف فیزیکی نکند اما به تدریج و طی سال ها یا شبهه افکنی سعی می کند ذهن دانش آموزان را منحرف کند.

مدیرکل آموزش و پرورش فارس بااشاره به اینکه امروز دانش آموزان ما بر حفظ ارزش های خود متمرکز هستند و اجازه نمی دهند دشمن برای آنها تعیین تکلیف کند افزود: دنبال ساخت کشوری پیشرفته باشیم ما یک کشوری با قدمت و تمدن هفت هزار ساله هستیم و این قدمت می تواند به حفظ کشور ما کند و ما را در ساخت کشوری سرافراز و پیشرفته یاری کند.

شاپور آرین ؛ مدیر آموزش و پرورش ناحیه سه شیراز نیز دراین مراسم گفت: دانش آموزان ما همواره در طول تاریخ انقلاب نشان داده‌اند که متحدانه در برابر ظالم می ایستند و از میهن خود در برابر متجاوزان و زورگویان دفاع می کنند.

شایان ذکر است: در پایان این آیین ازآقایان شمس اختری و ملایی از دانش آموزان این آموزشگاه وبرگزیدگان جشنواره ملی خوارزمی در رشته برنامه نویسی تجلیل شد.