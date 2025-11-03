شناسایی بیش از ۳۰ هزار چاه غیرمجاز در فارس

به گزارش ایلنا، سیاوش بد‌ری در دیدار با رئیس‌کل و جمعی از معاونان دادگستری این استان با اشاره به وجود ٦٤هزار حلقه چاه مُجاز و نزدیک ٣٠هزار حلقه چاه غیرمُجاز در استان، خاطرنشان کرد: تاکنون تعداد زیادی چاه غیرمجاز به همت نیرو‌های گشت و بازرسی و با حمایت دستگاه قضایی فارس، پُر و مسلوب‌المنفعه شده است.

بد‌ری همچنین با ترسیم شمایی کلی از سیمای آب استان، کاهش قابل‌توجه بارندگی نسبت به میانگین بلندمدت و سال آبی گذشته را یادآور شد و اهمیت توجه به مدیریت برداشت از چاه‌های مُجاز و ممانعت از حفر و بهره‌برداری چاه‌های غیرمجاز را متذکر شد.

رئیس‌کل دادگستری فارس نیز در این دیدار، با اشاره به اهمیت حفاظت از منابع آب، نصب کنتور هوشمند بر روی کلیه چاه‌های استان را به‌عنوان راهکاری موثر مورد تاکید قرار داد.

‌حجت‌الاسلام والمسلمین سید صدرالله رجایی‌نسب همچنین با اشاره به تداوم حمایت دستگاه قضا از راهکار‌های اجرایی صیانت منابع آب، لزوم پایش روند صدور و اجرای احکام مرتبط با چاه‌های غیر‌مجاز و رفع تصرف اراضی بستر و حریم رودخانه‌ها را متذکر شد.

در این دیدار، معاون حفاظت و بهره‌برداری و معاون منابع انسانی، مالی و پشتیبانی و مدیران حقوقی و روابط عمومی شرکت آب منطقه‌ای فارس و رییس کل دادگستری و دادستان مرکز استان حضور داشتند.

