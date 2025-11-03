آغاز عملیات بزرگ ساخت برج مراقبت پرواز جدید فرودگاه بینالمللی شهدای لامرد
در پی طوفان مرداد ماه امسال که منجر به تخریب کامل برج مراقبت پرواز فرودگاه لامرد شد، امروز با همت شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران، عملیات احداث برج جدید مراقبت پرواز به طور رسمی آغاز شد.
به گزارش ایلنا از لامرد، سهراب عزیزی مدیر فرودگاه لامرد در اینباره گفت: برج جدید با طراحی مدرن، تجهیزات پیشرفته و استانداردهای بینالمللی هوانوردی ساخته میشود و قرار است در مدت زمانی کوتاهتر از پیشبینیهای فنی به بهرهبرداری برسد که نقش مهمی در ایمنی و تسهیل پروازهای داخلی و بینالمللی منطقه ایفا خواهد کرد.
وی افزود: هماکنون عملیات بازسازی سازه های دیگر تخریب شده در طوفان نیز در حال انجام است.
عزیزی تصریح کرد: خودروهای عملیاتی سطوح پروازی همگی در روزهای اول بازسازی شد و دربهای ایستگاه هدایت زمینی هواپیما ساخته شده و تا پایان همین هفته نصب خواهد شد.
مدیر فرودگاه لامرد اظهار کرد: بازسازی ۵۰ پارک خودرو جلو ترمینال خارجی نیز تا پایان هفته آینده به اتمام میرسد و قابل بهره برداری خواهد بود.
وی ادامه داد: این عملیات گسترده بازسازی سازه ها که با حمایت شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران، با سرعت و دقت بالا در حال انجام است.