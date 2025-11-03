به گزارش ایلنا از لامرد، سهراب عزیزی مدیر فرودگاه لامرد در این‌باره گفت: برج جدید با طراحی مدرن، تجهیزات پیشرفته و استانداردهای بین‌المللی هوانوردی ساخته می‌شود و قرار است در مدت زمانی کوتاه‌تر از پیش‌بینی‌های فنی به بهره‌برداری برسد که نقش مهمی در ایمنی و تسهیل پروازهای داخلی و بین‌المللی منطقه ایفا خواهد کرد.

وی افزود: هم‌اکنون عملیات بازسازی سازه های دیگر تخریب شده در طوفان نیز در حال انجام است.

عزیزی تصریح کرد: خودروهای عملیاتی سطوح پروازی همگی در روزهای اول بازسازی شد و دربهای ایستگاه هدایت زمینی هواپیما ساخته شده و تا پایان همین هفته نصب خواهد شد.

مدیر فرودگاه لامرد اظهار کرد: بازسازی ۵۰ پارک خودرو جلو ترمینال خارجی نیز تا پایان هفته آینده به اتمام می‌رسد و قابل بهره برداری خواهد بود.

وی ادامه داد: این عملیات گسترده بازسازی سازه ها که با حمایت شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران، با سرعت و دقت بالا در حال انجام است.

