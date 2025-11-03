خبرگزاری کار ایران
در قالب چله انسجام و اقتدار ایران؛

رویداد بزرگ دانشجویی پرچمدار در فارس برگزار می‌شود

رویداد بزرگ دانشجویی پرچمدار در فارس برگزار می‌شود
کد خبر : 1708818
مسئول ناحیه بسیج دانشجویی استان فارس از برگزاری رویداد بزرگ دانشجویی پرچم‌دار در قالب چله انسجام و اقتدار ایران در آستان مناسبت‌های انقلابی پیش‌رو در این استان فارس خبر داد.

به گزارش ایلنا،  عباس توانا امروز در جلسه هماهنگی برنامه‌های بزرگداشت ۱۳ آبان و دهه استکبارستیزی اظهار داشت: ۱۳ آبان، روزی است که ملت ایران با فریاد «مرگ بر آمریکا» استقلال و عزت خود را فریاد زد.

وی افزود: ۱۳ آبان، تنها یک حادثه تاریخی نیست؛ بلکه مظهر خشم مقدس ملت ایران در برابر ظلم و خیانت آمریکاست.

مسئول ناحیه بسیج دانشجویی استان فارس اضافه کرد: از تبعید امام خمینی (ره) تا شهادت دانش‌آموزان در سال ۵۷ و تسخیر لانه جاسوسی در ۱۳ آبان ۱۳۵۸، همه دارای پیام هَیهَاتَ مِنَّا الذِّلَّه بوده است.

‌توانا با بیان اینکه سفارت آمریکا لانه توطئه، مرکز نفوذ و اتاق فرمان جاسوسی بود، ادامه داد: دانشجویان پیرو خط امام با توکل بر خدا، ایمان به راه امام و برداشتن نقاب از چهره شیطان بزرگ، قلب تپنده‌ استکبار را در ایران نشانه گرفتند.

وی با بیان اینکه پیام ۱۳ آبان، استکبارستیزی و عدم تعطیلی آن است، تصریح کرد: جهانیان دیدند که ملت ایران، استقلال و شرف خود را با هیچ قدرتی معامله نمی‌کند.

رئیس شورای تبیین مواضع بسیج دانشجویی دانشگاه‌های استان فارس بیان کرد: دشمن، اگر روزی با گلوله و کودتا وارد می‌شد، امروز با جنگ نرم، رسانه و تحریف حمله می‌کند.

توانا با تاکید بر اینکه دانش‌آموز و دانشجو باید پرچمدار مبارزه با استکبار در جبهه علم و آگاهی باشد اضافه کرد: نسل امروز باید بداند که «تسخیر لانه جاسوسی» تنها یک اتفاق نبوده بلکه یک مکتب به نام مقاومت، بصیرت و ایستادگی است.

وی تصریح کرد: همان‌طور که دانشجویان و دانش‌آموزان دیروز با فریاد و اقدام خود نقشه دشمن را برهم زدند، امروزهم باید با تفکر انقلابی، کار جهادی و ایمان راسخ در مقابل نفوذ فرهنگی و اقتصادی دشمن ایستاده و همان روحیه باید در فضای مجازی، دانشگاه، کلاس و میدان علم زنده بماند.

مسئول ناحیه بسیج دانشجویی استان فارس گفت: اگر نسل دیروز، لانه جاسوسی را تسخیر کرد، امروز نسل ما باید لانه‌های نفوذ، انحراف و فساد را تسخیر کند.

توانا در ادامه با اشاره به برنامه‌های دهه استکبارستیزی در دانشگاه‌های استان فارس اظهار داشت: با‌توجه‌به مناسبت‌های انقلابی پیش‌رو، رویداد بزرگ دانشجویی پرچم‌دار در قالب چله انسجام و اقتدار ایران از تاریخ دهم آبان ماه جاری تا ۲۰ آذر در چهار محور موضوعی روایت انسان در میانه‌ آتش، روایت جنگ ۱۲ روزه و چهره‌ مقاومت؛ تصویر همدلی، روایت اتحاد و انسجام ملی در روز‌های دشوار؛ دانشجو در قاب تاریخ، از آگاهی تاکنش در برابر سلطه و تحریف؛ چهره‌ پنهان استکبار، بازخوانی ۷۲ سال دشمنی آمریکا با ملت ایران و در سه بخش تبیینی، هنری و رسانه‌ای در سطح دانشگاه‌های سراسر استان فارس به دبیری ناحیه بسیج دانشجویی این استان برگزار می‌شود.

انتهای پیام/
