تلاش برای احیای واحدهای تولیدی و بازگرداندن آنها به چرخه تولید

​به گزارش ایلنا، مسعود گودرزی در جلسه‌ای که به بررسی مشکلات گروه صنعتی معیت، کارخانه کاغذسازی زاگرس و کارخانه شیر سویا اختصاص داشت، بر عزم جدی این معاونت برای بازگرداندن واحدهای تولیدی به عرصه تولید در کم‌ترین زمان ممکن تأکید کرد.

گودرزی در این جلسه با اشاره به اهمیت حل مشکلات این کارخانه‌ها گفت: ما به دنبال این هستیم که با همکاری تمامی نهادها و دستگاه‌های مرتبط، مشکلات موجود را به سرعت حل کنیم و این واحدها را به چرخه تولید بازگردانیم.

وی در ادامه به وضعیت کارخانه شیر سویا اشاره کرد و افزود: این کارخانه با مشکلات حقوقی مواجه است و پرونده‌ای در دادگستری استان در حال بررسی است. تا تعیین تکلیف این پرونده قضایی، متأسفانه نمی‌توانیم تصمیم‌گیری خاصی انجام دهیم.

معاون استاندار فارس همچنین به وضعیت کارخانه کاغذسازی زاگرس اشاره کرد و گفت: قرار بود مدیرعامل این کارخانه برنامه زمان‌بندی و عملیاتی خود را به صنعت، معدن و تجارت و فرمانداری شهرستان ارسال کند و کارگروهی از صنعت و معدن به همراه فرماندار و دستگاه‌های نظارتی منجر می‌شد تا از روند کار بازدید کنند ولی تا الان برنامه عملیاتی ارائه نداده، این در حالی است که انتظار می‌رفت طبق مصوبه جلسه قبلی، اقدامات لازم انجام شود.

وی همچنین به مشکلات گروه صنعتی معیت اشاره کرد و گفت: ما به دنبال راهکارهایی هستیم تا این مشکلات را برطرف کنیم و اقداماتی نیز در دست پیگیری است.

گودرزی تأکید کرد: هدف ما این است که با همکاری دستگاه‌های مختلف، مشکلات این واحدها را حل کنیم و به سرمایه‌گذاران کمک کنیم تا بتوانند به فعالیت‌های خود ادامه دهندو در این مسیر از هیچ تلاشی دریغ نخواهیم کرد و امیدواریم که با همکاری دستگاه قضایی و سایر نهادها، به زودی شاهد بهبود وضعیت این واحدهای تولیدی باشیم.

در پایان جلسه، معاون استاندار فارس ابراز امیدواری کرد که با همت جمعی و همکاری تمامی نهادها، مشکلات موجود به زودی حل و فصل شود و این کارخانه‌ها دوباره به چرخه تولید بازگردند.

