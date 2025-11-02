انقلاب دیجیتال در صنعت فارس؛ هوش مصنوعی وارد میدان شد

به گزارش ایلنا، کریم مجرب با اعلام آغاز به‌کار فاز نخست پروژه هوش مصنوعی در این اداره‌کل گفت: این پروژه در راستای تحول اداری، تسهیل خدمات‌رسانی به مردم و کاهش بروکراسی‌های زمان‌بر در راستای خدمات ارباب رجوع محور طراحی و اجرا شده است.

وی افزود: بهره‌مندی کارکنان اداره‌کل از این سیستم هوشمند در فاز دوم، گامی مؤثر در مسیر دیجیتال سازی فرآیندهای اداری و ارتقای بهره‌وری سازمانی به‌شمار می‌رود.

مدیرکل صمت فارس با اشاره به کاربرد گسترده این سامانه تصریح کرد: این سیستم هم‌اکنون در فرآیند ارائه خدمات اداری در حال اجراست تا کیفیت و بهره‌وری فعالیت‌ها افزایش یافته و امور با دقت و سرعت بیشتری انجام پذیرد.

به گفته مجرب، این طرح در حال حاضر در فاز نخست توسط مرکز یکپارچه پاسخگویی و پایش خدمت اداره کل صمت فارس اجرایی شده و برنامه‌ریزی جهت اجرای فازهای بعدی به‌منظور گسترش قابلیت‌های هوشمند و پوشش‌دهی گسترده‌تر خدمات و نظارت در دستور کار قرار دارد.

وی تأکید کرد: اجرای چنین طرح‌هایی نشان از حرکت جدی مجموعه صنعت، معدن و تجارت فارس به‌سوی دولت الکترونیک و تحول دیجیتال دارد؛ مسیری که می‌تواند به الگویی برای سایر استان‌ها در تحقق تحول هوشمند اداری تبدیل شود.

انتهای پیام/