کانون‌های مساجد فارس میزبان عزاداران فاطمی می‌شوند
کد خبر : 1707841
مدیر ستاد هماهنگی کانون‌های مساجد استان فارس از برگزاری مراسم سوگواری فاطمیه و برنامه‌های ویژه شهادت حضرت زهرا (س) در بیش از یک‌هزار و ۳۰۰ باب کانون فرهنگی مساجد استان فارس خبر داد.

به گزارش ایلنا، حجت‌الاسلام والمسلمین حسین امیدی در آستانه فرارسیدن ایام فاطمیه با تشریح برنامه‌های ویژه شهادت حضرت زهرا (س) در مساجد فارس گفت: اصحاب و بچه‌های مسجد از هفته‌ها قبل برای ایام فاطمیه و شهادت حضرت زهرا (س) برنامه‌ریزی‌ کرده‌اند تا در این ایام میزبان علاقه‌مندان و ارادتمندان خاندان اهل بیت (ع) باشند.

مدیر ستاد هماهنگی کانون‌های فرهنگی هنری مساجد استان فارس فضاسازی از طریق نصب پرچم‌های عزا و سیاهپوش کردن مساجد و معابر اطراف، برپایی غرفه‌های مشاوره خانواده و کودکان همراه با ارائه آموزش و بازی های کودکانه، موکب‌های پذیرایی و اطعام در قالب توزیع بسته های معیشتی، قرائت زیارتنامه حضرت زهرا(س) همراه با سخنرانی ائمه جماعات مساجد و اهدای ثواب طرح «تلاوت نور» به روح مطهر حضرت صدیقه طاهره(س) را از ویژه برنامه‌های ایام فاطمیه برشمرد.

مدیر مرکز رسیدگی به امور مساجد استان فارس افزود: برنامه‌هایی نظیر اقامه نمازجماعت مغرب و عشاء، سخنرانی، روضه‌خوانی و مرثیه‌سرایی همراه با برپایی موکب تدارک دیده شده است و در این ایام یادواره شهدا و دیدار با خانواده‌های معظم شهدا نیز در قالب طرح «سه‌شنبه‌های تکریم شهدایی» برگزار می‌شود.

به گفته وی، برگزاری مسابقات کتابخوانی و پیامکی با موضوع زندگی حضرت زهرا(س)، جلسات آموزش سبک زندگی فاطمی با حضور اساتید حوزه علمیه با هدف الگوسازی برای نسل جوان، مراسم تشییع نمادین تابوت حضرت زهرا(س) و شب شعر فاطمی نیز از برنامه‌های ویژه ایام فاطمیه کلنون‌های مساجد است.

حجت‌الاسلام والمسلمین امیدی همچنین گفت: در ایام سوگواری فاطمیه همچنین نمایشگاه معرفی زندگانی حضرت فاطمه زهرا(س)، نشست «معارف فاطمی» ویژه اعضای خواهر کانون‌های فرهنگی هنری مساجد، نمایشگاه‌های کتاب با محوریت زندگینامه و ابعاد شخصیتی حضرت زهرا(س) و غرفه‌های عفاف و حجاب برگزار خواهد شد.

