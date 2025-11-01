معاون امور صنایع اداره کل صمت استان خبرداد؛
فارس در صدر ارزیابی عملکرد بخش صنعت کشور قرار گرفت
معاون امور صنایع اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان فارس گفت: بر اساس پایش انجامشده در سهماهه نخست سال ۱۴۰۴ از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت، استان فارس در حوزه صنعت موفق به کسب رتبه نخست کشور شد.
به گزارش ایلنا، مجید کشاورز، اظهار داشت: با توجه به پایش سهماهه نخست سال ۱۴۰۴ که از سوی معاونت برنامهریزی و توسعه محیط کسبوکار دفتر سیاستگذاری، برنامهریزی و پایش وزارت صمت انجام شد، استان فارس در حوزه صنعت موفق به کسب رتبه اول کشور گردید.
کشاورز افزود: در این ارزیابی، حدود هفت شاخص کلیدی مورد بررسی قرار گرفت که از جمله آنها میتوان به نسبت سرمایهگذاری و پروانههای بهرهبرداری صنعتی ، میزان اشتغال ناشی از صدور پروانههای بهرهبرداری، تعداد پروانههای تحقیق و توسعه، نسبت واحدهای فعال زیر ظرفیت و واحدهای احیاشده صنعتی و... اشاره کرد.
وی تصریح کرد: بر اساس نتایج بهدستآمده، عملکرد استان فارس در بخش صنعت در سهماهه نخست سال جاری مطلوب ارزیابی شده و این استان توانسته است در مقایسه با سایر استانها جایگاه نخست را به خود اختصاص دهد.
معاون امور صنایع اداره کل صمت فارس اضافه کرد: این موفقیت حاصل برنامهریزی دقیق، پایش مستمر و تلاش بیوقفه همکاران اداره کل در حوزه برنامهریزی و صنعت است.
وی ضمن قدردانی از همه مدیران و کارشناسان این حوزه افزود: کسب رتبه اول صنعتی کشور، نتیجه همدلی و پیگیریهای مجموعه صمت فارس در جهت تحقق اهداف تولید و اشتغال پایدار است.