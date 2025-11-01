استاد دانشگاه شیراز، استاد برگزیده صنعت فولاد کشور شد
استاد مهندسی مواد دانشگاه شیراز بهعنوان استاد برگزیده صنعت فولاد شناخته شد.
به گزارش ایلنا، در آیین پایانی سمپوزیوم فولاد ۱۴۰۴ که با حضور جمعی از مدیران ارشد صنایع فولادی، استادان دانشگاه و نمایندگان مجلس، در سالن همایشهای انجمن آهن و فولاد ایران در کیش برگزار شد؛ دکتر رامین ابراهیمی، استادتمام مهندسی مواد دانشگاه شیراز، بهعنوان «استاد برگزیده سال ۱۴۰۴ در صنعت فولاد» معرفی و تقدیر شد.
ابراهیمی با بیشاز ۱۴۰ مقاله علمی و ۷۰ مقاله در کنفرانسهای ملی و بینالمللی، به دلیل جایگاه علمی و نقش مؤثر در تربیت نیروی انسانی متخصص صنعت فولاد مفتخر به کسب این عنوان شد.