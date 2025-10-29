مدیرکل راهداری استان خبرداد؛
۱۲۰ نقطه حادثهخیز در راههای فارس رفع شد
مدیرکل راهداری و حمل ونقل جاده ای فارس از رفع ۱۲۰ نقطه حادثه خیز در راه های استان خبر داد.
به گزارش ایلنا، علیرضا امیری اظهار داشت: استان فارس با بیش از ۲۱ هزار کیلومتر انواع راه شامل؛ بزرگراهها، راههای اصلی، فرعی و روستایی نزدیک به ۱۰ درصد از کل راههای کشور را در خود اختصاص داده که این حجم بالا از راهها، مسئولیت راهداری این استان را دوچندان کرده و نیازمند برنامهریزی دقیق و مستمر برای نگهداری و ارتقای ایمنی مسیرهای مواصلاتی است.
وی افزود: از سال ۱۳۹۴ تا ۱۴۰۳، ۱۲۰ نقطه حادثهخیز در فارس برطرف شده و امسال نیز از ۴۱ پروژه جدید، ۲۴ مورد تکمیل و صورتجلسه آن با پلیس راه منعقد شده که علاوه بر آن، ۶۰ نقطه جدید بهصورت امانی در شهرستانها در حال رفع خطر میباشد.
به گفته مدیرکل راهداری فارس، در چهار ماه نخست امسال بیش از ۳۵۰۰ کیلومتر خطکشی راهها، ۱۹ مورد نصب علائم ایمنی، ۸۰ نقطه روشنایی و اجرای طرحهای نیوجرسی و شیار لرزاننده انجام شده که این اقدامات نیازمند حمایت دستگاههای اجرایی است تا به کاهش تلفات جادهای منجر شود.
امیری در ادامه تصریح کرد: با تعامل و همکاری ۳۱ دستگاه در استان، از جمله؛ پلیس راه، سازمان برنامه و بودجه، آموزشوپرورش و اداره اوقاف، برنامهای جامع برای ارتقای ایمنی راهها و کاهش تلفات جادهای تدوین کردهایم.
وی همچنین از خیرین استان خواست در بخشهای ایمنسازی، علائم راه، تأسیس مجتمعهای رفاهی و سایر خدمات راهسازی مشارکت کنند.