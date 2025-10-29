مدیرکل صمت فارس مطرح کرد؛
برنامه عملیاتی برای شرکتهای دانشبنیان و فناور تدوین شده است
در راستای توسعه همکاریهای فناورانه و تحقق اهداف راهبردی اقتصاد دانشبنیان مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان فارس، به همراه معاونان خود از واحدهای دانشبنیان مستقر در پارک علم و فناوری صدرا و کارخانه نوآوری شیراز بازدید کرد.
به گزارش ایلنا، مدیرکل صمت فارس با اشاره به اهمیت فناوریهای نوین و هوش مصنوعی در آینده صنعت استان اظهار داشت:حرکت بهسوی اقتصاد دانشبنیان دیگر یک انتخاب نیست، بلکه ضرورتی اجتنابناپذیر برای پایداری تولید، افزایش بهرهوری و ارتقای رقابتپذیری صنایع است.
کریم مجرب افزود: پارک علم و فناوری صدرا و کارخانه نوآوری شیراز با ظرفیتهای ارزشمند خود، علاوه بر ارتقای سرمایههای اجتماعی، میتوانند بهعنوان حلقه اتصال میان صنعت، دانشگاه و بازار عمل کرده و در توسعه زنجیرههای ارزش و رشد تولید داخلی نقشآفرین باشند.
مدیرکل صمت فارس همچنین تصریح کرد: این ادارهکل با هدف رفع موانع تولید دانشبنیان، توسعه خدمات فنی و مهندسی و گسترش همکاریهای فناورانه، برنامههای عملیاتی ویژهای تدوین کرده است. در همین راستا، اداره آموزش، پژوهش و فناوری ادارهکل صمت بهمنظور تسهیل فرآیند صدور مجوزها و خدمات فنی و مهندسی، بهطور دائم در محل پارک علم و فناوری صدرا مستقر خواهد شد. همچنین یکی از معاونان ادارهکل روزهای پنجشنبه در محل کارخانه نوآوری شیراز حضور یافته و ضمن ارائه مشاورههای کارشناسی، در تسهیل صدور مجوزها و پروانههای صنعتی همکاری خواهد کرد.
مجرب در ادامه با اشاره به حمایتهای دولت از شرکتهای دانشبنیان اضافه کرد: از محل بند (الف) تبصره ۱۸، با اعطای تسهیلات و اعتبارات به شرکتهای دانشبنیان، تلاش میشود از تحقیقات، تولیدات و محصولات این شرکتها حمایت بیشتری صورت گیرد.
در حاشیه این بازدید، مظفر والی، رئیس پارک علم و فناوری صدرا، با ارائه گزارشی از فعالیتها و دستاوردهای شرکتهای مستقر در پارک گفت: مأموریت پارک علم و فناوری صدرا، ایجاد بسترهای مؤثر برای شکوفایی ایدههای فناورانه و هدایت آنها به سمت بازار است. همکاری نزدیک با ادارهکل صمت میتواند سهم فناوری در ارزش افزوده صنعتی استان را بهطور چشمگیری افزایش دهد.
همچنین علیرضا صمیمی، مدیرعامل کارخانه نوآوری شیراز، اظهار داشت: کارخانه نوآوری شیراز با هدف توانمندسازی تیمهای استارتآپی و پیوند دادن ظرفیتهای دانشگاهی با نیازهای واقعی صنعت فعالیت میکند و آماده است در مسیر تحقق اقتصاد دانشبنیان، نقش تسهیلگر و شتابدهنده برای زیستبوم نوآوری استان ایفا کند.
صمیمی در پایان افزود: تداوم این تعاملات و برگزاری نشستهای تخصصی مشترک، گامی مؤثر در جهت همگرایی نهادهای توسعه فناوری، صنعت و هوش مصنوعی در استان فارس خواهد بود.