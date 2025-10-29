خبرگزاری کار ایران
فرماندار ویژه کازرون خبرداد؛

جابه‌جایی ٢ روستای در معرض آبگیری سد نرگسی در دستور کار است

فرماندار ویژه شهرستان کازرون، با اشاره به قرار گرفتن دو روستای شیب‌تنگ و گودگاه در محدوده آبگیری سد نرگسی، بر ضرورت تسریع در روند جابجایی این دو روستا تأکید کرد.

به گزارش ایلنا، زین‌العابدین نیک‌مرام   در جریان بازدید   از وضعیت سکونتی، عمرانی و مشکلات زیرساختی روستاهای شیب‌تنگ، گودگاه، آبمیک، نرگس‌آباد و جدول ترکی  گفت:  جابجایی روستاهای در معرض خطر باید با برنامه‌ریزی دقیق و همکاری تمامی دستگاه‌ها انجام شود تا ساکنان در کوتاه‌ترین زمان ممکن در مکان‌های جدید و ایمن مستقر شوند. 

نیک‌مرام همچنین از بنیاد مسکن به عنوان دستگاه متولی تعیین زمین مناسب برای استقرار مجدد این روستاها یاد کرد و افزود:  انتخاب زمین‌های مناسب، با رعایت اصول فنی و اجتماعی، از مهم‌ترین وظایف بنیاد مسکن در فرآیند جابجایی است. انتظار می‌رود استعلامات لازم برای تعیین محل‌های جدید حداکثر ظرف یک هفته آینده انجام شود.

مدیر بنیاد مسکن انقلاب اسلامی شهرستان کازرون، نیز با اشاره به وظایف بنیاد در زمان جابجایی و اسکان مجدد روستاها اظهار داشت:  تعیین زمین مناسب، تهیه نقشه‌های تفصیلی، انجام مطالعات فنی و صدور اسناد مالکیت برای اهالی از جمله اقداماتی است که بنیاد مسکن با جدیت پیگیری خواهد کرد. 

قاسم داودی، افزود: بنیاد متعهد است تا پس از تأیید نهایی زمین‌های پیشنهادی، فرآیند واگذاری و طراحی طرح‌های هادی جدید را بدون وقفه آغاز کند.

داودی همچنین اعلام کرد: با هماهنگی اداره ثبت اسناد و دیگر دستگاه‌های مرتبط، اسناد مالکیت جدید اهالی روستاهای جابجا شده ظرف سه ماه آینده صادر و نهایی خواهد شد. وی هدف از این اقدام را ایجاد اطمینان خاطر برای ساکنان و فراهم کردن زمینه توسعه پایدار در محل‌های جدید عنوان کرد.

