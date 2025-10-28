مسئول بسیج دانشآموزی استان خبرداد؛
فعالیت بسیج دانشآموزی در بیش از ۵۷۰۰ مدرسه فارس
مسئول بسیج دانشآموزی فارس گفت: از مجموع ۷۸۰۰ مدرسه استان، در ۵۷۰۰ مدرسه فعالیت پایگاههای بسیج دانشآموزی جریان دارد و هدفگذاری انجامشده دستیابی به پوشش ١٠٠درصدی مدارس استان است تا زمینه نقشآفرینی همه دانشآموزان فراهم شود.
به گزارش ایلنا، کاظم اسماعیلیشعار امروز ششم آبان ماه در نشست خبری به مناسبت هفته بسیج دانشآموزی افزود: مأموریت اصلی بسیج دانشآموزی تربیت نوجوانانی شجاع، توانمند و مؤمن همانند شهیدان دفاع مقدس است. در همین راستا، برنامههای فرهنگی، تربیتی، علمی و تشکیلاتی متنوعی در مدارس استان اجرا خواهد شد.
اسماعیلیشعار افزود: فعالیت بسیج دانشآموزی در مدارس دو دانش آموز شهید سرایداران و شهید کشاورز بیانگر شور و انگیزه نوجوانان فارس برای الگوگیری از شهدای شاخص است.
وی سه رویکرد اصلی بسیج دانشآموزی را «مدرسهمحوری»، «دانشآموزمحوری» و «فرهنگسازی عمومی» عنوان کرد و گفت: فعالیتها باید در همه مناطق استان از جمله اشکنان، آباده، کازرون و نیریز دنبال شود، دانشآموزان خود محور اجرای برنامهها باشند و همه طرحها بدون تفکیک میان دانشآموزان اجرا شوند.
مسئول بسیج دانشآموزی فارس با اشاره به استعداد و توان علمی نسل جدید، گفت: در بحبوحه جنگ، دانشآموزان ایرانی در المپیادهای جهانی مدال طلا کسب کردند؛ از جمله دانشآموزی از فارس که رتبه نخست نجوم دنیا را به دست آورد. این موفقیتها نشان میدهد در صورت هدایت درست، نسل امروز میتواند همانند شهید حیدر شهیدی، کمسنترین شهید دفاع مقدس، عامل اثرگذار در آینده کشور باشد.
اسماعیلیشعار برنامههای هفته بسیج دانشآموزی را تشریح کرد و افزود: رزمایش فرهنگی راهیان نور با اعزام ۱۵ هزار دانشآموز به مناطق راهیان نور استان فارس به یاد ۱۵ هزار شهید اجرا میشود. هر کاروان سهروزه با همراهی معلم، طلبه، راوی، خادم و نیروهای تأمین امنیت برگزار خواهد شد.
مسئول بسیج دانشآموزی فارس یادآور شد: همچنین طرح «راهیان پیشرفت و امید» برای بازدید دانشآموزان از دستاوردهای انقلاب و پروژههای صنعتی و شهری شیراز برنامهریزی شده است.
وی ادامه داد:طرح ابتکاری «هزار مدرسه، هزار راه پر امید» با حضور تبیین گران جوان در کلاسهای درس اجرا میشود تا دانشآموزان در فضایی گفتوگویی به پرسشها و شبهات پاسخ داده و قدرت تحلیل خود را تقویت کنند. افزون بر این، برنامههایی چون گفتمان «رویش اندیشه دانشآموزی» شامل تریبون آزاد، مناظره و لیگ سخنوری، جشنواره تربیتی و تشکیلاتی آرشام به یاد شهید آرشام سرایداران، مسابقه نقاشی «پرسش آبان» و اجرای سرود همگانی «ایران سرافرازه» در مدارس برگزار خواهد شد.
مسئول بسیج دانشآموزی فارس فعالیتهای این سازمان را همسو با سند تحول بنیادین آموزش و پرورش و سند دهساله اعتلای بسیج دانست و تأکید کرد: هدف نهایی آن است که مدارس به کانونهای تربیتی تبدیل شوند و دانشآموزان نقشآفرینان واقعی جامعه باشند.
وی در پایان اظهار داشت: تربیت هر دانشآموز به معنای تربیت یک خانواده است و تمام تلاش بسیج دانشآموزی معطوف به ایجاد فضایی است که فرهنگ و تربیت در مدارس در مسیر تعالی نسل آینده پیش رود.