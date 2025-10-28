‌به گزارش ایلنا، محسن نهاوندی افزود: ٩٠ تولید کننده در حوزه پزشکی آخرین دستاورد‌های خود را در زمینه‌های تجهیزات آزمایشگاهی، تجهیزات دندانپزشکی، تجهیزات پزشکی خانگی، ماشین‌آلات پزشکی، محصولات ارتوپدی، دستگاه‌های اتوکلاو و دستگاه‌های اکسیژن ساز، سیستم‌های تصویربرداری پزشکی و البسه بیمارستانی و جراحی ارائه کردند.

وی با بیان اینکه حدود ٤٠ درصد از شرکت‌کنندگان از استان فارس و مابقی از استان‌های تهران، کرج، خوزستان، مازندران، خراسان رضوی، آذربایجان شرقی و بوشهر هستند گفت: در مدت برگزاری این نمایشگاه، کارگاه‌های آموزشی در حوزه تجهیزات پزشکی و مرکز رشد دانشگاه علوم پزشکی برگزار می‌شود.

مدیر‌عامل شرکت نمایشگاه‌های بین‌المللی فارس افزود: علاقه‌مندان به حوزه پزشکی، صنعتگران، پزشکان و دست‌اندرکاران تهیه و تولید تجهیزات پزشکی می‌توانند از ٦ تا ٩ آبان ماه همه روزه از ساعت ١١ الی ١٨ برای بازدید به محل نمایشگاه‌های بین‌المللی فارس مراجعه کنند.

