دانشگاه شیراز میزبان نمایشگاه کار و هدایت شغلی
دومین دوره «نمایشگاه کار و هدایت شغلی شیراز» به همت و همکاری مشترک دانشگاه شیراز و جاب ویژن، با مشارکت نهادهای بخش خصوصی و دولتی، بهمدت سه روز در روزهای ۴ تا ۶ آذرماه، در دانشگاه شیراز برگزار میشود.
بهگزارش ایلنا، مدیر نوآوری، فناوری و کارآفرینی دانشگاه شیراز ضمن اعلام این خبر، گفت: دومین دوره نمایشگاه کار و هدایت شغلی دانشگاه شیراز، رویدادی تخصصی در حوزه اشتغال و منابع انسانی بهصورت خاص برای دانشجویان و دانشآموختگان دانشگاههای کشور است که ازسوی مرکز هدایت شغلی و کاریابی تخصصی که در مدیریت نوآوری و کارافرینی دانشگاه شیراز استقرار دارد، برگزار میشود و در آن، سازمانها با ارائه فرصتهای شغلی خود حضور پیدا می کنند.
مهدی اسکروچی، ادامه داد: این نمایشگاه بستر تعامل مستقیم و بدون واسطه میان کارجویان و مدیران و کارشناسان جذب و استخدام و دیگر بخشها را فراهم میکند. شرکتکنندگان میتوانند ضمن معرفی توانمندیها و سوابق خود، فرصتهای همکاری را ارزیابی کرده و شانس خود را برای جذب و اشتغال در سازمانهای مختلف مطرح را محک بزنند و یا در آنها جذب شوند.
وی ادامه داد: این رویداد در دانشگاه شیراز ترتیب یافته تا این بستر در استان فارس هم همانند دیگر استانهای تهران و اصفهان برای این تعامل دوطرفه فراهم شود.
مدیر علمی نمایشگاه کار و هدایت شغلی شیراز هدف از برگزاری این رویداد را ایجاد بستر تعامل بیواسطه میان دانشجویان، دانش آموختگان و صنایع عنوان کرد و گفت: از دیگر اهداف برپایی این نمایشگاه، شناسایی و جذب هوشمندانه استعدادها متناسب با نیازهای واقعی سازمانها؛ درک نگرش، نیازها و توانمندیهای کارجویان و دانشجویان؛ ارتقای مهارتهای شغلی و شبکهسازی حرفهای؛ افزایش آگاهی عمومی از برند کارفرمایی و توانمندسازی سازمانها در حوزه جذب نیروی انسانی است.
اسکروچی با دعوت از سازمانهای دولتی و خصوصی برای حضور و مشارکت در این نمایشگاه و بیان اینکه مخاطبان اصلی این نمایشگاه تمام کارجویان بویژه دانشجویان دانشگاهها و مراکز آموزش عالی کل کشور، دانشآموختگان و کارجویان با سابقه کار کم یا بدون سابقهی کار حرفهای هستند، اعلام کرد: امکان بهره مندی از فرصت این نمایشگاه از طریق بازدید از نمایشگاه و ایجاد رزومه در سامانه جابویژن و ارسال مستقیم درخواست همکاری به سازمانها امکانپذیر است.
مدیر نوآوری و کارآفرینی دانشگاه شیراز ضمن دعوت از عموم علاقهمندان برای شرکت در این نمایشگاه که از ۴ تا ۶ آذرماه ترتیب یافته است، بیان کرد: انتظار میرود دومین نمایشگاه کار دانشگاه شیراز با مشارکت گسترده شرکتهای بخش خصوصی و دولتی، ضمن ارتقای سطح تعاملات دانشگاه و صنعت، بستر مؤثری برای اشتغالزایی، تسریع فرآیند جذب و توسعه سلامت بازار کار در منطقه جنوب کشور فراهم آورد. همچنین پیشبینی میشود این رویداد نقشی مؤثر در توانمندسازی نسل جوان و افزایش کیفیت ورود آنان به بازار کار داشته باشد.
مدیر نمایشگاه کار جاب ویژن نیز گفت: توسعه فعالیتهای دانشگاهها و مراکز آموزش عالی باعث افزایش دانشآموختگان دانشگاهی شده و ضروری است برای اثربخشی فعالیتهای دانشآموختگان در جامعه برنامههای متنوع و مناسبی تدوین شود.
پویان دلاوری، اظهار کرد: مراکز هدایت شغلی و کاریابی تخصصی در دانشگاهها و مراکز آموزش عالی کشور با هدف تسهیل استخدام نیروی کار برای بنگاهها و کاهش هزینهها برای جویندگان کار تأسیس شدهاند؛ بهعبارتی هدف اصلی این مراکز هماهنگی بیشتر بین عرضه نیروهای متخصص و نیازهای بازار کار بوده و همچنین توسعه دورههای مهارتافزایی در دانشگاهها، هماهنگی و همکاری در برگزاری دورههای کارآموزی، ارائه مشاورههای شغلی تخصصی از دیگر وظایف آنها به شمار میرود که اثر بخشی آنها می تواند با همکاری پلتفرم های تخصصی کاریابی همچون جاب ویژن به شکل قابل توجهی می تواند افزایش پیدا کند.
دلاوری، افزود: برایناساس بهعنوان حلقه واسط بین عرضه و تقاضای نیروی کار متخصص عمل میکنند. باتوجه به رشد تعداد دانشآموختگان دانشگاهی، تخصصیترشدن کار و حرکت به سمت کسبوکارها بر پایهی فناوری و لزوم توسعه و بهرهوری صنایع کشور، ضرورت ایجاد این مراکز و اجرای برنامههای مختلف برای هدایت شغلی و کاریابی تخصصی ضروری به نظر میرسد.
دلاوری افزود: برگزاری این رویداد بههمت دانشگاه شیراز، با همکاری تیم نمایشگاه کار جابویژن انجام میپذیرد و در راستای آمادهسازی سازمانها و بهرهبرداری هرچه بهتر از ظرفیت این رویداد، پیشرویداد HR VISION شیراز نیز در آبانماه جاری با سخنرانی و پنل تخصصی مدیران منابع انسانی برگزار شده است.
وی ادامه داد: کارگاههای مهارتافزایی و پنلهای گفتوگو در طول نمایشگاه نیز بهمنظور ارتقای توانمندیهای فردی و مسیر شغلی شرکتکنندگان برنامهریزی شده است.
علاقهمندان به کسب اطلاعات بیشتر میتوانند با دفتر امور نوآوری، فناوری و کارآفرینی دانشگاه شیراز به شماره (07136134114) تماس بگیرند.