به گزارش ایلنا، رئیس بنیاد نخبگان استان فارس، با تقدیر از تعامل شکل‌گرفته میان دو مجموعه، بر نقش نخبگان در تحول مدیریت شهری تأکید کرد و گفت:بنیاد نخبگان آماده است با برگزاری مدرسه فصلی خلاقیت ویژه فرزندان کارکنان سازمان حمل‌ونقل و ترافیک شهرداری، زمینه‌ پرورش خلاقیت و نوآوری را از سنین پایین فراهم کند.

حبیب شریف، با اشاره به تجربه‌های موفق بنیاد در طرح ملی شهید احمدی‌روشن، گفت:امروز بنیاد نخبگان نه‌تنها در عرصه پژوهش‌های بنیادین، بلکه در حل مسائل واقعی جامعه حضور مؤثر دارد و با اشتیاق آماده‌ایم در رفع چالش‌های حوزه حمل‌ونقل و ترافیک شهری در کنار شهرداری شیراز باشیم.

سرپرست معاونت حمل‌ونقل و ترافیک شهرداری شیراز، نیز از آغاز این همکاری، پیشنهاد کرد به مناسبت هفته حمل‌ونقل (۲۶ آذر)، برنامه‌ای مشترک با محوریت کاربرد هوش مصنوعی در حوزه حمل‌ونقل و ترافیک برگزار شود.

محمدفرخ‌زاده همچنین آمادگی این معاونت را برای میزبانی از دانش‌آموزان مدرسه فصلی خلاقیت، برگزاری کارگاه‌های آموزشی و تعریف جایزه‌ای ویژه برای فعالان حوزه حمل‌ونقل شهری اعلام کرد.

این تفاهم‌نامه، که با هدف استفاده از ظرفیت نخبگان در تصمیم‌سازی‌های شهری، توسعه فرهنگ ترافیک و هوشمندسازی خدمات شهری منعقد شد، نقطه‌ی آغازی برای همکاری‌های مشترک علمی، پژوهشی و فرهنگی میان دو نهاد خواهد بود.

