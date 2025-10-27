خبرگزاری کار ایران
امضای تفاهم‌نامه همکاری میان بنیاد نخبگان فارس و شهرداری شیراز

کد خبر : 1705838
​در گامی تازه برای پیوند میان نخبگان علمی و مدیریت شهری، تفاهم‌نامه همکاری میان بنیاد نخبگان استان فارس و معاونت حمل‌ونقل و ترافیک شهرداری شیراز با هدف بهره‌گیری از ایده‌ها و توان تخصصی نخبگان در حل مسائل ترافیکی و توسعه حمل‌ونقل هوشمند، به امضای طرفین رسید.

به گزارش ایلنا، رئیس بنیاد نخبگان استان فارس، با تقدیر از تعامل شکل‌گرفته میان دو مجموعه، بر نقش نخبگان در تحول مدیریت شهری تأکید کرد و گفت:بنیاد نخبگان آماده است با برگزاری مدرسه فصلی خلاقیت ویژه فرزندان کارکنان سازمان حمل‌ونقل و ترافیک شهرداری، زمینه‌ پرورش خلاقیت و نوآوری را از سنین پایین فراهم کند.

 حبیب شریف، با اشاره به تجربه‌های موفق بنیاد در طرح ملی شهید احمدی‌روشن، گفت:امروز بنیاد نخبگان نه‌تنها در عرصه پژوهش‌های بنیادین، بلکه در حل مسائل واقعی جامعه حضور مؤثر دارد و با اشتیاق آماده‌ایم در رفع چالش‌های حوزه حمل‌ونقل و ترافیک شهری در کنار شهرداری شیراز باشیم.

سرپرست معاونت حمل‌ونقل و ترافیک شهرداری شیراز، نیز از آغاز این همکاری، پیشنهاد کرد به مناسبت هفته حمل‌ونقل (۲۶ آذر)، برنامه‌ای مشترک با محوریت کاربرد هوش مصنوعی در حوزه حمل‌ونقل و ترافیک برگزار شود.

محمدفرخ‌زاده همچنین آمادگی این معاونت را برای میزبانی از دانش‌آموزان مدرسه فصلی خلاقیت، برگزاری کارگاه‌های آموزشی و تعریف جایزه‌ای ویژه برای فعالان حوزه حمل‌ونقل شهری اعلام کرد.

این تفاهم‌نامه، که با هدف استفاده از ظرفیت نخبگان در تصمیم‌سازی‌های شهری، توسعه فرهنگ ترافیک و هوشمندسازی خدمات شهری منعقد شد، نقطه‌ی آغازی برای همکاری‌های مشترک علمی، پژوهشی و فرهنگی میان دو نهاد خواهد بود.

