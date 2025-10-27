​پرواز بالگرد اورژانس هوایی آباده برای انتقال بیمار از اقلید به شیراز

به گزارش ایلنا، مسعود عابد در این خصوص گفت: حوالی ظهر چهارم آبان ۱۴۰۴ با تماس مرکز پیام ۱۱۵ اورژانس آباده مبنی بر نیاز فوری به انتقال یک بیمار دچار خونریزی شدید پس از عمل جراحی در شهرستان اقلید، هماهنگی لازم برای اعزام بالگرد اورژانس هوایی آباده انجام شد.

وی افزود: این بیمار ۶۱ ساله پس از انجام عمل جراحی و بروز خونریزی شدید، به مراقبت‌ های تخصصی فوری نیاز داشت که با هماهنگی مرکز ارتباطات و مرکز هدایت عملیات بحران اورژانس، اعزام تیم هوایی انجام، و بیمار با حمایت درمانی پیشرفته و همکاری مؤثر اورژانس زمینی و تیم درمانی بیمارستان مبدأ و مقصد، از بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) اقلید به بیمارستان مرکزی (MRI) شیراز انتقال یافت.

