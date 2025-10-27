۱۰۰ کیلوگرم گوشت نذری به دست مددجویان بهزیستی لامرد رسید
رئیس اداره بهزیستی شهرستان لامرد از توزیع ۱۰۰ کیلوگرم گوشت قرمز نذری میان مددجویان مناطق شهری و روستایی این شهرستان خبر داد.
به گزارش خبرنگار ایلنا از لامرد، معصومه کاظمزاده با اشاره به اینکه این اقدام با همت و مشارکت خیرین نیکاندیش لامردی انجام شده است، اظهار کرد: هدف از اجرای این طرح، تقویت سبد معیشت خانوارهای تحت پوشش بهزیستی و حمایت از اقشار کمدرآمد، بهویژه در مناطق روستایی است.
وی افزود: در مجموع ارزش کل این گوشت های قرمز نذری به ۷۵ میلیون تومان میرسد که از ماه گذشته تاکنون طی چند نوبت در میان جامعهی هدف بهزیستی لامرد توزیع شد.
کاظمزاده ضمن تشکر از نیک اندیشان حامی جامعهی هدف بهزیستی، تصریح کرد: نیکاندیشان لامردی همواره در برهههای مختلف زمانی، یار و یاور مددجویان بهزیستی بودهاند و این روند حمایتی سبب شده تا بخشی از نیازهای جامعهی هدف مرتفع گردد.
کاظمزاده ادامه داد: استمرار چنین اقدامات ارزشمند و انساندوستانه، گامی مؤثر در مسیر توسعه عدالت اجتماعی، کاهش فقر غذایی، توانمندسازی گروههای آسیبپذیر و ارتقای کیفیت زندگی خانوادههای تحت پوشش است. این روند با حمایت خیرین ادامه خواهد داشت و هدف اصلی سازمان بهزیستی، جذب و هدایت کمکهای مردمی در راستای تقویت معیشت خانوارهای مددجو و تأمین نیازها و کمبودهای آنان است.
وی افزود: اداره بهزیستی شهرستان با برنامهریزی منسجمتر تلاش دارد تا ضمن نیازسنجی دقیق، در جهت تقویت سبد خانوار، رفع کمبودهای معیشتی و ارتقای کیفیت زندگی خانوادههای تحت پوشش، گامهای مؤثری بردارد.
کاظمزاده در پایان از همه خیرین و نیکاندیشان دعوت کرد تا با مراجعه به واحد کمکهای مردمی بهزیستی لامرد، در تأمین نیازهای مددجویان و ارتقای سطح رفاه آنان سهیم شوند.