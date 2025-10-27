به گزارش ایلنا، کریم مجرب افزود:هم‌زمان با بیست‌ونهمین سالروز ملی صادرات و به‌منظور تسریع و تسهیل در فرآیند انتخاب صادر‌کنندگان برگزیده استانی سال ۱۴۰۴، همچنین در راستای تحقق اهداف صادراتی و ارج نهادن به تلاش‌های فعالان عرصه صادرات غیرنفتی، مقرر شده است مدارک و مستندات متقاضیان به همراه نامه درخواست، به‌صورت فیزیکی و با ثبت در دبیرخانه اداره‌کل صمت استان ارائه شود.

متقاضیان حضور در فرآیند انتخاب صادر‌کنندگان برگزیده استانی می‌توانند از روز شنبه، دهم آبان‌ماه ۱۴۰۴ با رعایت الزامات مندرج در شاخص‌ها و در گروه‌های کالایی تعیین‌شده، نسبت به ثبت‌نام و ارائه مدارک اقدام کنند. مهلت ارسال مدارک نیز تا پایان وقت اداری شنبه، یکم آذرماه ۱۴۰۴ ادامه خواهد داشت.

مدیرکل صمت فارس با تاکید بر اهمیت اطلاع‌رسانی گسترده در این زمینه گفت: از کلیه دستگاه‌های اجرایی، اتحادیه‌ها، تشکل‌های صادراتی، اتاق‌های بازرگانی، تعاون، اصناف، خانه صنعت، معدن و تجارت و سایر نهاد‌های ذی‌ربط استانی درخواست می‌شود تا مراتب را به‌صورت گسترده به اطلاع فعالان اقتصادی و صادر‌کنندگان برسانند.

مجرب اضافه کرد: صادر‌کنندگان ممتاز و نمونه ملی سال ۱۴۰۴ به‌صورت مجزا و با دریافت لوح تقدیر مورد تجلیل قرار خواهند گرفت.

