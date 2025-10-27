مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) استان خبرداد؛
۲۱۴ میلیارد تومان کمک حامیان به ۴۰ هزار فرزند ایتام و محسنین فارس
مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) استان فارس، از رشد چشمگیر مشارکت خیرین در طرح «اکرام ایتام و محسنین» خبر داد.
به گزارش ایلنا، مرتضی موصلی، گفت: حامیان نیکوکار این طرح در ششماهه نخست سال ۱۴۰۴ با ۳۳ درصد رشد نسبت به مدت مشابه سال گذشته، بیش از ۲۱۴ میلیارد تومان به فرزندان معنوی خود در استان فارس کمک کردهاند.
وی افزود: در حال حاضر ۱۷۴ هزار و ۲۲۰ نفر از مردم نیکاندیش استان فارس به عنوان حامی فعال در طرح اکرام ایتام و محسنین حضور دارند که این میزان همراهی، نشانهای بارز از روحیه نوعدوستی و تعهد اجتماعی مردم استان است.
به گفته موصلی، در سطح استان هماکنون ۱۰ هزار و ۹۰۲ یتیم و ۲۸ هزار و ۵۷۰ محسنین تحت حمایت کمیته امداد قرار دارند که از حمایتهای مادی و معنوی حامیان محترم بهرهمند میشوند.
مدیرکل کمیته امداد فارس در تشریح جزئیات میزان حمایتها خاطرنشان کرد: میانگین سرانه پرداختی ماهانه حامیان به هر یتیم بیش از یک میلیون و ۳۰۰ هزار تومان و به هر فرزند محسنین حدود ۶۳۰ هزار تومان است. این ارقام بیانگر عمق حس مسئولیت و محبت خیرین نسبت به فرزندان معنوی خود در استان فارس است.
وی با اشاره به مجموع کمکهای این طرح، افزود:جمع کل کمکهای مردمی حامیان در قالب طرح اکرام تا پایان ششماهه نخست امسال از رقم ۲۱۴۰ میلیارد ریال فراتر رفته است و این مبالغ مستقیماً برای تأمین معیشت، تحصیل، درمان و سایر نیازهای ضروری این عزیزان هزینه شده است.