سرپرست روابط عمومی و امور بینالملل استانداری فارس:
نشریات دانشجویی میدان تمرین اندیشهورزی و مطالبهگری مسئولانه است
سرپرست اداره کل روابط عمومی و اموربین الملل استانداری فارس در آیین رونمایی از پوستر سومین جشنواره تولیدات رسانه و فضای مجازی و پانزدهمین جشنواره سراسری نشریات دانشگاه پیامنور، نشریات دانشجویی را بستر رشد فردی و اجتماعی نسل جوان توصیف کرد.
به گزارش ایلنا، حسن دهقان در این آیین که امروز در آرامگاه سعدی شیراز برگزار شد با اشاره به نقش بنیادین رسانه در رشد فکری و اجتماعی جوانان، بر ضرورت تقویت پیوند میان دانشگاه، دستگاههای اجرایی و جامعه رسانهای تأکید کرد و گفت: رسانه و نشریات دانشجویی، نه تنها ابزار اطلاعرسانی، بلکه میدان تمرین برای اندیشهورزی، گفتوگو و مطالبهگری مسئولانه هستند.
وی افزود: حمایت از چنین رویدادهایی در واقع حمایت از پرورش نسلی است که میتواند با نگاه انتقادی، سازنده و آگاهانه به حل مسائل جامعه کمک کند.
به گفتهی این روزنامهنگار و فعال رسانهای، نشریات دانشجویی باید به عنوان نهادهایی مستقل و در عین حال مسئولیتپذیر، صدای دانشجویان و بستری برای طرح دغدغههای صنفی، فرهنگی و اجتماعی باشند.
دهقان تجربهی دوران دانشجویی خود را عاملی برای درک بهتر اهمیت این جشنواره دانست و گفت: دانشگاه پیامنور در طول سالیان گذشته ثابت کرده است که میتواند زمینهساز شکوفایی استعدادهای علمی، فرهنگی و رسانهای باشد.
وی با اشاره به نقش رسانه در ارتقای آگاهی عمومی اظهار داشت: نشریات دانشجویی با روحیهی شور و نشاط جوانی میتوانند فضای گفتوگو، نقد منصفانه و مطالبهگری مؤثر را در دانشگاهها گسترش دهند.
سرپرست اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل استانداری فارس بر این باور است: نشاط و جسارت جوانی که در دانشجویان متبلور است، اگر در مسیر درست هدایت شود، میتواند به حل و فصل مسائل صنفی و تقویت حس مسئولیتپذیری اجتماعی در میان دانشجویان منجر شود.
دهقان با تأکید بر اینکه رشد و پویایی نشریات دانشجویی نشانهای از سلامت فضای فکری و فرهنگی دانشگاه است، گفت: وقتی در یک دانشگاه نشریات متعددی منتشر میشود، یعنی آن محیط زنده، پویا و صاحب اندیشه است. چنین فضایی میتواند الگویی از جامعهای باشد که در آن گفتوگو جایگزین سکوت و مطالبهگری جایگزین بیتفاوتی میشود.
وی در پایان تأکید کرد: این جشنواره نه تنها فرصتی برای رقابت سالم، بلکه گامی برای پیوند نسل جوان با آیندهی رسانهای کشور است؛ نسلی که میتواند با قلم و اندیشهی خود مسیر توسعه فرهنگی و اجتماعی فارس را روشنتر سازد.
این مراسم با حضور برخط دکتر زارع معاون فرهنگی، اجتماعی و دانشجویی دانشگاه پیامنور کشور، دکتر رستگار سرپرست دانشگاه پیامنور استان فارس و جمعی از اساتید، کارکنان و دانشجویان دانشگاه پیامنور فارس و اهالی رسانه برگزار شد.
سومین جشنواره تولیدات رسانه و فضای مجازی و پانزدهمین جشنواره سراسری نشریات دانشگاه پیامنور ۳۱ فروردینماه ۱۴۰۵ در شیراز برگزار خواهد شد.